L’affaire Stratfor et les accusations contre Brown



Après quatre ans de prison, Barrett Brown est raccompagné à la maison par ses parents et parle de ses projets futurs

La prison et la rédaction en cellule

Conclusion

Envoyé par New York Times Envoyé par L'État n'est ici qu'un pis-aller, une litanie d'horreurs absurdes, trop stupides pour consterner. Bien sûr, Brown se verrait refuser son droit constitutionnel à un avocat après qu'un fonctionnaire de la prison à l'échine fine a décidé de le punir pour avoir parlé à un journaliste. Bien sûr, Brown, fraîchement libéré de prison, se retrouve avec une pancarte « Cops Kill » (les flics tuent) qui, d'une manière ou d'une autre, est réarrangée en « Kill Cops » (tuez les flics), de sorte qu'il est à nouveau incarcéré.



Brown joue sur le narcissisme impétueux pour l'effet comique, mais combien de révolutionnaires, adoucis par l'histoire en de nobles ennuis, étaient précisément les semi-narcissiques auto-promoteurs et auto-centrés dont leurs sociétés avaient besoin à l'époque ?



Nous nous retrouvons avec un homme qui refuse de détourner le regard de la structure profonde du monde, une position instable dont il n'y a pas de refuge. « Mes glorieuses défaites » est une œuvre dérangée, hyperbolique et aussi vraie que celle que j'ai lue depuis très longtemps.

En tant que « machine » attirant l'attention sur des problèmes sociaux peu connus, Anonymous s'est attaqué à l'Église de Scientologie, à Koch Industries, à des sites web hébergeant de la pornographie enfantine et à l'Église baptiste de Westboro. Le public a tendance à être dérouté par des activités numériques nébuleuses, et il était donc utile, à l'apogée du collectif, que Barrett Brown serve de traducteur entre les pirates et les journalistes grand public. Barrett Brown est un activiste associé au groupe de hackers Anonymous et un prisonnier politique à qui l'asile a récemment été refusé en Grande-Bretagne.L’année 2011 a commencé et s’est terminée par des piratages sophistiqués contre des entreprises affiliées à l’État, dont Stratfor, une société qui espionnait les activistes pour le gouvernement. Brown, bien qu’il ne soit pas un codeur, a été accusé de participer à ce piratage, organisé en réalité par un informateur du FBI. Il a également retweeté un appel à assassiner Julian Assange, ce qui a été utilisé contre lui lors de son procès.Le FBI a laissé les hackers attaquer la société Stratfor, une société privée américaine qui œuvre dans le domaine du renseignement, pour faire tomber Julian Assange, le patron de Wikileaks. Anonymous a récolté plus de 200 gigabits d’informations avec l'intention de tout dévoiler par le biais de WikiLeaks. Le FBI veut se servir des archives dérobées à l'entreprise basée au Texas pour cibler le patron du site.Selon le magazine Rolling Stone, le FBI avait demandé au hacker Sabu de vendre les informations volées à Stratfor au dirigeant de Wikileaks. De cette manière, le FBI pense piéger Assange et pouvoir l’inculper de recel et de complicité. Les négociations s’engagent, Wikileaks est intéressé par les documents. Une seule ombre au tableau: le FBI n’est pas le seul à disposer des archives de Stratfor. Sabu les a entreposées sur l'un de ses serveurs clandestins, et «Sup_G» en possède lui aussi une copie. Le hacker a l’intention de les remettre gracieusement à Wikileaks, le FBI doit à tout prix l’intercepter. La course contre la montre commence.Profitant de l’affaire Stratfor, le FBI va ensuite se tourner vers une autre cible : le porte-parole informel et autoproclamé des Anonymous, Barrett Brown. Depuis le début de l’année 2012, les documents volés à Stratfor sont entre les mains de Project PM, l’organisation de Barrett Brown, qui a commencé à les dépouiller. Cinquante de ses membres sont mobilisés nuit et jour. Mais ils s’intéressent moins au contenu immédiat des mails qu’aux connections secrètes.Après des semaines de travail, Barrett Brown exhume les liens entre une société de sécurité de San Diego et une société travaillant pour la CIA. Il est convaincu d’avoir fait une découverte majeure. Les Anonymous, eux, font la fine bouche. Barrett Brown persiste, et met une vidéo sur Youtube aux inquiétants accents conspirationnistes. Tout à ses révélations, Barrett Brown commet une erreur qui va lui être fatale.Début mars 2012 il poste sur un groupe de discussion un lien qui renvoie aux numéros de cartes de crédit dérobés à Stratfor. Le 6 mars, au lendemain de l’arrestation de Jeremy Hammond, alias «Sup_G», une douzaine d’agents du FBI se précipitent chez Barrett Brown. Ils pulvérisent la porte de son appartement et s’emparent de sa Xbox. Cependant Barrett Brown n’est pas chez lui mais chez sa mère, où il prend une douche et se prépare avant d’intervenir sur une chaîne locale de télévision. Le commando du FBI s’y rend. Les agents saisissent son ordinateur mais n’arrêtent pas Barrett Brown. Pas encore…Tout va basculer quand en septembre 2012 : Barrett Brown se met en colère contre l’agent spécial Robert Smith, responsable de la perquisition de son domicile et de celui de sa mère. Il franchit un palier quand il apprend que le FBI menace de poursuivre sa mère « pour obstruction » : sa mère a tenté de dissimuler l’ordinateur de son fils. Barrett Brown poste alors sur Youtube une série de trois films sous le titre de Pourquoi je vais détruire l’agent du FBI Robert Smith. Il exige la restitution de sa Xbox. «Je viens d’une famille de militaires dit-il, je sais me servir d’armes à feu. La vie de Robert Smith est finie. Je ne vais pas le tuer, mais je vais ruiner sa vie et m’intéresser à ses putains d’enfants».Des paroles qu’il regrettera amèrement et qu’il imputera à un redoutable cocktail de substances chimiques. Le résultat ne se fait pas attendre: peu avant 23h, le soir du 12 septembre 2012, une escouade d’agents du FBI débarquent chez Barrett Brown et l’arrêtent pour avoir menacé la vie d’un agent fédéral.Dans les mois qui suivent, Barrett Brown est chargé de dix-sept chefs d’inculpation, dont vol d'identité, vol de milliers de numéros de cartes de crédit, dissimulation de preuves et menaces sur l'internet. Il risque 125 ans de prison. En décembre 2014, après avoir passé un accord avec le gouvernement américain, il est finalement condamné à cinq ans de prison et à payer 860 000 dollars de dommages et intérêts.Brown a également été soumis au genre d'absurdité que le ministère de la justice a tendance à infliger aux personnes impliquées dans des activités Internet obscures que, en fait, presque personne dans le processus juridique ne comprend. Il a été accusé d'avoir participé au piratage de Stratfor, bien qu'il n'ait pas été réellement impliqué et qu'il ne puisse pas coder, et bien que toute l'affaire ait été organisée par un informateur du FBI.Brown avait également retweeté l'appel au meurtre de Julian Assange lancé par un animateur de Fox News, ce que l'accusation a présenté comme s'il appelait lui-même au meurtre d'Assange.Victime de la cyberguerre secrète entre Anonymous et le FBI, il a été libéré en novembre 2016, après avoir reconnu sa culpabilité.Brown est devenu un prisonnier politique après s’être vu refuser l’asile au Royaume-Uni. Dans sa cellule, armé d’un crayon sans gomme qu’un gardien complaisant doit constamment tailler, il rédigeSa mère le dactylographie ; The Intercept le publie.Il développe le personnage qu'il incarnera dans ses mémoires : un narcissique et un toxicomane conscient de lui-même. Il remporte un National Magazine Award et est particulièrement heureux que sa rubrique « Please Stop Sending Me Jonathan Franzen Novels » (Arrêtez de m'envoyer des romans de Jonathan Franzen, s'il vous plaît) soit récompensée en présence de Franzen.Alors que Brown est en prison et qu'il lit des lettres de personnes qui écrivent à d'autres personnes en prison, les choses tournent mal. « Donald Trump était sur le point d'entrer en fonction, ayant été élu président avec l'aide de mon principal ennemi, le fondateur de Palantir Peter Thiel, et de mon principal allié, Julian Assange. » Brown rompt avec Assange et perd des associés.De très nombreuses personnes le déçoivent. Un membre d'Anonymous se révèle être un nazi. Après la libération de Brown, The Intercept annonce qu'il ferme les archives Snowden, et Brown brûle son certificat du National Magazine Award en signe de protestation.nous rappelle que la vérité peut être aussi étrange que la fiction, et que parfois, la réalité dépasse l’imagination. Du point de vue de la critique du New York Times, Brown, avec son style provocateur et sa vision critique, nous offre un aperçu fascinant de l’univers d’Anonymous et des enjeux liés à la liberté d’expression en ligne.Source : New York Times Quelle est votre opinion sur le rôle d’Anonymous dans la société ? Est-ce un groupe de justiciers numériques ou des pirates informatiques sans scrupules ?Pensez-vous que les actions d’Anonymous ont eu un impact positif ou négatif ? Ont-ils réussi à exposer des injustices ou ont-ils simplement semé le chaos ?Comment percevez-vous la relation entre les hackers et les médias traditionnels ? Barrett Brown a joué un rôle de traducteur entre ces deux mondes. Est-ce une collaboration nécessaire ou problématique ?Quelles sont les limites de la liberté d’expression en ligne ? Brown a été emprisonné pour avoir retweeté un appel à assassiner Julian Assange. Quelles implications cela a-t-il pour la liberté d’expression sur Internet ?Pensez-vous que les mémoires de Brown sont sincères ou exagérées ? Quelles parties vous ont le plus marqué ?