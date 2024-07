Ces types d'attaques exploitent les fuites de mots de passe pour obtenir un accès non autorisé à des comptes, ce qui affecte les utilisateurs et les entreprises. La fuite de RockYou2024 augmente considérablement ce risque, comme l'ont montré les attaques précédentes contre des entreprises telles que Santander et Ticketmaster. Cybernews a souligné la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité solides, telles que la réinitialisation des mots de passe compromis, l'utilisation de mots de passe forts et uniques, et l'activation de l'authentification multifactorielle (MFA).La fuite RockYou2024 fait suite à la publication en 2021 d'une compilation similaire mais plus petite, RockYou2021, qui contenait 8,4 milliards de mots de passe. Le nouvel ensemble de données a augmenté de 15 %, incorporant 1,5 milliard de mots de passe supplémentaires. La compilation comprendrait des informations provenant de plus de 4 000 bases de données collectées sur plus de vingt ans, ce qui en fait un outil puissant pour les cybercriminels.Pour se protéger contre d'éventuelles violations, Cybernews conseille aux utilisateurs de réinitialiser les mots de passe exposés, d'utiliser le MFA et de recourir à des gestionnaires de mots de passe. L'entreprise intégrera également les données de RockYou2024 dans son outil de vérification des fuites de mots de passe, ce qui permettra aux utilisateurs de vérifier si leurs informations d'identification ont été compromises. Cette fuite fait également suite à une autre violation importante, la "Mother of All Breaches" (MOAB), qui a impliqué 12 téraoctets de données et 26 milliards d'enregistrements au début de l'année.Chercheurs en sécurité de CybernewsQuelle lecture faites-vous de cette situation ?