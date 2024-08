Ukraine is reportedly using hacked home and residential CCTV cameras to track Russian troop movements in Kursk.



There are also reports of city and road cameras being used for the same purposes. pic.twitter.com/9vfsyOGmO8 — War Tracker (@wartracker4) August 9, 2024

L’intégralité de la note d’information

Envoyé par Ministère russe de l'Intérieur Envoyé par L'ennemi identifie massivement des intervalles d'adresse IP sur nos territoires et se connecte à distance à des caméras de vidéosurveillance non protégées, visionnant tout, des cours privées aux routes et autoroutes d'importance stratégique. À cet égard, à moins d'un besoin urgent, il est préférable de ne pas utiliser les caméras de vidéosurveillance », a déclaré le ministère à la presse.



L'utilisation des services de rencontre en ligne est fortement déconseillée. L'ennemi utilise activement ces ressources pour collecter des informations légendées.



Le ministère a conseillé aux militaires de ne pas ouvrir les liens (hyperliens) provenant d'inconnus dans les messageries ou les messages SMS et, si possible, d'éviter d'utiliser des téléphones contenant un grand nombre d'informations officielles et personnelles dans des situations « où l'ennemi peut y avoir accès physiquement ».



Il est nécessaire de contrôler et de modérer les salons de discussion et de supprimer rapidement les comptes des personnes qui ont été capturées par l'ennemi, ainsi que les comptes des personnes dont l'ennemi a obtenu l'accès à leur téléphone.



En outre, le ministère de l'Intérieur demande aux citoyens de ne pas publier sur les réseaux sociaux et les messageries des vidéos de voyages réalisées avec un magnétoscope ou d'effectuer des émissions ou diffusion de contenus en direct lorsqu'ils se déplacent sur des autoroutes où circule également du matériel militaire, en raison du risque de faire connaître « des objets importants pour l'ennemi ».



La police conseille au personnel militaire et aux représentants des forces de l'ordre de désactiver la fonction « Personnes à proximité » de la messagerie Telegram, de supprimer toutes les photos indiquant une affiliation ministérielle, de changer les surnoms qui peuvent être utilisés pour identifier un citoyen en tant que militaire ou représentant d'un organisme d'application de la loi, et de vérifier leurs numéros d'abonnés par le biais de ressources spécialisées qui effectuent une analyse syntaxique à partir des annuaires téléphoniques.

Il est recommandé aux militaires des régions de Koursk, Bryansk et Belgorod de fermer leurs données personnelles, de supprimer toute géolocalisation et tout lien entre les photos et la géolocalisation dans les réseaux sociaux, afin que l'ennemi ne puisse pas révéler l'emplacement réel des forces militaires et de sécurité.



Les employés du secteur de l'énergie, y compris de l'énergie nucléaire, devraient supprimer leur affiliation professionnelle des réseaux sociaux pour éviter d'être vus par les services de renseignement de l'ennemi.

Biggest russian channel cant belive the "issue" with the cams. But...



"We need to cut everything down if it doesn't exist already"



"Kursk. An important problem that needs to be solved urgently



I just drove along the highway from Rylsk to Kursk via Lgov, the road is in working… pic.twitter.com/9gwgLWiFiC — Doktor Klein 🇪🇸 🇪🇺 🇺🇦 (@Doktor_Klein) August 9, 2024

C’est un tableau qui ravive le débat sur les avantages et les inconvénients d’une société de plus en plus connectée via Internet et une mise à contribution tous azimuts de la technologie

En effet, l’un des débats les plus importants lorsqu’on parle des dispositifs connectés à Internet est celui de leur utilité face aux risques liés à leur utilisation, notamment, le piratage et l’intrusion dans la vie privée de leurs possesseurs. Dans le cas de cette guerre, ce sont des pans entiers d’une ville que la technologie livre aux mains d’un adversaire.C’est pour de tels cas de figure qu’Eugène Kaspersky a fait une sortie pour prévenir de ce que l’Internet des objets pourrait rapidement devenir l’Internet des menaces . Sa sortie faisait suite à un rapport de l’entreprise Darktrace selon lequel des pirates s’étaient appuyés sur un thermomètre connecté – utilisé au sein d’un aquarium – pour pénétrer le réseau d’un casino.Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est un rappel avec acuité de que toutes les populations du monde sont en guerre contre des espions qui peuvent prendre de multiples visages. En effet, ceux qui pensent que leur téléphone n’est qu’un outil de communication, de divertissement et de productivité doivent chaque jour un peu plus intégrer que ce dernier est une porte d’entrée pour des tiers désireux de les surveiller. La France, par exemple, a adopté une loi permettant à la police de prendre le contrôle à distance des appareils des suspects, avec accès aux caméras, aux microphones et aux données GPS. Selon un rapport de Comparitech , chaque force de police dans au moins 50 pays a un certain niveau d'accès au téléphone portable d’un individu et à ses données. Pire encore, la majorité des gouvernements et des forces de l'ordre ont mis en place une forme de technologie de piratage.Comparitech s'est intéressé aux 50 premiers pays en termes de PIB et son rapport indique que tous les pays accordent à leurs forces de l'ordre/agences de sécurité une sorte d'accès aux téléphones portables des citoyens. De plus, la majorité emploie des pratiques invasives avec l'utilisation de technologies de piratage. Et, bien qu'il y ait les suspects habituels inclus dans nos pays les moins performants, des pays comme l'Allemagne, l'Australie, le Danemark, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en place des pratiques incroyablement invasives qui constituent une menace sérieuse pour la vie privée des citoyens. Que les forces dites de libération de la ville de Koursk soient capables de pirater des caméras de surveillance pour s’informer sur les positions de l’armée russe ne devrait donc pas surprendre.Source : Note d’information Partagez-vous les avis selon lesquels la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’a rien de nouveau en ce qu’elle ramène juste en surface des cas d’utilisation perverse de la technologie que l’on a tendance à négliger au quotidien ?