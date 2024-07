Wiz est une startup spécialisée dans la sécurité du cloud fondée en Israël en 2020 et dont le siège se trouve désormais à New York. La startup propose une approche globale de la sécurité dans le cloud, en ingérant des données provenant d'Amazon Web Services (AWS), de Microsoft Azure, de Google Cloud Platform (GCP) et d'autres plateformes dans le cloud, puis en les analysant afin de déterminer les facteurs de risque en matière de sécurité. Elle offre "une détection des menaces en temps réel et des réponses basées sur l'IA". Wiz est considérée comme l'une des startups logicielles à la croissance la plus rapide au monde.Le Wall Street Journal a rapporté ce week-end qu'Alphabet, la société mère de Google, est en pourparlers avancés pour acquérir Wiz pour un montant estimé à 23 milliards de dollars. Bien que la transaction ne soit pas encore finalisée, le rapport indique qu'elle pourrait se concrétiser prochainement. L'on peut supposer que les dirigeants de Google (Alphabet) voient dans cet accord un moyen de renforcer l'activité de cloud computing de Google , qui a progressé de 28 % pour atteindre 9,57 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Pour l'instant, Google et Wiz n'ont pas commenté les informations du rapport.Le rapport intervient deux mois seulement après que Wiz a annoncé avoir levé un milliard de dollars en série E, pour une valorisation de 12 milliards de dollars. La startup a levé un total de 1,9 milliard de dollars lors de ce tour de table. Au moment de son dernier financement, Wiz déclarait avoir un chiffre d'affaires annuel récurrent de 350 millions de dollars et travaille avec 40 % des entreprises du classement Fortune 100. Elle semblait sur la bonne voie pour regrouper de plus petites entreprises de sécurité par le biais d'acquisitions, et pour une entrée en bourse, mais elle pourrait trouver une voie différente avec Alphabet.Wiz affirme qu'elle propose "des outils et des scanners de sécurité cloisonnés" pour les entreprises. Wiz explique qu'elle sécurise l'infrastructure cloud des entreprises "en créant une couche de normalisation entre les environnements cloud", ce qui permet aux entreprises d'identifier et d'éliminer rapidement les risques critiques. Le rachat d'une telle entreprise semble particulièrement ciblé dans le contexte où l'infrastructure de Microsoft Azure est de plus en plus vulnérable, et a récemment fait face à de nombreuses failles de sécurité très médiatisées. GCP ambitionne aussi de surpasser ses rivaux AWS et Microsoft Azure.L'opération pourrait contribuer à renforcer la position de Google sur le marché du cloud computing. Selon le New York Times, le patron de Google Cloud, Thomas Kurian, a été la force motrice de cette tentative d'acquisition. Si elle réussit, elle pourrait contribuer à consolider la réputation de Google en tant que plateforme de cloud sécurisée. C'est ce qui semble avoir motivé l'achat, pour un demi-milliard de dollars, d'une autre startup spécialisée dans la sécurité du cloud en 2022, ainsi que l'acquisition, pour 5,4 milliards de dollars, de Mandiant, l'entreprise qui a découvert le piratage de SolarWinds plus tard dans l'année.Un rapport publié le mois dernier par Gigamon a révélé que les entreprises peinent à détecter les intrusions dans le cloud hybride, 65 % ayant déclaré que leurs outils de sécurité existants ne peuvent pas détecter efficacement les brèches. L'enquête a été menée auprès de plus de 1 000 responsables de la sécurité et de l'informatique en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour et aux États-Unis. Selon le rapport, à mesure que les environnements de cloud hybride gagnent en complexité et que les acteurs de la menace lancent un barrage d'attaques dissimulées, la détection devient un casse-tête.L'accord semble "probable", mais il pourrait échouer et risquerait de déclencher des examens de la part des autorités de régulation américaines. L'administration Biden a resserré l'étau autour des Big Tech et a dirigé d'importantes actions antitrust contre leurs pratiques, notamment le procès intenté par le ministère de la Justice concernant l'accord de recherche de Google avec Apple et l'échec de la Federal Trade Commission dans ses efforts pour empêcher Microsoft de faire l'acquisition d'Activision Blizzard. La volonté de Google de racheter Wiz pourrait déclencher d'autres actions antitrust pour pratiques monopolistiques.Selon certains analystes, un rachat aussi spectaculaire serait inhabituel pour Google, qui s'est montré prudent en matière d'acquisitions de grande envergure. Moins de deux ans après avoir acheté Motorola pour 12,5 milliards de dollars, Google l'a vendue à perte au fabricant d'ordinateurs Lenovo. Plus récemment, en 2021, Google a payé 2,1 milliards de dollars pour l'entreprise de traqueurs de fitness Fitbit, une transaction qui a également fait l'objet d'un examen réglementaire avant d'être approuvée. En 2022, Google a également Siemplify, une autre société israélienne de cybersécurité, pour 500 millions de dollars.Alphabet a récemment décidé de ne pas poursuivre le rachat de la société de logiciels de marketing en ligne HubSpot. Toutefois, les transactions dans le secteur technologique au sens large ont connu un regain d'intérêt cette année. Selon les données de Dealogic, la technologie a représenté la plus grande part des fusions et acquisitions au cours du premier semestre de l'année, avec un bond de plus de 42 % d'une année sur l'autre pour atteindre 327,2 milliards de dollars.En janvier, la société de logiciels de conception Synopsys a accepté de racheter sa rivale Ansys pour environ 35 milliards de dollars. Hewlett Packard Enterprise a conclu un accord en janvier pour acheter le fabricant de matériel de réseau Juniper Networks pour un montant estimé à 14 milliards de dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Les régulateurs antitrust américains vont-ils approuver cet accord ?Quels impacts le rachat de Wiz par Google pourrait avoir sur le secteur du cloud ?Selon vous, l'opération pourrait-elle être considérée comme une pratique anticoncurrentielle ?