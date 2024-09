Yesterday, a glitch in Chase Bank's system allowed people to withdraw funds they weren’t entitled to, prompting the bank to place 7-day holds on the affected accounts.



La génération Z, née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, est souvent considérée comme une génération de "", ayant grandi avec internet et les nouvelles technologies. Pourtant, cela ne la protège pas des dangers et des pièges du monde en ligne. Selon une récente enquête menée par Deloitte, les membres de la génération Z sont plus susceptibles de tomber dans des arnaques en ligne que leurs grands-parents de la génération du baby-boom (cette génération comprend les personnes nées entre 1943 et 1960).L’enquête de Deloitte montre que 16 % des Américains de la génération Z ont été victimes d'une arnaque en ligne, contre seulement 5 % des baby-boomers. La génération Z est également deux fois plus susceptible de se faire pirater un compte de réseau social (17 % contre 8 %). Par ailleurs, 14 % des personnes de la génération Z interrogées ont déclaré avoir vu leur information de localisation utilisée à mauvais escient, plus que toute autre génération. Les jeunes générations sont également plus exposées à des cybercrimes tels que le phishing, le vol d’identité, les arnaques amoureuses et le cyberharcèlement.Récemment une tendance virale sur TikTok a mis les participants dans des problèmes, car les experts ont souligné que le "hack d'argent infini gratuit" (free infinite money hack) que certains avaient trouvé n'était qu'une simple fraude au chèque. Pour rappel, TikTok est un service d'hébergement de vidéos de courte durée. Depuis son lancement, TikTok est devenu l'un des médias sociaux les plus populaires au monde à l'aide de ces tendances virales et en utilisant des algorithmes de recommandation pour mettre en relation les créateurs de contenu avec de nouveaux publics.Le "" de TikTok sur les guichets automatiques de la Chase Bank entraîne de graves problèmes financiers pour ceux qui s'y essaient. La tendance est devenue virale sur TikTok, les utilisateurs montrant d'énormes piles d'argent et encourageant d'autres utilisateurs de Chase Bank à profiter de ce piratage gratuit.La soi-disant faille consistait à rédiger soi-même de faux chèques de grande taille et à les déposer numériquement. Une erreur dans le système de Chase faisait apparaître immédiatement le montant du chèque sur le compte de l'utilisateur, sans que la diligence habituelle ne soit respectée. Les utilisateurs retiraient alors d'énormes sommes d'argent qu'ils avaient obtenues frauduleusement.La Chase Bank était au courant du problème et y a remédié rapidement. Un porte-parole de la banque a déclaré que "". Le porte-parole a ajouté : "Qu'est-il arrivé aux personnes qui ont tenté d'utiliser le "" ? Chase a rapidement rectifié le problème et s'est attelé à la gestion des problèmes causés par les personnes qui tentaient de commettre une fraude par chèque à leur insu. Les utilisateurs ont vu leur compte bloqué et leur solde massivement déduit pour tenir compte de l'argent obtenu frauduleusement.Le blogueur et influenceur en finances personnelles Jim Wang de "" a publié une vidéo expliquant l'erreur, décrivant l'acte comme un "". "", a déclaré M. Wang.Chase a pris les choses en main, en l'espace d'une journée, le problème a été résolu et les personnes qui procédaient à ces opérations voyaient leurs comptes bloqués ou leurs soldes négatifs augmenter de façon considérable.Un utilisateur a publié des images montrant près de 40 000 dollars de déductions étiquetées "" sur son compte après avoir tenté d'utiliser le "".Les escroqueries et les piratages étant de plus en plus sophistiqués, il est plus important que jamais d'avoir un minimum de connaissances financières pour éviter de tomber dans le piège - ou même, comme l'a dit le porte-parole de la Chase Bank, de comprendre que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.Quel est votre avis sur cette situation ?