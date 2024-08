Nous avons reçu plusieurs rapports aujourd’hui d’utilisateurs brésiliens ayant des difficultés à installer l’application Proton VPN sur des appareils iOS via l’App Store d’Apple. Nous pouvons confirmer que le problème n’est pas de notre côté, mais probablement dans l’App Store lui-même, qui est contrôlé par Apple. Ce qui rend cette coïncidence extrêmement étrange, c’est qu’elle affecte également plusieurs autres VPN dans l’App Store brésilien.



Très probablement, quelque chose s’est passé du côté d’Apple, et nous ne savons pas si c’est accidentel ou si Apple met secrètement en œuvre un ordre de censure. Mais en raison du monopole d’Apple sur la distribution d’applications iOS, il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir l’application sur les appareils iOS.



Comme solution de contournement pour les utilisateurs iOS, nous vous suggérons d’essayer la version bêta d’iOS de Testflight (



We are aware of problems in #Brazil w/ downloading #ProtonVPN from the iOS App Store (also impacting other VPNs). The problem is not on our end, but is an app store issue. Could be a bug, or #Apple implementing a secret censorship order.

Workaround and details here:… pic.twitter.com/gwtSuzWVNP — Proton VPN (@ProtonVPN) August 18, 2024

This is why Apple's anti-competitive app store policies that enforce a de-facto monopoly on app distribution is so problematic. When Apple puts business interests ahead of freedom (always), entire countries get cut off from the open internet. https://t.co/58HO3INWfo — Andy Yen (@andyyen) August 19, 2024

Un pic dans les utilisations de VPN



Une partie de la liste

Impact sur les utilisateurs

Conclusion

De nombreux Brésiliens se sont empressés de télécharger les meilleures applications VPN lorsque X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a annoncé sa décision de fermer ses bureaux au Brésil le samedi 17 août, en raison d'un conflit de censure qui dure depuis des mois. Cependant, il semble que cela n'ait été que la première perturbation de la vie en ligne des gens.Dans le même temps, certains fournisseurs de VPN auraient disparu de l'Apple App Store local, empêchant les utilisateurs d'iPhone de télécharger l'application. Selon Simon Migliano, responsable de la recherche chez Top10VPN, au moins 30 applications VPN sont désormais indisponibles, y compris des services populaires tels que NordVPN, ExpressVPN et Surfshark, même si les listes de leur magasin restent accessibles.« Bien que cela suggère certainement une sorte de problème du côté d'Apple, il n'est pas encore confirmé si c'est délibéré et le résultat d'un ordre du gouvernement », a déclaré Migliano.L'un des services VPN gratuits les plus populaires, Proton VPN, a reconnu le problème un jour après l'annonce de X, confirmant que le problème se situait au niveau de l'app store :Andy Yen, DG de Proton AG, a déclaré : « C'est pourquoi les politiques anticoncurrentielles d'Apple en matière de magasins d'applications, qui imposent un monopole de fait sur la distribution des applications, sont si problématiques. Lorsqu'Apple fait passer les intérêts commerciaux avant la liberté (toujours), des pays entiers sont coupés de l'internet ouvert ».Malgré ces problèmes, le fournisseur suisse de VPN a confirmé qu'il avait enregistré un pic d'inscriptions à Proton VPN de 580% au-dessus de la base depuis samedi, faisant écho à un pic similaire qui s'est produit en avril. À l'époque, l'utilisation du VPN brésilien avait grimpé en flèche suite aux suggestions de Musk lui-même après que le Brésil ait lancé une enquête sur sa conduite.Il convient de noter qu'il n'est pas rare qu'Apple se conforme aux ordres de blocage des autorités. Dans le cas le plus récent, le géant de la Big Tech aurait retiré du magasin officiel les applications VPN en Russie.Encore une fois, il n'est pas clair à l'heure où nous écrivons ces lignes si Apple agit en fonction des ordres du Brésil. Cependant, « si ces blocages de VPN au Brésil sont effectivement délibérés, ils auraient également pour effet de pousser les utilisateurs vers des VPN moins réputés qui restent disponibles et peuvent exposer leurs données personnelles », a déclaré Migliano.Il existe encore des applications VPN à installer sur l'App Store d'Apple. Il s'agit notamment d'options sûres telles que Windscribe, Private Internet Access (PIA) et Mullvad. Migliano a compilé une liste complète disponible en source.Les utilisateurs brésiliens qui dépendent des VPN pour protéger leur vie privée et accéder à des contenus géo-restreints sont désormais confrontés à des difficultés. Les raisons exactes de cette suppression restent floues, mais elle soulève des questions sur la liberté d’accès à l’information et la confidentialité en ligne.Par exemple, si le Brésil finit par interdire X, il suffit aux internautes de se connecter à un serveur VPN situé dans un pays où il n'y a pas de restrictions. X verra l'adresse IP et supposera que l'utilisateur se trouve physiquement au même endroit que le serveur qu'il a choisi.Jusqu'à présent, aucun problème n'a été signalé en ce qui concerne le téléchargement d'applications VPN Android à partir de la vitrine Google Play. Pour les utilisateurs d'iPhone, cependant, il est recommandé de trouver une alternative ou des solutions de contournement pour obtenir l'application de leur choix. Migliano recommande d'être extrêmement prudent lors du choix d'un service alternatif. « Faites preuve de diligence raisonnable et lisez d'abord les avis, car les VPN qui restent disponibles sont très hétérogènes. Certains sont très bons, d'autres présentent un risque réel pour votre vie privée », a-t-il dit.Une solution temporaire pour les personnes à l'aise avec la technologie pourrait également consister à « configurer manuellement un VPN sur votre appareil iOS à l'aide d'un client tiers, tel que l'application officielle WireGuard », a-t-il ajouté.Proton VPN a élaboré un guide dédié à ses utilisateurs avec des conseils pratiques ici. Dans la mesure du possible, cependant, il vaut la peine d'essayer de télécharger une application VPN directement à partir de la page d'accueil du fournisseur.L’absence d’applications VPN dans l’App Store brésilien soulève des inquiétudes quant à la censure et à la surveillance. Espérons que des clarifications seront apportées rapidement pour que les utilisateurs puissent continuer à protéger leur vie privée en ligne.Source : Proton Quelles implications cela a-t-il pour la vie privée en ligne ? Pensez à la manière dont la suppression des applications VPN peut affecter la confidentialité et la sécurité lorsque les utilisateurs naviguent sur Internet.Devrions-nous considérer cela comme une censure ? Selon-vous, cette action d’Apple peut-elle être perçue comme une forme de censure, et si oui, quelles en sont les conséquences ?Quelles alternatives existent pour les utilisateurs brésiliens ? Partagez des solutions alternatives pour protéger la vie privée en ligne, compte tenu de la disparition des applications VPN.Quel rôle les entreprises technologiques devraient-elles jouer dans la protection des droits numériques ? Évoquez la responsabilité des entreprises comme Apple dans la préservation des droits numériques de leurs utilisateurs.