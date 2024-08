CrowdStrike a publié son analyse des causes racines de la panne mondiale de Microsoft, il s'agirait d'une erreur que les étudiants en programmation de première année apprennent à éviter

Ce rapport développe les informations précédemment partagées dans notre analyse préliminaire de l'après-incident, en approfondissant les conclusions, les mesures d'atténuation, les détails techniques et l'analyse des causes racines de l'incident. Le 29 juillet à 17 heures, en comparant les semaines, ~99 % des capteurs Windows sont en ligne par rapport à la période précédant la mise à jour du contenu. Nous observons généralement une variation de ~1 % d'une semaine à l'autre dans les connexions des capteurs.Tout au long de cette RCA, nous avons utilisé une terminologie généralisée pour décrire la plateforme CrowdStrike Falcon afin d'améliorer la lisibilité. La terminologie utilisée dans d'autres documents peut être plus spécifique et technique.Le capteur Falcon de CrowdStrike offre de puissants modèles d'IA et d'apprentissage automatique au niveau du capteur afin de protéger les systèmes des clients en identifiant les dernières menaces avancées et en y remédiant. Ces modèles sont maintenus à jour et renforcés par les enseignements tirés de la dernière télémétrie des menaces provenant du capteur et de l'intelligence humaine de Falcon Adversary OverWatch, Falcon Complete et des ingénieurs de CrowdStrike chargés de la détection des menaces. Ce riche ensemble de télémétrie de sécurité commence par des données filtrées et agrégées sur chaque capteur dans un magasin de graphes local.Chaque capteur met en corrélation le contexte de son magasin de graphes local avec l'activité du système live pour obtenir des comportements et des indicateurs d'attaque (IOA) dans le cadre d'un processus d'affinement continu. Ce processus d'affinage comprend un Sensor Detection Engine qui combine le Sensor Content intégré avec le Rapid Response Content fourni par le cloud. Le Rapid Response Content est utilisé pour recueillir des données télémétriques, identifier les indicateurs de comportement de l'adversaire et renforcer les nouvelles détections et préventions sur le capteur sans qu'il soit nécessaire de modifier le code du capteur. Le Rapid Response Content est une heuristique comportementale, séparée et distincte des capacités sur capteur de prévention par IA et de détection de CrowdStrike.Le Rapid Response Content est fourni par le biais de fichiers de canaux et interprété par le Content Interpreter du capteur, à l'aide d'un moteur basé sur des expressions régulières (regex). Chaque fichier de canal du Rapid Response Content est associé à un Template Type spécifique intégré dans la version d'un capteur. Le Template Type fournit au Content Interpreter des données d'activité et un contexte graphique à mettre en relation avec le Rapid Response Content.Avec la sortie de la version 7.11 du capteur en février 2024, CrowdStrike a introduit un nouveau Template Type pour permettre la visibilité et la détection de nouvelles techniques d'attaque qui abusent des pipelines nommés et d'autres mécanismes de communication interprocessus (" IPC ") de Windows. Comme indiqué dans le PIR, le nouveau Template Type IPC a été développé et testé conformément à nos processus standard de développement du Sensor Content et a été intégré au capteur pour préparer son utilisation sur le terrain. Les Template Instances IPC sont livrées en tant que Rapid Response Content aux capteurs par l'intermédiaire d'un Channel File correspondant, numéroté 291.Le nouveau Template Type IPC définissait 21 champs de paramètres d'entrée, mais le code d'intégration qui invoquait le Content Interpreter avec les Template Instances du Channel File 291 ne fournissait que 20 valeurs d'entrée à comparer. Cette inadéquation du nombre de paramètres a échappé à plusieurs niveaux de validation et de test de construction, car elle n'a pas été découverte au cours du processus de test de validation du capteur, des tests de stress du Template Type (à l'aide d'une Template Instance de test) ou des premiers déploiements réussis des Template Instances IPC sur le terrain. Cela s'explique en partie par l'utilisation de critères de correspondance à base de caractères génériques pour la 21e entrée pendant les tests et dans les premières Template Instances IPC.Le 19 juillet 2024, deux autres Template Instances IPC ont été déployées. L'une d'entre elles a introduit un critère de correspondance sans caractère générique pour le 21e paramètre d'entrée. Ces nouvelles Template Instances ont donné lieu à une nouvelle version du Channel File 291 qui exigerait désormais que le capteur inspecte le 21e paramètre d'entrée. Jusqu'à ce que ce fichier de canal soit livré aux capteurs, aucune Template Instances IPC dans les versions précédentes du canal n'avait utilisé le champ du 21ème paramètre d'entrée. Le Content Validator a évalué les nouvelles Template Instances, mais a basé son évaluation sur le fait que le Template Type IPC serait fourni avec 21 entrées.Les capteurs qui ont reçu la nouvelle version du Channel File 291 contenant le contenu problématique ont été exposés à un problème latent de lecture hors limites dans le Content Interpreter. Lors de la prochaine notification IPC du système d'exploitation, les nouvelles Template Instances IPC ont été évaluées, en spécifiant une comparaison avec la 21e valeur d'entrée. Le Content Interpreter ne s'attendait qu'à 20 valeurs. Par conséquent, la tentative d'accès à la 21e valeur a entraîné une lecture hors limites de la mémoire, au-delà de la fin du tableau de données d'entrée, ce qui a provoqué une panne du système.En résumé, c'est la confluence de ces problèmes qui a entraîné une panne du système : la non-concordance entre les 21 entrées validées par le Content Validator et les 20 entrées fournies au Content Interpreter, le problème latent de lecture hors limites dans le Content Interpreter et l'absence de test spécifique pour les critères de correspondance autres que les caractères génériques dans le 21e champ. Bien que ce scénario avec le Channel File 291 ne puisse plus se reproduire, il informe également des améliorations de processus et des mesures d'atténuation que CrowdStrike est en train de déployer pour garantir une résilience encore plus grande.