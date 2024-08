La concurrence s'active

CrowdStrike accepte un Pwnie Award pour « l'échec le plus épique » lors de la conférence Defcon

Le président de CrowdStrike a dénoncé les efforts « louches » déployés par ses rivaux en matière de cybersécurité pour effrayer ses clients et leur voler des parts de marché au cours du mois qui s'est écoulé depuis que la mise à jour bâclée de son logiciel a provoqué une panne informatique mondiale.Michael Sentonas a déclaré au Financial Times que les tentatives des concurrents d'utiliser la panne du 19 juillet pour promouvoir leurs propres produits étaient « malavisées ». Après avoir essuyé les critiques de ses concurrents, dont SentinelOne et Trellix, le dirigeant de CrowdStrike a déclaré qu'aucun fournisseur ne pouvait « techniquement » garantir que son propre logiciel ne provoquerait jamais un incident similaire.« Notre secteur est fondé sur la confiance », a déclaré Sentonas. Les rivaux qui profitent de l'effondrement pour promouvoir leurs propres produits « se déprécient eux-mêmes car, en fin de compte, les gens connaissent très rapidement les faits à partir de commentaires peut-être douteux ».La société texane CrowdStrike avait la réputation d'être la première ligne de défense de nombreuses grandes entreprises contre les cyberattaques, mais la notoriété de ses clients a exacerbé l'impact de l'interruption mondiale de juillet qui a mis hors service 8,5 millions d'appareils Windows Les assureurs ont estimé que les pertes liées à cette perturbation, qui a entraîné l'immobilisation de vols et la fermeture de systèmes hospitaliers, pourraient se chiffrer en milliards de dollars . Delta Air Lines, qui a annulé plus de 6 000 vols, a estimé que les pannes lui coûteraient 500 millions de dollars et a menacé de porter plainte.Les avocats de CrowdStrike ont nié toute responsabilité dans l'ampleur de la perturbation subie par Delta et ont fait valoir que la responsabilité de l'entreprise technologique était plafonnée « à un seul chiffre de millions » par ses contrats. Sentonas n'a pas commenté la menace juridique, que l'entreprise a qualifiée de « gesticulation publique sur la possibilité d'intenter un procès sans fondement ».Les dirigeants de SentinelOne, un concurrent direct, ont rejeté la faute sur la conception du produit de CrowdStrike et sur les processus de test afin de se présenter comme une alternative plus sûre. Selon le magazine CRN, Tomer Weingarten, directeur général de SentinelOne, a déclaré que la panne mondiale était le résultat de « mauvaises décisions de conception » et d'une « architecture risquée » chez CrowdStrike.Alex Stamos, responsable de la sécurité de l'information chez SentinelOne, a averti dans un message sur LinkedIn qu'il était « dangereux » pour CrowdStrike « de prétendre qu'un produit de sécurité aurait pu causer ce type de panne mondiale ». Trellix, qui est une société privée, a également assuré à ses clients qu'ils n'avaient pas à craindre un événement similaire. « Trellix a une philosophie différente de celle de CrowdStrike », a déclaré Bryan Palma, directeur général, sur LinkedIn. « Chez Trellix, nous adoptons une approche conservatrice ».Allie Mellen, analyste chez Forrester, a déclaré que de nombreux fournisseurs « utilisaient les pannes pour vendre leurs propres produits », ajoutant que l'industrie de la sécurité, généralement collaborative, « désapprouve vraiment le fait de tirer sur l'ambulance ».Les investisseurs ont parié que les rivaux de CrowdStrike, cotés en bourse, seraient en mesure de prendre l'avantage sur le marché encombré de la sécurité des terminaux, qui consiste à scanner les PC, les téléphones et d'autres appareils à la recherche de cyberattaques.Les actions de SentinelOne, qui vaut 7,4 milliards de dollars, ont augmenté de 19 % au cours du mois qui a suivi les pannes, tandis que celles de Palo Alto Networks, qui vaut 120 milliards de dollars, ont augmenté de 13 %. CrowdStrike, qui vaut aujourd'hui 65 milliards de dollars, a perdu près d'un quart de sa valeur marchande depuis l'incident.Le cabinet d'études informatiques Gartner estime que la part de CrowdStrike dans le chiffre d'affaires du marché de la sécurité des terminaux d'entreprise l'année dernière était la deuxième plus importante après Microsoft, qui regroupe ses produits avec d'autres outils de sécurité, et plus du double de celle de son plus proche rival, Trellix.Nikesh Arora, directeur général de Palo Alto Networks, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats cette semaine que l'incident avait déjà incité certaines entreprises à chercher d'autres options. « C'est passionnant parce que les clients sont prêts à nous prendre en considération », a-t-il déclaré.Pour se différencier, les petits concurrents de CrowdStrike se sont concentrés sur la manière dont leurs produits accèdent au noyau d'un système d'exploitation, qui contrôle l'ensemble de l'ordinateur. Un logiciel défectueux dans le noyau peut faire planter un système entier, comme l'ont montré les milliers d'« écrans bleus de la mort » qui ont frappé les ordinateurs Windows dans le monde entier en juillet.Weingarten, de SentinelOne, a expliqué à CRN que les pannes étaient dues à « l'omniprésence du code introduit dans le noyau » par CrowdStrike, suggérant que l'introduction d'un plus grand nombre de codes dans le noyau multiplie les possibilités d'erreurs. D'autres entreprises, a-t-il ajouté, offrent « une protection incroyable sans avoir à insérer tout le code dans le noyau ».Bien que CrowdStrike ait promis d'introduire de nouvelles vérifications et des mises à jour échelonnées afin d'éviter une répétition de la perturbation massive, M. Sentonas a déclaré que la présence continue de l'entreprise au sein du noyau était essentielle pour fournir une protection maximale contre les cyber-menaces.« La raison pour laquelle nous sommes dans le noyau est que cela nous permet d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe dans le système », a-t-il déclaré. « Cela signifie que nous pouvons protéger le produit de sécurité. Cela signifie que nous pouvons opérer très rapidement - et c'est une méthode de travail très répandue dans l'industrie.Les dirigeants de CrowdStrike ont déjà attaqué Microsoft après qu'elle a été touchée par une série de cyberincidents et de violations très médiatisés au cours des dernières années.Toutefois, depuis la panne, Sentonas a tenté de donner une tournure positive à la relation entre CrowdStrike et Microsoft, qui, selon lui, « a été constamment au téléphone avec nous ». Il a également fait l'éloge de son rival Palo Alto Networks pour avoir lancé « une conversation mature sur la résilience ».Les Pwnie Awards récompensent à la fois l'excellence et l'incompétence dans le domaine de la sécurité de l'information. Les gagnants sont sélectionnés par un comité de professionnels de l'industrie de la sécurité parmi les nominations recueillies auprès de la communauté de la sécurité de l'information. Les nominations sont annoncées chaque année lors de la Summercon, et les prix eux-mêmes sont décernés lors de la conférence Black Hat sur la sécurité.La décision d’accorder ce prix à CrowdStrike a été prise à la dernière minute, car comment CrowdStrike aurait-il pu ne pas gagner ? Lorsqu’un trophée comiquement grand a été apporté sur scène sous les applaudissements nourris, Sentonas a admis que ce n’était « certainement pas le prix dont on peut être fier de recevoir ». Il a ajouté : « Parce que nous avons complètement échoué, nous l’avons dit à plusieurs reprises, il est très important de se féliciter lorsque vous faites bien les choses, mais il est également très important d’assumer lorsque vous faites complètement fausse route ».Sentonas a déclaré qu’il ramènerait le trophée au siège de CrowdStrike et le mettrait en évidence comme un rappel que « notre objectif est de protéger les gens, et nous avons échoué ici, et je veux m’assurer que tout le monde comprenne que ces choses ne peuvent pas arriver ».« Je suis absolument certain que nous deviendrons une organisation beaucoup plus forte à la suite d'un événement qui n'aurait jamais dû se produire », a-t-il déclaré. Sources : Financial Times, CRN Devrions-nous considérer cela comme une simple erreur ou exiger des normes plus strictes en matière de conception et de test de logiciels ?Alternatives à CrowdStrike : quelles autres entreprises de cybersécurité considérez-vous comme des alternatives fiables à CrowdStrike ? Quelles sont leurs approches en matière de conception et de test de produits ?Impact économique : comment évaluez-vous l’impact économique de la panne de CrowdStrike ? Pensez-vous que les pertes financières subies par des entreprises comme Delta Air Lines sont justifiées ?