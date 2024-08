Contexte

Le piratage

Malgré la visite de Macron en 2018, les autorités françaises ont longtemps considéré Telegram avec suspicion

Emmanuel Macron assure que « ce n'est en rien une décision politique »

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Les Émirats arabes unis et la Russie réagissent

Conclusion

Pavel Durov, connu pour avoir créé le réseau social VKontakte et la messagerie cryptée Telegram, a toujours été une figure controversée. Après avoir quitté la Russie en 2014, il a obtenu la nationalité de plusieurs pays, dont la France et les Émirats arabes unis. Telegram, avec ses plus de 900 millions d’utilisateurs, est souvent critiqué pour son manque de collaboration avec les autorités sur les questions de modération de contenu.Six ans avant que Pavel Durov n'atterrisse dans une cellule de détention française, le fondateur anti-establishment de l'application de messagerie Telegram se trouvait dans une position très différente en France : il déjeunait avec le président Emmanuel Macron.Lors de ce déjeuner en 2018, qui n'a pas été rapporté précédemment, Macron a invité Durov, né en Russie, à déplacer Telegram à Paris, ont déclaré au Wall Street Journal des personnes familières avec les discussions. Durov a refusé à l'époque. Le dirigeant français a même envisagé de lui accorder la citoyenneté française, a déclaré l'une des personnes. Un fonctionnaire français a déclaré que Durov avait demandé la nationalité à Macron.Samedi, les autorités françaises ont arrêté Durov dans le cadre d'une enquête qui constitue la menace la plus sérieuse depuis la création de l'application. Son arrestation a mis en lumière les relations tendues que Durov a entretenues avec les gouvernements du monde entier, qui ont tenté de le courtiser et de le contrôler, en échouant souvent dans les deux cas.En 2017, l'année précédant la rencontre avec Macron, les espions français ont ciblé Durov lors d'une opération conjointe avec les Émirats arabes unis qui a piraté son iPhone, selon des personnes familières avec le sujet. L'opération d'espionnage, qui n'a pas non plus été signalée précédemment, avait pour nom de code « Purple Music », ont déclaré ces personnes. Les responsables français de la sécurité étaient très préoccupés par l'utilisation de Telegram par l'État islamique pour recruter des agents et planifier des attaques.Les gouvernements ont ciblé Durov en raison des groupes attirés par son application, qui vont des manifestants pro-démocratie et des dissidents aux militants islamistes, en passant par les trafiquants de drogue et les cybercriminels.Pendant des années, la société a ignoré les citations à comparaître et les ordonnances judiciaires envoyées par les autorités chargées de l'application de la loi, qui s'accumulaient dans une adresse électronique de la société rarement vérifiée, selon une personne proche de Durov. Telegram affirme qu'elle se conforme désormais à la loi sur les services numériques de l'Union européenne, qui oblige les sociétés en ligne à coopérer avec les autorités pour lutter contre la diffusion de contenus illégaux sur leurs plateformes.Cette semaine, le parquet de Paris a déclaré que Durov avait été arrêté dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si les plateformes favorisaient la criminalité en ligne, notamment l'échange de matériel pédopornographique, le trafic de stupéfiants et la vente de logiciels de chiffrement non autorisés. Les enquêteurs cherchent à savoir si les plateformes en ligne enfreignent la loi française en refusant de coopérer avec les autorités pour lutter contre les contenus illégaux.Les procureurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas désigné Durov ou une autre personne comme cible de leur enquête.Bien que rien n'indique que les discussions antérieures avec Macron ou le piratage du téléphone de Durov aient joué un rôle dans sa détention, ces détails projettent un nouvel éclairage sur les relations longues et compliquées de Durov avec la France et les Émirats arabes unis. La France et les Émirats arabes unis ont accordé la citoyenneté à Durov en 2021, et le pays du Golfe a investi plus de 75 millions de dollars dans sa plateforme cette année-là.Selon ses propres dires, Durov s'est battu pour empêcher les gouvernements de contrôler Telegram tout en cultivant son image personnelle d'iconoclaste. Il est devenu un héros pour les défenseurs des libertés sur Internet, tels qu'Elon Musk et Edward Snowden, qui se sont ralliés à sa défense lorsqu'il a été arrêté samedi.Durov a fait le tour du Moyen-Orient, de l'Europe et des Amériques, accumulant les passeports au passage. Outre la France et les Émirats arabes unis, Durov possède la nationalité de Saint-Kitts-et-Nevis, une île des Caraïbes qui l'offre à ceux qui peuvent la payer. Il a fini par installer Telegram aux Émirats arabes unis.Le passeport français lui a permis de se déplacer librement en Europe, notamment lors d'un voyage à vélo en Normandie l'année dernière, selon ses messages sur les réseaux sociaux. Il s'est rendu plusieurs fois aux États-Unis, a déclaré l'entrepreneur à l'ancien animateur de Fox News Tucker Carlson cette année, ajoutant qu'il était toujours accueilli par des agents du Federal Bureau of Investigation à l'aéroport et ailleurs, essayant d'obtenir sa coopération.« J'ai cru comprendre qu'ils voulaient établir une relation pour, d'une certaine manière, mieux contrôler Telegram », a déclaré Durov.Un ancien responsable du renseignement français de la Direction générale de la sécurité intérieure a déclaré que la compromission de Telegram avait été un effort à long terme des services d'espionnage du pays, mais n'a pas commenté l'opération de piratage contre Durov.La nouvelle ligne dure de la France reflète l'inquiétude croissante, en particulier en Europe, quant à la menace que les grandes entreprises numériques font peser sur la société. Les autorités craignent que Telegram, X, TikTok et d'autres plateformes diffusent des informations erronées, alimentent l'antisémitisme et le racisme et tolèrent le commerce illégal sur leurs plateformes. Une loi française signée cette année oblige les plateformes en ligne à coopérer avec les autorités pour éradiquer ce type de contenu.Cette loi est reflétée par la loi sur les services numériques (DMA) de l'UE, qui soumet les « très grandes » plateformes en ligne à une surveillance et à une application renforcées. Telegram a déclaré cette semaine qu'elle n'atteignait pas encore le seuil de 45 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans l'Union européenne pour être considérée comme très importante.Durov a passé des années à échapper au Kremlin et aux agences de renseignement occidentales. L'importance de Telegram n'a fait que croître pendant cette période, en particulier depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Les Russes et les Ukrainiens comptent sur l'application pour obtenir des nouvelles du front, tandis que les autorités des deux camps utilisent ses canaux pour diffuser leurs récits sur la guerre.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes mardi que l'affaire contre Durov pourrait être considérée comme politique et comme une tentative directe de restreindre la liberté de communication, si la France ne présente pas de preuves sérieuses de la culpabilité de Durov.Des propos qu'Emmanuel Macron a balayé du revers de la main : « L’arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer »Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi avoir demandé à la France un accès consulaire à Pavel Durov, fondateur de Telegram établi à Dubaï, après son arrestation en France pour douze infractions présumées relevant de la criminalité organisée. « Les Émirats arabes unis suivent de près le cas de leur citoyen Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui a été arrêté par les autorités françaises à l’aéroport de Paris-Le Bourget », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l’État du Golfe dans un communiqué.Le pays a « demandé au gouvernement de la République française que tous les services consulaires nécessaires lui soient fournis d’urgence », a-t-il ajouté.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que Moscou, qui a également demandé un accès consulaire au milliardaire, n’avait reçu aucune information de la part de la France sur les raisons de son arrestation. « Pavel Durov n’a rien à cacher et il voyage fréquemment en Europe », avait assuré dimanche soir Telegram sur son propre canal. « Il est absurde de dire qu’une plateforme ou son patron sont responsables des abus » relevés sur ladite plateforme, a ajouté l’entreprise.Cette affaire met en lumière les défis croissants en matière de cybersécurité. Elle soulève des questions sur la capacité des gouvernements à protéger les données personnelles tout en assurant la sécurité nationale. De plus, elle souligne la nécessité pour les entreprises technologiques de renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger leurs utilisateurs contre de telles intrusions.Les accusations de piratage de l’iPhone de Pavel Durov par la France et l’Émirat de Dubaï avant sa naturalisation sont un rappel brutal des enjeux de la cybersécurité dans notre monde hyperconnecté. Elles appellent à une réflexion approfondie sur l’équilibre entre sécurité nationale et protection des droits individuels.Sources : WSJ, Telegram Que pensez-vous des accusations de piratage de l’iPhone de Pavel Durov par la France et l’Émirat de Dubaï ?Ces pratiques de surveillance sont-elles justifiées pour des raisons de sécurité nationale, ou constituent-elles une violation des droits individuels ?Comment les gouvernements devraient-ils équilibrer la sécurité nationale et la protection de la vie privée des individus ?Pensez-vous que les entreprises technologiques comme Apple font suffisamment pour protéger les données de leurs utilisateurs contre les intrusions gouvernementales ?Quels impacts ces révélations pourraient-elles avoir sur la confiance des utilisateurs envers les technologies de communication sécurisées comme Telegram ?Quelles mesures supplémentaires pourraient être mises en place pour prévenir de tels incidents à l’avenir ?Comment les organisations de défense des droits de l’homme peuvent-elles influencer les politiques de cybersécurité des gouvernements ?