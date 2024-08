Un nouveau rapport de Normalyze montre que 89 % des organisations s'attendent à une augmentation significative ou modérée des budgets de sécurité des données au cours des 12 prochains mois, en raison de l'escalade des menaces et des exigences réglementaires strictes telles que RGPD et HIPAA.Le rapport, basé sur une étude d'Omdia, révèle que les principales priorités en matière de sécurité comprennent la réduction des possibilités d'infiltration des données par les menaces (59 %), l'amélioration de la posture de sécurité des données (53 %) et la démonstration du retour sur investissement grâce à l'amélioration des rapports et de la communication avec l'entreprise (42 %).L'utilisation de la gestion de la sécurité des données (DSPM) est en hausse, en particulier dans les grandes organisations, 72 % des entreprises de plus de 10 000 employés ayant confiance dans les capacités de la DSPM. Les défis les plus courants dans la mise en œuvre de la DSPM sont l'embauche de nouveaux employés ou le manque de ressources internes (61 %), la sélection des fournisseurs/outils (51 %) et l'obtention de l'adhésion de la direction (38 %).En outre, 67 % des organisations expriment leur confiance dans la capacité de la DSPM à fournir une protection adéquate des données. Par ailleurs, 76 % des personnes interrogées qui ont déjà déployé une solution DSPM reconnaissent qu'elle offre une visibilité et une sécurité dans les environnements à forte densité de données, ce qui est essentiel pour prévenir les violations de données et garantir la conformité aux réglementations.Adam Strange, analyste principal chez Omdia, déclare : "Amer Deeba, PDG et cofondateur de Normalyze, ajoute : "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?