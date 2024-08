Google révèle qu'il se conforme aux demandes légales de données personnelles des clients

Envoyé par Google Envoyé par

Cher client de Google,



Par la présente, Google vous informe de son obligation légale de divulguer certaines informations confidentielles aux autorités gouvernementales américaines.



Des organismes gouvernementaux de tous les États-Unis demandent à Google de produire des documents susceptibles de divulguer des informations sur les clients. Nous examinons attentivement chaque demande pour nous assurer qu'elle est conforme aux lois en vigueur.



Si une demande requiert trop d'informations, nous essayons de la restreindre et, dans certains cas, nous nous opposons à la production de toute information.



Lorsque nous recevons une demande d'une agence gouvernementale juridiquement valable et contraignante nous obligeant à produire des documents sans expurger les informations confidentielles des clients, Google peut produire des documents contenant des informations confidentielles conformément aux termes de votre ou de vos contrats avec Google. Google demandera le traitement confidentiel de ces informations.



Par conséquent, Google vous informe de son obligation de produire des informations confidentielles lorsque la loi l'exige et de son intention de le faire. N'hésitez pas à contacter "bb-notices-external@google.com" si vous avez des questions sur ce qui précède.



Cordialement, Google



Les demandes d'informations sur les clients par les gouvernements augmentent fortement

La vie privée est un élément fondamental de notre identité en tant qu'êtres humains. Elle nous aide chaque jour à définir nos relations avec le monde extérieur et nous donne l'espace nécessaire pour être nous-mêmes, sans jugement, et nous permet de penser librement sans discrimination. Elle nous donne la liberté d'être autonomes et de vivre dans la dignité. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont profondément bouleversé la notion de vie privée au point où elle est aujourd'hui menacée d'extinction. Les sociétés Internet promettent de préserver la vie privée des utilisateurs de leurs services.Cependant, dans la pratique, les informations personnelles des utilisateurs semblent plus exploitées que protégées. De plus, les gouvernements du monde entier et leurs agences ont fait preuve d'un grand appétit pour les données des utilisateurs au cours de ces dernières années. Un exemple notable est celui d'Elon Musk qui, après avoir racheté Twitter, a révélé l'existence d'un grand nombre de réglementations gouvernementales et l'accès aux données des utilisateurs.Plus récemment, de nombreux utilisateurs ont signalé sur les forums en ligne avoir reçu un courriel de Google les informant que leurs informations personnelles ne sont pas protégées contre les gouvernements. Au contraire, Google affirme que l'entreprise a l'obligation légale de produire ses documents si la demande est juridiquement valable et contraignante. Google produira alors des documents contenant les informations confidentielles non expurgées des clients concernés.Le courriel a suscité des préoccupations en matière de protection de la vie privée et met en lumière les problèmes de sécurité des données des grandes entreprises technologiques. Un utilisateur des services de Google indique avoir reçu le courriel le 6 août 2024. Il a partagé le contenu du courriel qui se lit comme suit :En outre, une FAQ de Google laisse entendre que l'entreprise a aussi l'intention de se conformer aux demandes légales de données personnelles au-delà des États-Unis. « La manière dont nous répondons à une demande dépend de votre fournisseur de services Google. Pour la plupart de nos services, il s'agit soit de Google LLC, une société américaine régie par le droit américain, soit de Google Ireland Limited, une société irlandaise régie par le droit irlandais ». Le siège social de Google en Europe étant basé en Irlande, l'entreprise répondra donc aux demandes légales des gouvernements européens, y compris français.Pour les passionnés de technologie, ce n'est pas une surprise, car les gouvernements ont élaboré des cardes pour contraindre les entreprises à divulguer les informations confidentielles de leurs utilisateurs. « Les gens sont choqués, mais en réalité, ils ne devraient pas l'être. Les gens sont choqués par les lois qui abrogent et abusent de leurs droits de l'homme, parce qu'ils ne réalisent pas que leurs droits de l'homme dépendent d'une conscience constante et vigilante de ce que le gouvernement fait avec les superpouvoirs qui lui sont accordés par l'ensemble de la population », peut-on lire dans les commentaires sur les forums.De nombreux rapports ont révélé au fil des ans que les gouvernements du monde entier n'ont de cesse d'augmenter les demandes d'informations confidentielles sur les utilisateurs des services des entreprises telles que Google, Apple, Meta et Microsoft. L'on ignore ce qui a motivé Google à divulguer cette information à ses utilisateurs. Mais l'aveu de Google remet une nouvelle fois en question les promesses des sociétés Internet en matière de protection de la vie privée. Selon certains critiques, le courriel de Google illustre le pouvoir inquiétant dont ces entreprises disposent et la façon dont elles influencent le monde.Selon une étude publiée par Surfshark l'année dernière, les demandes de données d'utilisateurs émanant des gouvernements mondiaux sont en augmentation. L'étude s'est concentrée sur la période allant de 2013 à 2021, l'année 2020 enregistrant la plus forte augmentation d'une année sur l'autre (38 %), suivie d'une augmentation de 25 % en 2021. Meta, Microsoft, Apple et Google sont les quatre grandes entreprises technologiques qui ont participé à l'enquête de Surfshark.Le rapport indique que Meta avait le plus grand nombre de comptes qui intéressent les autorités. Deux comptes sur cinq hébergés par Meta ont été sollicités (6,6 millions) au cours de la période étudiée. Apple, en revanche, est la société qui a reçu le moins de demandes, avec seulement 416 000 comptes demandés par les autorités mondiales. L'étude montre que 60 % des demandes émanent des autorités gouvernementales des États-Unis et d'Europe.Toutefois, les États-Unis ont demandé plus du double de comptes pour 100 000 utilisateurs que tous les pays de l'Union européenne réunis. L'Allemagne, Singapour, le Royaume-Uni et la France suivent les États-Unis en tête du classement. Selon le rapport, les demandes de données sont souvent liées à des enquêtes criminelles et à des affaires civiles ou administratives dans lesquelles les données numériques sont nécessaires. (Un sujet très souvent sujet à controverses.)Gabriele Kaveckyte, membre du conseil en matière de protection de la vie privée chez Surfshark, a déclaré que, parallèlement aux demandes de données, les autorités cherchent également des moyens de surveiller et de combattre la criminalité par l'intermédiaire des services en ligne. Toutefois les organisations de la société civile ont exprimé leurs craintes d'encourager les techniques de surveillance. Selon certains experts, cela pourrait mettre fin à la vie privée en ligne.Du côté des entreprises technologiques, le taux de divulgation des données des utilisateurs a augmenté de près de 71 %. Apple est en tête du peloton en ce qui concerne la divulgation de ces informations, avec un taux de divulgation moyen de 86 % en 2021 et de 82 % sur l'ensemble de la période étudiée. Pourtant, l'un des principaux arguments de vente du fabricant de l'iPhone est la sécurité des données et le respect strict de la vie privée des utilisateurs.Sources : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du courriel adressé par Google aux utilisateurs au sujet de leurs données personnelles ?Selon vous, pourquoi Google a-t-il révélé à ses utilisateurs qu'il divulgue leurs données personnelles aux gouvernements ?Que pensez-vous de l'augmentation des demandes de données personnelles émanant des gouvernements du monde entier ?