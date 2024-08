Les entreprises sont confrontées à une grave épidémie de ransomware et, pire encore, 35 % des victimes qui ont payé une rançon n'ont pas reçu de clés de déchiffrement

Rapport sur les risques liés aux ransomwares

83% des organisations interrogées ont été victimes d'une attaque par ransomware au cours des 12 derniers mois

74% des victimes de ransomware ont été attaquées plusieurs fois

78% des victimes ont payé une rançon (32% ont payé 4 fois ou plus)

35% des victimes qui ont payé une rançon n'ont pas reçu de clés de déchiffrement ou n'ont pas pu récupérer leurs fichiers et leurs biens.

Perturbation des activités

Fermetures temporaires ou définitives

Atteinte à la marque

Perte de revenus ou de clients

Amendes, poursuites judiciaires et annulation de la cyber-assurance

Plus de 80 % de toutes les brèches impliquent un abus d'informations d'identification

Licenciements et démissions

Manque de soutien du conseil d'administration

Contraintes budgétaires

Systèmes obsolètes ou anciens

Manque de personnel

Réglementation en matière de cybersécurité

Une nouvelle étude mondiale sur les ransomwares, menée auprès de près de 1 000 organisations de divers secteurs d'activité, révèle que la plupart des entreprises sont confrontées à une série ininterrompue de violations, une grave épidémie qui les place en permanence dans le collimateur des gangs de ransomwares. L'étude de Semperis montre également que 39 % des entreprises attaquées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont payé une rançon quatre fois ou plus au cours des 12 derniers mois.Plus de 80 % des attaques de ransomware ont fini par compromettre le système d'identité d'une entreprise, tel que Microsoft Active Directory (AD) ou Entra ID, alors que seulement 27 % des entreprises n'ont pas mis en place de plan de récupération dédié à AD ou Entra ID. Le rapport montre que 87 % des attaques ont perturbé l'activité de l'entreprise, même pour ceux qui ont payé la rançon, notamment en raison de la perte de données et de la nécessité de mettre les systèmes hors service. Pour 16 % des personnes interrogées, l'attaque a créé un dilemme de vie ou de mort.Le paiement d'une rançon ne garantit pas non plus le retour à des activités normales : 35 % des victimes qui ont payé une rançon n'ont pas reçu de clés de déchiffrement ou ont reçu des clés corrompues. Les délais de rétablissement sont également médiocres : 49 % des personnes interrogées ont eu besoin d'un à sept jours pour rétablir les opérations commerciales et les fonctionnalités informatiques minimales après une attaque par ransomware, et 12 % d'entre elles ont eu besoin de sept jours ou plus.", déclare Mickey Bresman, PDG de Semperis.Chris Inglis, conseiller stratégique de Semperis et premier directeur national de la cybersécurité (NSA) aux États-Unis déclare "".L'étude de Semperis révèle que 74 % des organisations ciblées par des ransomwares ont été attaquées à plusieurs reprises et que 78 % des organisations victimes ont payé une rançon, ce qui met en évidence un cycle de violations qui entraîne des dommages croissants en termes de pertes de revenus, de coûts opérationnels et, dans certains cas, de santé et de sécurité des personnes.Chris Inglis ajoute : "Les ransomwares, qui étaient autrefois une menace sporadique, sont devenus des adversaires implacables. Les groupes criminels orchestrent de multiples attaques en succession rapide, en exploitant les vulnérabilités des organisations. Les systèmes critiques, y compris Microsoft Active Directory, sont une cible privilégiée.L'étude révèle des statistiques inquiétantes pour les responsables des entreprises, de l'informatique et de la sécurité :Simon Hodgkinson, Conseiller stratégique de Semperis, commente : "Les entreprises subissent des attaques réussies de ransomware plusieurs fois au cours de la même année, ce qui entraîne des fermetures, des licenciements, une perte de revenus et de confiance de la part des clients, et l'annulation de la cyber-assurance.Mickey Bresman, PDG de Semperis, déclare : "Les attaques par ransomware provoquent des perturbations généralisées et omniprésentes, même pour les organisations qui ont mis en place des sauvegardes générales. Les attaquants s'introduisent dans les systèmes par le biais de systèmes d'exploitation intégrés, de technologies obsolètes qui n'ont pas fait l'objet de mises à jour de sécurité régulières et de portes dérobées oubliées depuis longtemps.Guido Grillenmeier, Technologue principal de Semperis (EMEA), commente : "Bien que 70 % des personnes interrogées aient mis en place un plan de récupération des identités, seules 27 % d'entre elles disposaient de systèmes de sauvegarde dédiés et spécifiques. 61 % des victimes de ransomware ont eu besoin de plus d'une journée pour récupérer des fonctionnalités informatiques minimales, ce qui a prolongé les interruptions d'activité.Ainsi, pourquoi les entreprises ont-elles payé une rançon ? De nombreuses personnes interrogées ont indiqué qu'elles avaient payé une rançon parce qu'elles souhaitaient reprendre leurs activités normales le plus rapidement possible. D'autres, en particulier dans le secteur des technologies de l'information et des télécommunications, ont payé parce qu'elles disposaient d'une cyber-assurance pour couvrir les coûts. D'autres encore ont estimé que la menace pesant sur les patients, les clients, leur entreprise ou leur réputation valait le prix de la rançon.Malheureusement, le paiement d'une rançon ne garantit pas la réception de clés de déchiffrement utilisables. En outre, les attaquants utilisent souvent les ransomwares pour diffuser des logiciels malveillants qui peuvent réinfecter les systèmes ou causer d'autres dommages.Dans toute organisation complexe, les décisions relatives au budget, au personnel et aux ressources en matière de sécurité sont un exercice d'équilibre. Toutefois, dans le cas des ransomwares, il se peut que les dirigeants prennent ces décisions sans avoir une connaissance complète des coûts potentiels d'une attaque. Le paiement d'une rançon ne garantit pas la réception de clés de déchiffrement utilisables. En outre, les attaquants utilisent souvent les ransomwares pour diffuser des logiciels malveillants qui peuvent réinfecter les systèmes ou causer d'autres dommages. Une attaque réussie coûte généralement beaucoup plus cher que le paiement d'une rançon.Les attaques par ransomware causent des dommages collatéraux qui vont bien au-delà du paiement de la rançon. Le paiement de la rançon n'est que le début des coûts engendrés par une attaque de ransomware.", déclare Mickey Bresman, PDG de Semperis. "".Chris Inglis a fait remarquer qu'une attaque par ransomware n'est pas un événement ponctuel ou limité dans le temps auquel on peut rapidement remédier et que l'on peut ensuite oublier. "".Voici les conséquences majeurs d'une attaque :Le système d'identité, en particulier Active Directory, est désormais le périmètre de sécurité des entreprises. La numérisation de l'entreprise moderne a éliminé l'idée d'un périmètre défensif, créant un paysage complexe pour les professionnels de la sécurité et une vaste surface d'attaque pour les cybercriminels. En l'absence de sauvegardes spécifiques à AD, exemptes de logiciels malveillants, et d'un plan de reprise d'activité cyber-spécifique testé, la reprise d'activité sera prolongée, ce qui augmentera le risque que l'organisation décide de payer une rançon pour rétablir ses activités.Chris Inglis souligne : "Jeff Wichman, Directeur principal de la réponse aux incidents, ajoute : "Mickey Bresman confirme : "Du même avis, Simon Hodgkinson déclare : "Les organisations sont confrontées à de multiples défis pour mettre en place une stratégie de défense contre les ransomwares. La plupart des personnes interrogées ont indiqué que leur principal obstacle à la résilience était le manque de soutien de la part du conseil d'administration.Chris Inglis fait remarquer qu'une cybersécurité efficace nécessite une approche en trois volets comprenant la doctrine de l'entreprise, le renforcement des compétences et la technologie.", explique Chris Inglis. "Voici les principaux obstacles à la cybersécurité dans les entreprises :Sean Deuby, Technologue principal de Semperis, conclut : "En tant que leaders de la cybersécurité et experts en Active Directory (AD), Semperis admet que la sécurité de l'identité est la clé de la résilience opérationnelle. Pour plus de 90 % des entreprises d'aujourd'hui, si AD n'est pas sécurisé, rien ne l'est. De nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde font confiance à Semperis pour les aider à protéger AD et Azure AD contre l'escalade des cyber-menaces.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?