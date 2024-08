Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde . Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan. Les écrans bleus de la mort ont perturbé le fonctionnement normal des machines Windows.L’entreprise de cybersécurité américaine CrowdStrike a reconnu être à l’origine de ces problèmes. Le directeur général de CrowdStrike, George Kurtz, a confirmé qu'un "" dans une mise à jour de contenu pour les hôtes Windows était à l'origine de la panne, excluant une cyberattaque. L'etreprise avait essayé d'identifier et de résoudre rapidement le problème.Les retombées de l'incident sont lourdes, notamment pour CrowdStrike. Le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike Holdings a estimé récemment qu'il avait absorbé une perte d'environ 60 millions de dollars dans son chiffre d'affaires le mois dernier, après que sa gestion bâclée d'une mise à jour logicielle a déclenché une panne technologique qui a bloqué des milliers de personnes dans les aéroports, en plus d'autres perturbations exaspérantes.Bien que la panne massive ait effrayé les clients qui devaient conclure des contrats d'une valeur totale de 60 millions de dollars au cours des dernières semaines du deuxième trimestre fiscal de CrowdStrike, les dirigeants de l'entreprise d'Austin (Texas) ont prédit qu'ils seraient encore en mesure de conclure ces contrats avant la fin de l'exercice fiscal en janvier 2025 parce que les clients ont toujours confiance dans ses produits de cybersécurité malgré la gaffe du 19 juillet qui a gelé les machines fonctionnant avec le logiciel Windows.", a déclaré George Kurtz, PDG de CrowdStrike, aux analystes lors d'une conférence téléphonique couvrant la période d'avril à juillet. Il s'est également excusé pour le rôle joué par l'entreprise dans une panne qui, a-t-il dit, "Les commentaires rassurants de M. Kurtz, associés à des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, ont semblé rassurer les investisseurs qui ont racheté les actions de CrowdStrike ces dernières semaines, après les avoir initialement abandonnées à la suite des dégâts que l'entreprise a attribués à un bogue informatique.Les actions ont légèrement augmenté dans les échanges prolongés du 28 août, laissant le prix de l'action 13% en dessous de son niveau avant la panne technologique - une perte d'environ 10 milliards de dollars en valeur de marché. Au début du mois, les actions de CrowdStrike ont plongé de près de 25 %, entraînant une perte de plus de 20 milliards de dollars en valeur de marché.Même si les 60 millions de dollars de contrats que CrowdStrike espérait conclure avant la panne ne se concrétisent pas, ce sera un prix mineur à payer comparé aux factures colossales auxquelles sont confrontées les personnes touchées par la panne.: CrowdStrikePensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?