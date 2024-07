La demande des membres de la Chambre des représentants fait suite à une déclaration de CrowdStrike selon laquelle un « nombre significatif » d'ordinateurs se sont bloqués vendredi, provoquant des perturbations à l'échelle mondiale. S’ils sont de nouveau opérationnels, ses clients et les autorités de régulation attendent une explication plus détaillée de ce qui s'est passé.Les républicains qui dirigent la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants ont déclaré il y a peu qu'ils souhaitaient obtenir ces réponses dans de brefs délais. « Nous apprécions la réaction de CrowdStrike et la coordination avec les parties prenantes, mais nous ne pouvons pas ignorer l'ampleur de cet incident, que certains ont qualifié de plus grande panne informatique de l'histoire », indique une lettre adressée à M. Kurtz par les députés Mark E. Green (Tennessee) et Andrew Garbarino (New York).Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde. Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan. Les écrans bleus de la mort ont perturbé le fonctionnement normal des machines Windows, affichant le message : « Recovery: It looks like Windows didn’t load correctly. »Plus de 1 000 vols ont été annulés, principalement dans le secteur du transport aérien. Des aéroports tels que Hong Kong International Airport, l’aéroport de Berlin, l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Budapest ont été touchés. La compagnie aérienne Ryanair a signalé des problèmes de réservation et d’enregistrement. De plus, les systèmes de réservation de Cathay Pacific, Hong Kong Express et Hong Kong Airlines sont restés indisponibles pendant plusieurs heures, entraînant des retards et des désagréments pour les voyageurs.L’entreprise de cybersécurité américaine CrowdStrike a reconnu être à l’origine de ces problèmes. Le directeur général de CrowdStrike, George Kurtz, a confirmé dans un message sur X qu'un « défaut » dans une mise à jour de contenu pour les hôtes Windows était à l'origine de la panne, et Kurtz a exclu une cyberattaque. Il a ajouté que l'entreprise était en train de déployer un correctif et que les hôtes Mac et Linux n'étaient pas affectés.Un message sur les forums d'assistance de CrowdStrike (qui ne sont accessibles qu'avec une connexion) a également reconnu le problème tôt dans la journée de vendredi, indiquant que la société avait reçu des rapports de crashs liés à une mise à jour du contenu. CrowdStrike a déclaré que les rapports de crash étaient « liés à Falcon Sensor » - son service de sécurité basé sur le cloud qu'il décrit comme « une détection des menaces en temps réel, une gestion simplifiée et une chasse aux menaces proactive ».Sur les réseaux sociaux, il a été noté que l'entreprise était au courant de « rapports généralisés » d'erreurs d'écran bleu sur les appareils Windows dans plusieurs versions de son logiciel. L'entreprise enquête sur la cause de ces erreurs, selon le message.La panne mondiale des services informatiques souligne l’importance de la vigilance en matière de cybersécurité et de la nécessité de mettre en place des protocoles de gestion des mises à jour. Les entreprises doivent investir dans des solutions de sécurité robustes et communiquer efficacement avec leurs clients pour minimiser les perturbations en cas de défaillance du système. Elle met également en exergue la vulnérabilité des solutions basées sur le cloud, qui peuvent entraîner un effet boule de neige.Avez-vous déjà été affecté par une panne informatique majeure ? Peut-être avez-vous vécu des retards de vol ou des problèmes avec des services en ligne lors d’une panne précédente. Partagez votre expérience.Comment pensez-vous que les entreprises devraient gérer de telles pannes pour minimiser les perturbations pour les clients ? Quelles mesures préventives ou plans de continuité devraient-elles mettre en place ? Vos idées pourraient inspirer des solutions plus efficaces à l’avenir.