86 % des entreprises autorisent des exceptions en matière de conformité des données en dehors de la production, de sorte que 54 % d'entre elles ont déjà été victimes d'une violation ou d'un vol de données

Lorsqu'un ensemble de données de production est copié plusieurs fois dans des environnements hors production, un plus grand nombre d'employés y ont accès et les données ne sont plus soumises aux mêmes contrôles de sécurité stricts.Le rapport de Perforce Software révèle que 86 % des entreprises autorisent des exceptions en matière de conformité des données en dehors de la production. En conséquence, 54 % d'entre elles ont déjà été victimes d'une violation de données ou d'un vol de données sensibles dans des environnements hors production.En outre, 74 % des entreprises indiquent que le volume de données sensibles stockées dans des environnements hors production a augmenté au cours de l'année écoulée.Le rapport révèle également que le défi de la protection des données sensibles ne fera que se complexifier avec l'essor de l'IA. 85 % des entreprises se disent préoccupées par la non-conformité réglementaire dans les environnements d'IA. Plus inquiétant encore, 68 % des organisations interrogées constatent un manque de solutions pour s'attaquer à la confidentialité des données dans les environnements d'IA.« L'IA transforme les industries, et les données sont au cœur de l'IA », déclare Rod Cope, directeur de la technologie de Perforce Software. « Lorsqu'il s'agit d'IA et de données, cela peut être une épée à double tranchant. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'innovation possible dans l'IA, mais les données dans les environnements d'IA doivent être protégées. Les conclusions du rapport sur l'état de la conformité et de la sécurité des données soulignent l'importance du respect des réglementations en matière de confidentialité des données dans les environnements d'IA également. »Le rapport montre que la protection des données sensibles en dehors des environnements de production est un défi. Les personnes interrogées estiment que c'est difficile, que cela prend du temps et que cela peut ralentir l'organisation, par exemple, 32 % craignent que cela ait un impact sur la vitesse de développement des logiciels et 36 % affirment que cela a un impact sur la qualité des logiciels. 38 % citent la capacité à suivre et à se conformer à des réglementations en constante évolution.Pour répondre à ces préoccupations, les organisations se tournent vers des outils et des approches tels que le masquage statique des données, cité comme solution actuelle par 66 % des organisations interrogées.Fondé en 1995, Perforce Software est l'un des principaux fournisseurs de solutions de développement et DevOps hautement évolutives, conçues pour offrir un développement dynamique, des tests intelligents, une gestion des risques et une collaboration sans limites. L'entreprise travaille en partenariat avec des organisations qui doivent accélérer la mise sur le marché et réduire les risques dans des environnements où le coût de l'échec est élevé. Ses experts mondiaux apportent leurs connaissances, leur expérience et leurs meilleures pratiques aux entreprises de nombreux secteurs verticaux. Perforce Software est le conseiller de confiance d'entreprises leaders dans les domaines de l'automobile, des semi-conducteurs, des services financiers, du développement de jeux, de la production virtuelle, des appareils médicaux, des systèmes embarqués, de la vente au détail/des biens de consommation emballés (CPG), des voyages et des loisirs, et de l'industrie. Aujourd'hui, 75 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent les solutions Perforce pour innover à grande échelle.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Perforce Software crédibles ou pertinentes ?