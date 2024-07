Petersfield @waitrose is among the stores unable to process card payments this morning. It's linked to the global IT outage. People have been queuing at nearby Santander for cash. pic.twitter.com/kg7v9rZwp4 — Petersfield's Shine Radio (@shineradio) July 19, 2024

Les paiements en espèces ne sont pas obsolètes

Plusieurs pannes moins importantes et sans rapport avec le problème avaient déjà affecté les détaillants cette année

Les avantages et les inconvénients d’une société sans argent en liquide

Efficacité et commodité : Les paiements numériques offrent une rapidité et une commodité inégalées. Plus besoin de transporter des espèces, de faire la queue aux guichets automatiques ou de compter des pièces de monnaie.

Traçabilité : Les transactions numériques laissent des traces, ce qui peut être utile pour la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.

Réduction des coûts : Les paiements numériques sont souvent moins coûteux à gérer pour les entreprises et les gouvernements.

Dépendance technologique : L’incident de Crowdstrike a montré à quel point nous sommes vulnérables aux pannes informatiques. Si les systèmes de paiement numériques échouent, cela pourrait paralyser l’économie.

Perte d’anonymat : L’utilisation d’argent liquide permet de préserver l’anonymat des transactions. Avec les paiements numériques, chaque achat peut être suivi et analysé.

Exclusion financière : Tout le monde n’a pas accès à des services bancaires ou à Internet. Une société sans argent liquide pourrait marginaliser davantage les populations défavorisées.

Conclusion

Les supermarchés, les banques, les pubs, les cafés, les gares et les aéroports ont tous été touchés par la défaillance des systèmes Microsoft; de sorte que nombre d'entre eux n'ont pas pu accepter les paiements électroniques. L'impact a été particulièrement sévère pour les entreprises qui n'acceptent plus de paiement en liquide.Waitrose a annoncé à ses clients qu'il n'était pas en mesure de traiter les paiements sans contact, tandis que la panne informatique mondiale semait le chaos au Royaume-Uni. Le supermarché de classe moyenne ne pouvait traiter que les paiements par carte à puce ou accepter des espèces dans les magasins, avant de confirmer que ses systèmes étaient de nouveau opérationnels. Les clients ont été informés qu'ils devaient retirer de l'argent aux distributeurs de cartes situés à proximité pour payer leurs achats.Un panneau dans un Waitrose de Petersfield a été photographié indiquant que le magasin n'acceptait que les paiements en espèces car tous les « lecteurs de cartes étaient en panne », avec des excuses pour la gêne occasionnée. Une station de radio locale a rapporté que des files d'attente s'étaient formées à un guichet automatique au coin de la rue, les clients essayant de mettre la main sur des billets de banque.La Payment Choice Alliance (PCA), qui fait campagne contre l'évolution vers une société sans numéraire, a énuméré 23 entreprises et groupes dont au moins une partie des points de vente n'acceptent que les cartes de crédit ou de débit. « Il y aura toujours des pannes », a déclaré Ron Delnevo, président de la PCA. « Mais s'il n'y a pas d'alternative, tout peut s'effondrer autour de vous ».Selon UK Finance, qui représente les banques, les paiements en espèces ont augmenté l'année dernière pour la première fois depuis dix ans. Le nombre de personnes qui n'utilisent jamais de paiement en espèces, ou qui l'utilisent moins d'une fois par mois, a atteint 23,1 millions en 2021, mais est retombé à 21,6 millions l'année dernière. UK Finance a déclaré qu'il y avait « certainement encore une place » pour le paiement en espèces. « C'est à chaque entreprise de décider, mais nous pensons qu'il est bon de laisser le choix aux gens. La plupart des entreprises proposent encore des paiements en espèces ».Le syndicat GMB a déclaré que cette panne confirmait ce qu'il disait depuis des années, à savoir que « l'argent en espèces est un élément essentiel du fonctionnement de nos communautés ». « Lorsque l'argent en espèces est retiré du système, les gens n'ont plus rien sur lequel s'appuyer, ce qui a un impact sur la façon dont ils s'acquittent de leurs tâches quotidiennes ».Dennis Reed, directeur du groupe de campagne Silver Voices, qui représente les personnes âgées, a déclaré :« C'est extrêmement inquiétant. Cela devrait constituer un avertissement important pour le gouvernement. Il est évident que les personnes âgées ont été particulièrement touchées, non seulement par l'aspect financier, mais aussi par les rendez-vous chez le médecin généraliste et tout le reste. Si les gens ne peuvent pas payer parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone, lorsque les systèmes tombent en panne - et c'est toujours le cas - les gens ne pourront pas accéder aux services vitaux, à la nourriture et aux choses essentielles de la vie.« Avec cette société de plus en plus numérique, nous sommes tributaires de son bon fonctionnement. Mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Nous mettons tous nos œufs dans le même panier. La sécurité future de la nation est en danger ».Martin Quinn, directeur de campagne à la Payment Choice Alliance, a déclaré : « Avec les pannes informatiques qui se produisent maintenant avec une régularité alarmante, les entreprises devraient être attentives à n'accepter que les paiements par carte ».Pourtant, de nombreux supermarchés préfèrent mettre en place des caisses en libre-service n'acceptant que les cartes, ce qui donne aux utilisateurs d'argent en espèces l'impression d'être des citoyens de seconde zone.La Grande-Bretagne est en train de devenir une société sans argent en espèces, avec environ 25 millions de personnes âgées de plus de 16 ans, soit 45 % des Britanniques, qui déclarent ne pas emporter leur portefeuille lorsqu'ils sortent, selon le Daily Mail. Il est également devenu plus difficile de retirer de l'argent, et 23 000 distributeurs automatiques de billets devraient fermer d'ici à 2030.En mars, McDonald's, Tesco, Sainsbury's et Gregg's ont connu des problèmes avec leurs systèmes de paiement. Tous ces points de vente acceptent également les espèces.En Chine et aux États-Unis, les autorités ont infligé des amendes aux commerces qui n'acceptaient pas les paiements en espèces. Delnevo a déclaré que le Royaume-Uni devrait adopter une loi obligeant tous les commerces à accepter les espèces.Martin Quinn, directeur de campagne de la PCA, a déclaré que l'utilisation d'argent liquide permettait l'anonymat. « Je ne veux pas que mes données soient vendues et je ne veux pas que les banques, les sociétés de cartes de crédit et même les détaillants en ligne connaissent toutes les facettes de ma vie », a-t-il déclaré. Pour certains, il est également plus facile d'établir un budget en utilisant de l'argent en espèces ».« Si je sors pour une soirée et que je décide de dépenser 50 livres sterling, je risque de me réveiller avec des éclats d'obus dans les poches. Mais si je suis au pub et que je me contente de taper, taper, taper, le lendemain matin, je me réveillerai et je découvrirai que j'ai dépassé mon découvert ».Link a déclaré que, dans l'ensemble, ses distributeurs automatiques de billets étaient à des niveaux normaux, mais qu'ils étaient plus fréquentés aux abords des supermarchés.L’incident de Crowdstrike soulève des questions importantes sur la dépendance croissante aux paiements numériques et les risques potentiels d’une société sans argent en espèces. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages de la technologie et la nécessité de préserver l’anonymat, la résilience et la simplicité que l’argent liquide offre encore à de nombreuses personnesSource : Payment Choice AllianceQuels sont les avantages et les inconvénients d’une société sans cash ? Explorez les aspects positifs et négatifs de la transition vers des paiements numériques exclusivement.Comment pouvons-nous garantir la sécurité et la résilience des systèmes de paiement numériques ? Abordez la nécessité de protéger les infrastructures numériques contre les pannes et les cyberattaques.Quelles alternatives au cash pourraient être envisagées pour préserver l’anonymat et la simplicité ? Une réflexion sur d’autres moyens de paiement qui pourraient offrir des avantages similaires au cash.Quel rôle les gouvernements et les entreprises devraient-ils jouer dans la promotion ou la limitation de l’utilisation du cash ? Explorez les responsabilités des différentes parties prenantes dans la transition vers une société sans cash.Comment pouvons-nous éduquer le public sur les risques et les avantages des paiements numériques ? Une discussion sur la sensibilisation et l’éducation des consommateurs concernant les choix de paiement.