CrowdStrike : une compensation dérisoire qui suscite tollé et indignation sur la toile

lol Crowdstrike crashed millions of computers with a glitch and then sent an apology to partners in the form of a $10 Uber Eats gift card pic.twitter.com/6ZaYdf1TS6 — Sheel Mohnot (@pitdesi) July 24, 2024

Not even enough for a pizza party! — $0.02timmy (@002timmyNFTs) July 24, 2024

Le coût des dégâts causés par CrowdStrike est évalué à plus de 5 milliards de dollars

Les excuses de CrowdStrike manquent leur cible et le coût de son action s'effondre

Bien que CrowdStrike ait présenté des excuses officielles, ses efforts pour atténuer la situation sont critiqués, ce qui démontre l'importance d'une réponse sincère et substantielle dans ce type d'incidents. Le géant de la cybersécurité a fait rire les médias sociaux en offrant une maigre carte-cadeau Uber Eats de 10 $ pour apaiser les nerfs des équipes informatiques et des partenaires embourbés dans la panne informatique catastrophique de vendredi dernier. La carte-cadeau indique que CrowdStrike reconnaît "le travail supplémentaire que l'incident du 19 juillet a causé", mais le message semble avoir manqué sa cible.La carte-cadeau ajoute : « pour cela, nous leur adressons nos remerciements et nos excuses les plus sincères pour la gêne occasionnée. Pour exprimer notre gratitude, votre prochaine tasse de café ou votre prochain en-cas de fin de soirée est à notre charge ! ». Mais de nombreux bénéficiaires de la carte-cadeau y voient de l'humour.Nombre des personnes l'ayant reçu ont partagé une capture d'écran du courriel de CrowdStrike sur les plateformes de médias sociaux tels que X et Reddit. Selon une capture d'écran partagé sur X, au Royaume-Uni, le bon d'achat valait 7,75 livres sterling, soit environ 10 dollars au taux de change actuel.Le message comprend un code pour la promotion Uber Eats, ou les utilisateurs pouvaient accéder à un code QR. Certains utilisateurs ont indiqué que le message a été signé par Daniel Bernard, directeur commercial de la société. Un critique s'indigne : « c'est bien pire que l'absence de carte-cadeau. C'est une insulte. Une maxime générale : lorsque quelque chose est important, votre réponse doit être plus importante que les plaintes. CrowdStrike dit "nous ne pensons pas que cela ait de l'importance" ».Un autre a déclaré : « je suppose qu'Uber les a payés pour qu'ils envoient ce message afin de promouvoir Uber Eats. Ils essaient donc de tirer profit de leur échec ». Il est également difficile de savoir la cible réelle des cartes-cadeaux. « Est-ce que CrowdStrike envoie une seule carte-cadeau Uber Eats de 10 $ à "toute une entreprise" qui a vu ses activités disparaître ou est-ce que tous les employés des entreprises concernées reçoivent une carte-cadeau ? », s'est interrogé un utilisateur.Par ailleurs, mercredi, certaines des personnes qui ont posté au sujet de la carte cadeau ont déclaré que lorsqu'elles ont voulu utiliser l'offre, elles ont reçu un message d'erreur indiquant que le bon avait été annulé. La page d'Uber Eats a affiché un message d'erreur indiquant que "la carte-cadeau a été annulée par la partie émettrice et n'est donc plus valide". Certaines personnes ont cru que la carte-cadeau était un canular de la part des pirates informatiques.Cependant, un porte-parole de CrowdStrike, Kevin Benacci, a confirmé que l'entreprise a bien envoyé les cartes-cadeaux. « Nous les avons envoyées à nos coéquipiers et partenaires qui ont aidé les clients dans cette situation. Uber a signalé qu'il s'agissait d'une fraude en raison des taux d'utilisation élevés », a déclaré Benacci.Le 19 juillet 2024, CrowdStrike a publié une mise à jour défectueuse qui a mis hors service environ 8,5 millions d'appareils Windows. Cette mise à jour a bloqué les ordinateurs concernés sur le fameux "écran bleu de la mort" (BSOD), un écran d'erreur bleu vif accompagné d'un message qui s'affiche lorsque Windows se bloque ou ne peut pas se charger en raison d'une défaillance logicielle critique. L'évaluation des dégâts liés à l'incident n'est toujours pas terminée à ce jour.La panne mondiale a entraîné des retards dans les aéroports d'Amsterdam, de Berlin, de Dubaï et de Londres, ainsi qu'aux États-Unis. Elle a également conduit plusieurs hôpitaux à interrompre des opérations chirurgicales et a paralysé d'innombrables entreprises de nombreux secteurs dans le monde entier. Ce qui explique en partie pourquoi la compensation offerte par CrowdStrike a suscité un tel tollé et est largement considérée comme du mépris envers les victimes.Les assureurs ont commencé à calculer les dommages financiers causés par la panne dévastatrice du logiciel CrowdStrike et le tableau n'est pas beau à voir. D'après une analyse de Parametrix, une société de surveillance et d'assurance du cloud computing, ce qui a été décrit comme la plus grande panne informatique de l'histoire coûtera aux seules entreprises du Fortune 500 plus de 5 milliards de dollars en pertes directes. En d'autres termes, CrowdStrike risque gros.L'analyse de Parametrix a été publiée mercredi. Cette évaluation préliminaire indique que les secteurs de la santé et de la banque ont été les plus durement touchés par la mésaventure de CrowdStrike, avec des pertes estimées à 1,94 milliard de dollars et 1,15 milliard de dollars, respectivement. Les compagnies aériennes du classement Fortune 500, telles qu'American et United, ont été les plus touchées, avec une perte collective de 860 millions de dollars.Selon Parametrix, au total, la panne pourrait avoir coûté aux entreprises Fortune 500 jusqu'à 5,4 milliards de dollars de revenus et de bénéfices bruts, sans compter les pertes secondaires qui peuvent être attribuées à la perte de productivité ou à l'atteinte à la réputation. Parametrix affirme que seule une petite partie, de l'ordre de 10 à 20 %, peut être couverte par des polices d'assurance en matière de cybersécurité. Ces chiffres pourraient être revus à la hausse prochainement.Fitch Ratings, l'une des plus grandes agences de notation américaines, a déclaré lundi que les types d'assurance susceptibles de recevoir le plus grand nombre de demandes d'indemnisation à la suite de la panne comprennent l'assurance contre les pertes d'exploitation, l'assurance voyage et l'assurance annulation d'événements.« Cet incident met en évidence le risque croissant de points de défaillance uniques », a déclaré Fitch dans un billet de blogue, avertissant que ces points de défaillance uniques sont susceptibles d'augmenter à mesure que les entreprises cherchent à se consolider pour tirer parti de l'échelle et de l'expertise, ce qui se traduit par un nombre réduit de fournisseurs détenant des parts de marché plus importantes. Selon les experts, il est important de tirer des leçons de cet incident.Les estimations des dommages, qui sont impressionnantes, montrent à quel point une erreur évitable commise par l'une des entreprises de cybersécurité les plus importantes au monde a eu des effets en cascade sur l'économie mondiale, et pourraient susciter de nouvelles demandes pour que CrowdStrike soit tenue pour responsable.En attendant une évaluation définitive du coût financier de la panne mondiale, les investisseurs en ont déjà fait les frais. L'incident a fait chuter le cours de l'action CrowdStrike, qui s'échangeait à près de 338 $ jeudi dernier. Vendredi, les actions sont tombées à 294 $ et, depuis mardi matin, elles se négocient à environ 264 $. Cela représente une baisse d'environ 22 % et, depuis le début du mois, la capitalisation boursière a diminué d'un tiers. Cette baisse pourrait se poursuivre.En plus de se faire taper sur les doigts par le marché, CrowdStrike pourrait se voir infliger des amendes et des pénalités par les régulateurs. Étant donné que la panne de CrowdStrike aurait pu, à un certain niveau, impliquer des violations ou des problèmes liés aux données personnelles, elle pourrait se retrouver dans le collimateur des régulateurs européens. Elles peuvent imposer des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel aux entreprises qui enfreignent le RGPD.En outre, CrowdStrike pourrait voir ses clients partir vers des entreprises concurrentes. Là encore, il est difficile d'évaluer le nombre de clients que CrowdStrike pourrait perdre à ce stade, car beaucoup d'entre eux sont sous contrat et pourraient avoir du mal à couper immédiatement les ponts. Certains analystes estiment toutefois qu'environ 5 % de sa clientèle pourrait disparaître, et CrowdStrike devra également faire face à la perte de nouveaux clients potentiels.Cerise sur le gâteau, CrowdStrike pourrait également avoir à rembourser les clients qui ont subi des pertes ou des interruptions d'activité. Si l'on fait le compte, la panne a déjà coûté des milliards à CrowdStrike et à ses investisseurs, y compris les pertes boursières. Mais avec les litiges et les nombreuses actions en justice qui se profilent à l'horizon, il faut probablement s'attendre à des milliards supplémentaires en amendes, en frais de justice et en pertes de chiffre d'affaires.Depuis le début de la panne vendredi, CrowdStrike a régulièrement publié des mises à jour sur ses efforts pour comprendre la cause de la panne. Dans une mise à jour publiée mercredi, l'entreprise a indiqué qu'en raison d'un bogue intervenu au cours du processus de vérification de la fiabilité de la mise à jour, "le code défectueux a passé la validation malgré le fait qu'il contenait des données de contenu problématiques". Ce qui a ensuite occasionné un chaos mondial.Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, s'est excusé , affirmant : « tout le monde chez CrowdStrike comprend la gravité et l'impact de la situation. Rien n'est plus important pour moi que la confiance que nos clients et partenaires ont placée en CrowdStrike. Alors que nous résolvons cet incident, je m'engage à vous fournir une transparence totale sur la façon dont cela s'est produit et sur les mesures que nous prenons pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise ».Le responsable de la sécurité Shawn Henry a déclaré : « cela fait près de 40 ans que je suis dans la vie professionnelle et mon étoile polaire a toujours été de protéger les bonnes personnes des mauvaises choses. Ces deux derniers jours ont été les 48 heures les plus difficiles pour moi en plus de 12 ans. La confiance que nous avons bâtie au compte-gouttes au fil des ans a été perdue par seaux en l'espace de quelques heures, et ce fut un coup de poing dans le dos ».Source : Fitch Ratings Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la carte-cadeau de 10 $ offerte par CrowdStrike aux victimes de sa mise à jour défectueuse ?Pourquoi CrowdStrike offre-t-elle une carte-cadeau d'un montant dérisoire par rapport aux énormes dégâts qu'il a causés ?Partagez-vous l'avis selon lequel l'offre de CrowdStrike est une insulte envers les victimes de sa mise à jour bâclée ?Que pensez-vous du coût financier de l'incident pour CrowdStrike ? L'entreprise pourrait-elle suivre aux agitations qui l'attendent ?