Qu’est-ce que le « pig butchering » et comment fonctionne cette arnaque ?

Le Scandale

La sentence



L'ancien PDG de la Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir volé la somme astronomique de 47 millions de dollars

L'escroquerie

« Je lui ai dit "tu es dans une arnaque mec" »

Conclusion

Le « pig butchering » (boucherie de porcs) est un type d’escroquerie associé, d’une part, à l’investissement (souvent dans des crypto-monnaies) et, d’autre part, aux relations amoureuses en ligne.Tout comme les porcs sont élevés longtemps avant d’être abattus, dans le cadre de ce stratagème frauduleux, les escrocs consacrent généralement beaucoup de temps et d’efforts à courtiser soigneusement leurs victimes, généralement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À cet égard, le « pig butchering » diffère considérablement des autres stratagèmes frauduleux, dont les créateurs sont souvent impatients et à la recherche d’un profit rapide.L'ancien PDG d'une petite banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir pillé la banque de 47 millions de dollars - qu'il a envoyés sur des portefeuilles de crypto-monnaies contrôlés par des escrocs qui l'avaient dupé dans le cadre d'un projet de « dépeçage de porc » qui faisait appel à sa cupidité, ont déclaré les procureurs fédéraux.Le détournement massif de fonds par l'ex-PDG Shan Hanes dans une série de virements en seulement huit semaines l'année dernière a conduit à l'effondrement et à la prise de contrôle par la FDIC de Heartland Tri-State Bank à Elkhart, l'une des cinq banques américaines qui ont fait faillite en 2023.Hanes, 53 ans, a également escroqué les fonds d'une église locale et d'un club d'investissement - et le compte d'épargne universitaire d'une fille - pour transférer de l'argent, soi-disant pour acheter de la crypto-monnaie alors que les escrocs insistaient sur le fait qu'ils avaient besoin de plus de fonds pour débloquer les prétendus retours sur ses investissements, selon les dossiers du tribunal de district américain de Wichita, au Kansas.Le juge John Broomes a condamné lundi Hanes à 293 mois de prison, soit 29 mois de plus que ce que les procureurs avaient demandé après qu'il eut plaidé coupable en mai d'un seul chef d'accusation de détournement de fonds par un employé de banque.Lors de l'audience de condamnation, « j'ai qualifié ses actions de “mal absolu” », a déclaré Brian Mitchell, qui a été pendant des années le voisin de Hanes à Elkhart, une ville d'environ 2 000 habitants située dans le sud-ouest du Kansas, au nord du panhandle de l'Oklahoma. Mitchell, dont l'exploitation agricole et la chaîne de cinémas étaient bancarisées à Heartland Tri-State, a déclaré qu'une trentaine d'actionnaires de la banque étaient présents lors de la condamnation de Hanes, plus d'un an après que la valeur de leurs actions a été anéantie par la faillite.« Il y a des gens qui ont perdu 70, 80 % de leur retraite à cause des actions de Hanes, a déclaré Mitchell. Une femme de la région « lutte pour payer une maison de retraite » à sa mère de 93 ans, tandis qu'une autre femme « ne peut pas prendre sa retraite » à cause de ce crime, a déclaré Mitchell. Ce dernier, qui n'était pas actionnaire mais qui appartenait au club d'investissement victime du PDG, a déclaré que Hanes n'avait montré que peu de remords, voire aucun, pour ses actes, bien qu'il ait entendu les victimes parler au juge des conséquences de son crime.Shan faisait face au juge et il a regardé par-dessus son épaule gauche pendant une seconde, sans établir de contact visuel, et il a dit « Désolé » », se souvient Mitchell, décrivant la scène dans la salle d'audience. « Et c'est tout ».Mais les procureurs et les régulateurs bancaires ont déclaré que Hanes, qui a trois filles avec sa femme institutrice, a commencé à voler après avoir été la cible d'un système de dépeçage de porcs à la fin de l'année 2022. Ce stratagème a été décrit dans un dossier judiciaire comme « un escroc convaincant une victime (un cochon) d'investir dans des opportunités d'investissement en monnaie virtuelle prétendument légitimes, puis vole l'argent de la victime - en dépeçant le cochon ».En décembre 2022, Hanes, qui avait siégé au conseil d'administration de l'American Bankers Association et avait été président de la Kansas Bankers Association, a commencé à effectuer des transactions pour acheter des crypto-monnaies, qui « semblaient avoir été précipitées par une communication avec un co-conspirateur non identifié sur l'application de messagerie électronique “WhatsApp” », ont écrit les procureurs dans un document de procédure.« À ce jour, la véritable identité du ou des co-conspirateurs reste inconnue », note le document.Hanes a d'abord utilisé des fonds personnels pour acheter de la crypto-monnaie, mais au début de 2023, il a volé 40 000 dollars à l'Elkhart Church of Christ et 10 000 dollars au Santa Fe Investment Club, selon les procureurs et un document de la défense. Il a également utilisé 60 000 dollars prélevés sur le fonds d'études d'une fille et près d'un million de dollars en actions de l'Elkhart Financial Corporation, a déclaré son avocat dans un document.En mai 2023, il a commencé à effectuer des virements télégraphiques de la Heartland Tri-State Bank vers des comptes contrôlés par des escrocs, d'abord avec un virement de 5 000 dollars. Deux semaines plus tard, le 30 mai, Hanes a viré 1,5 million de dollars et un jour après, il a envoyé un autre virement du même montant le lendemain, selon les documents déposés.Trois jours plus tard, il a ordonné à la banque d'effectuer deux virements bancaires d'un montant total de 6,7 millions de dollars vers le portefeuille de crypto-monnaies, puis 10 millions de dollars moins de deux semaines plus tard, et encore 3,3 millions de dollars quelques jours plus tard.Hanes a demandé aux employés de la banque d'exécuter les virements et a « fait de nombreuses déclarations erronées à diverses personnes » pour avoir accès aux fonds afin qu'ils puissent être transférés, ont écrit les procureurs. Les employés de Heartland Tri-State ont contourné la politique de la banque en matière de virements et les limites quotidiennes pour approuver les virements de Hanes, selon un rapport du Bureau de l'inspecteur général du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve.« Nous pensons que le rôle dominant du PDG dans la banque et son rôle éminent dans la communauté ont contribué à la réticence des employés de Heartland à remettre en question ou à signaler plus tôt les activités frauduleuses présumées », indique ce rapport.Les procureurs ont écrit que la série de 11 virements télégraphiques de Hanes à l'escroc « illustre un schéma commun » dans les schémas de dépeçage de porcs.Tout d'abord, il y a un « investissement » initial suivi d'une autre transaction nécessaire pour sécuriser ou garantir ces fonds », ont écrit les procureurs. « D'autres "investissements" peuvent être réalisés, mais ils nécessitent toujours un autre besoin de fonds, pour garantir ou débloquer les transferts précédents. Ce schéma est clairement représenté dans le détournement de fonds de l'accusé ».Mitchell a indiqué avoir reçu un appel de Hanes à 7h40 le 5 juillet 2023. Il lui a dit : « Brian, j'ai besoin de ton aide, et tu es le seul à pouvoir m'aider » », a raconté Mitchell. Mitchell, qui avait survécu à un cancer de la prostate il y a deux décennies, a déclaré qu'il pensait que Hanes l'appelait pour lui dire qu'il était atteint du même type de cancer.Mais lorsque Mitchell s'est présenté à Heartland Tri-State pour rencontrer Hanes, avant que la banque n'ouvre officiellement ses portes aux clients ce matin-là, le PDG lui a dit quelque chose de bien différent... et d'étrange. La première chose qu'il lui dit est : « Brian, j'ai besoin d'emprunter 12 millions de dollars pour dix jours, et je te donnerai 1 million de dollars pour me les avoir prêtés » », se souvient Mitchell. « J'étais assis là et je me suis demandé si j'étais dans une banque à Elkhart, au Kansas, ou dans une ruelle avec un usurier à Chicago ».Lorsqu'il a demandé à Hanes pourquoi il voulait l'argent, Hanes « a sorti son téléphone, a fait semblant de se connecter et m'a montré ce compte qui contenait 40 ou 42 millions de dollars », a déclaré Mitchell. Il a dit : « Brian, j'ai cet argent et il est en crypto-monnaie, et j'ai besoin de 12 millions de dollars pour aider à vérifier les fonds ».Hanes lui a alors dit qu'il avait été en contact avec un banquier de Denver nommé « Jim » et « un autre gars de l'Oklahoma » et qu'ils avaient investi dans des crypto-monnaies détenues sur des comptes Coinbase, ce qui leur avait permis de gagner beaucoup d'argent, a déclaré Mitchell. Je lui ai dit : « Tu es dans une arnaque, mec. Tu es dans une arnaque », a déclaré Mitchell. Je l'ai arrêté et lui ai dit : « C'est avec l'argent de la banque que tu joues ? Il m'a répondu : "Non, Brian" ».Hanes a continué à lui dire qu'il avait besoin des 12 millions de dollars pour « activer » les fonds qu'il avait déjà transférés sur le compte crypto, qui, selon lui, se trouvait à Hong Kong, s'est souvenu Mitchell. J'ai dit : « Prends un avion, va à Hong Kong, engage un interprète et va chercher un chèque de banque » pour récupérer les fonds censés être détenus là-bas, a déclaré Mitchell. Puis j'ai dit : « Je ne vais pas te prêter l'argent ». J'ai dit : « Tu es dans une arnaque, vas-y ».Le scandale “pig butchering” a laissé des cicatrices profondes dans la communauté bancaire et a mis en lumière les risques liés aux investissements en cryptomonnaie. Il rappelle que la cupidité peut mener à des conséquences désastreuses. Espérons que cette affaire servira d’avertissement à tous ceux qui envisagent de plonger dans le monde de la cryptographie sans prudence.Source : ministère américain de justice L'information : Avant de se lancer dans un investissement en général et de crypto en particulier, est-il nécessaire de s'informer au préalable ? Dans quelles mesures ? Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un domaine comme celui-là pour la première fois ?La responsabilité des institutions financières : Comment la Heartland Tri-State Bank a-t-elle pu être victime d’une telle escroquerie ? Quelles mesures auraient pu être prises pour éviter une telle catastrophe ?La cupidité et les investissements : Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire de Shan Hanes ? Comment la cupidité peut-elle aveugler même les dirigeants expérimentés ?La régulation des cryptomonnaies : Devrions-nous renforcer la régulation des cryptomonnaies pour protéger les investisseurs et les institutions financières ? Ou devrions-nous laisser le marché s’autoréguler ?L’impact sur la confiance du public : Comment ce scandale a-t-il affecté la confiance du public envers les banques et les investissements ? Quelles mesures peuvent être prises pour restaurer cette confiance ?La peine de prison : La condamnation de Shan Hanes à 24 ans de prison est-elle justifiée ? Quelles sont les implications de cette peine pour d’autres fraudeurs potentiels ?