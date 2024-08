Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes, avancées et insidieuses, l'évolution constante des mesures de cybersécurité est le seul moyen de se protéger contre une menace en constante évolution. Pour cela, il faut d'abord savoir quels investissements ont le plus d'impact sur la réduction de la surface d'attaque et l'atténuation des risques.Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent pas des outils et de la visibilité nécessaires pour surveiller, tester, mesurer et évaluer en permanence leur position en matière de sécurité. Sans cette visibilité, il est impossible de savoir si les investissements sont orientés vers les bons domaines ou si les défenses existantes sont efficaces. Le cloud et la GenAI ont un rôle crucial à jouer à cet égard, en offrant aux entreprises de nouvelles possibilités d'adopter une approche sécurisée dès la conception, qui peut contribuer à faire pencher la balance de la cybersécurité en leur faveur.