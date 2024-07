Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale chez Microsoft a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde . Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan. Les écrans bleus de la mort ont perturbé le fonctionnement normal des machines Windows, affichant le message : “Recovery: It looks like Windows didn’t load correctly.”Alors que la plupart des pays du monde étaient aux prises avec l'écran bleu de la mort, la Chine a réussi à s'en sortir à peu près indemne. La raison en est en fait assez simple : CrowdStrike n'y est pratiquement pas utilisé.Très peu d'organisations achèteront le logiciel d'une société américaine qui, par le passé, a dénoncé la menace que représente Pékin en matière de cybersécurité.En outre, la Chine n'est pas aussi dépendante de Microsoft que le reste du monde. Des entreprises nationales telles qu'Alibaba, Tencent et Huawei sont les principaux fournisseurs de services cloud.C'est pourquoi les pannes signalées en Chine, lorsqu'elles sont survenues, concernaient principalement des entreprises ou des organisations étrangères. Sur les sites de médias sociaux chinois, par exemple, certains utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir s'enregistrer dans les hôtels de chaînes internationales telles que Sheraton, Marriott et Hyatt dans les villes chinoises.Ces dernières années, les organisations gouvernementales, les entreprises et les opérateurs d'infrastructures ont de plus en plus remplacé les systèmes informatiques étrangers par des systèmes nationaux. Certains analystes appellent ce réseau parallèle le « splinternet ».« Il témoigne de la gestion stratégique par la Chine des opérations technologiques étrangères », explique Josh Kennedy-White, un expert en cybersécurité basé à Singapour.« Microsoft opère en Chine par l'intermédiaire d'un partenaire local, 21Vianet, qui gère ses services indépendamment de son infrastructure mondiale. Ce dispositif permet d'isoler les services essentiels de la Chine - comme les services bancaires et l'aviation - des perturbations mondiales. »Pékin considère qu'éviter de dépendre de systèmes étrangers est un moyen de renforcer la sécurité nationale.Cette mesure est similaire à celle prise par certains pays occidentaux pour interdire la technologie de l'entreprise chinoise Huawei en 2019, ou à celle prise par le Royaume-Uni pour interdire l'utilisation de TikTok, propriété de la Chine, sur les appareils gouvernementaux en 2023.Depuis lors, les États-Unis ont lancé un effort concerté pour interdire les ventes de semi-conducteurs avancés à la Chine, ainsi que des tentatives pour empêcher les entreprises américaines d'investir dans la technologie chinoise. Le gouvernement américain affirme que toutes ces restrictions sont motivées par des raisons de sécurité nationale.Un éditorial publié le samedi 20 juillet dans le journal d'État Global Times fait une référence à peine voilée à ces restrictions imposées à la technologie chinoise.« Certains pays parlent constamment de sécurité, généralisent le concept de sécurité, mais ignorent la véritable sécurité, ce qui est ironique », indique l'éditorial.L'argument avancé ici est que les États-Unis tentent de dicter les conditions d'utilisation des technologies mondiales et la manière dont elles sont utilisées, alors que l'une de leurs propres entreprises a provoqué un chaos mondial par manque d'attention.Le Global Times s'en prend également aux géants de l'internet qui « monopolisent » le secteur : « S'appuyer uniquement sur les grandes entreprises pour diriger les efforts de sécurité des réseaux, comme le préconisent certains pays, peut non seulement entraver le partage inclusif des résultats de la gouvernance, mais aussi introduire de nouveaux risques pour la sécurité. »La référence au « partage » est probablement une allusion au débat sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où la Chine est souvent accusée de copier ou de voler des technologies occidentales. Pékin insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et plaide en faveur d'un marché technologique mondial ouvert, tout en gardant un contrôle étroit sur sa scène nationale.Cependant, tout n'a pas été totalement épargné en Chine. Un petit nombre de travailleurs ont remercié un géant américain du logiciel d'avoir mis fin à leur semaine de travail plus tôt que prévu.Le vendredi 19 juillet, la tendance sur le site de médias sociaux Weibo était la suivante : « Merci Microsoft pour des vacances anticipées », les utilisateurs affichant des photos d'écrans d'erreur bleus.Global Times, rapport du South China Morning PostQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la stratégie de la Chine en matière de services cloud soit pertinente ou cohérente ?