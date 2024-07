Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a touché des entreprises , des aéroports et des médias à travers le monde. Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan.Plus de 1 000 vols ont été annulés. Des aéroports tels que Hong Kong International Airport, l’aéroport de Berlin, l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Budapest ont été touchés. La compagnie aérienne Ryanair a signalé des problèmes de réservation et d’enregistrement. De plus, les systèmes de réservation de Cathay Pacific, Hong Kong Express et Hong Kong Airlines sont restés indisponibles pendant plusieurs heures, entraînant des retards et des désagréments pour les voyageurs.Delta Air Lines a engagé un cabinet d'avocats et va demander une compensation à Microsoft et CrowdStrike pour la panne informatique mondiale qui a perturbé les vols dans le monde entier. La compagnie aérienne basée à Atlanta a été la plus lente des grandes compagnies américaines à se remettre de la panne technologique qui a entraîné l'annulation de plus de 2 200 vols le 19 juillet.Delta a annulé plus de 6 000 vols jusqu'à présent, laissant des centaines de milliers de voyageurs bloqués. Les analystes estiment que l'impact sur ses résultats pourrait se chiffrer en centaines de millions de dollars. .», a déclaré un porte-parole de CrowdStrike. Le ministère américain des transports a annoncé qu'il ouvrirait une enquête sur Delta à la suite des annulations de vols provoquées par la panne.Pensez-vous qu'un tel procès est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette affaire ?