Les corrélats politiques, psychologiques et sociaux des propriétaires de cryptomonnaies

Nous avons constaté que la possession de cryptomonnaies était associée à la croyance dans les théories du complot, à des caractéristiques de personnalité "sombres" (par exemple, la "tétrade sombre" du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie et du sadisme) et à l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatifs et marginaux. L'examen d'un modèle multivarié plus complet révèle que les variables qui prédisent le plus fortement la possession de cryptomonnaies sont le fait d'être un homme, d'utiliser les médias sociaux alternatifs/frangés comme principale source d'information, d'être argumentatif et d'avoir une aversion pour l'autoritarisme. Ces résultats ouvrent de nombreuses pistes pour de futures recherches sur les personnes qui achètent et échangent des cryptomonnaies et témoignent de tendances mondiales plus larges en matière d'attitudes anti-establishment et de comportements non normatifs.

Une cryptomonnaie est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessité de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain. La cryptomonnaie est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions.Les cryptomonnaies sont-elles une escroquerie ? Leurs partisans continuent de les défendre, mais les scandales et les révélations fracassantes de ces dernières années peinent à convaincre largement. Le scandale concernant la plateforme de cryptomonnaies FTX et son PDG Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont été le déclencheur de vives réactions. Par exemple, Frances Coppola, issue de l'industrie bancaire, avait qualifié l'écosystème de la cryptomonnaie de "".Récemment, une étude a révélé que les propriétaires de cryptomonnaies sont non seulement victimes d'un schéma de ponzi, mais plus susceptibles de présenter des traits psychopathiques. Des chercheurs de l'université de Toronto et de l'université de Miami ont publié un article selon lequel les détenteurs d'actifs numériques sont plus susceptibles de présenter des traits de personnalité "" tels que le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme.L'étude a été menée auprès de 2 001 adultes américains, et un peu moins de 30 % des personnes interrogées ont déclaré posséder ou avoir possédé des cryptomonnaies. Les résultats de l'étude suggèrent que "".Les résultats montrent que "". Outre les traits de personnalité "", ils ont tendance à obtenir des résultats plus élevés en ce qui concerne le besoin de chaos, la paranoïa, les attributs schizotypiques, le dogmatisme, la mentalité de victime et la réactivité psychologique.Certains acteurs de l'espace cryptographique, comme le youtuber et podcasteur Luke Martin, n'ont pas été surpris par les conclusions de l'étude. Il a écrit sur X : "".Les analystes ont déclaré qu'une présidence Trump, ou même simplement républicaine, serait le seul résultat positif pour les propriétaires de cryptomonnaies. Donald Trump, ancien président et actuel candidat républicain, a récemment lancé sa plateforme de cryptomonnaie, The DeFiant Ones. Il a également déclaré lors d'un rassemblement que "".Ces propos interviennent peu après la découverte que l'industrie des cryptomonnaies a fait don de près de la moitié du total des dépenses directes des entreprises dans le cycle électoral actuel, dans l'espoir d'élire des candidats favorables aux cryptomonnaies.Malgré le scepticisme de l'industrie quant à la position de la candidate démocrate Kamala Harris sur les cryptomonnaies, le conseiller principal de la campagne pour la politique, Brian Nelson, a récemment déclaré que Mme Harris avait l'intention de soutenir les politiques qui protègent et soutiennent les technologies émergentes. Sans mentionner spécifiquement les cryptomonnaies et les actifs numériques, l'actuel vice-président a également parlé de "".Voici un extrait de l'étude :Les cryptomonnaies sont des actifs numériques sécurisés par la cryptographie qui sont devenus un moyen d'échange et d'investissement populaire, connu pour ses transactions anonymes, ses marchés non réglementés et ses prix volatils. Compte tenu de la sous-culture populaire de traders qu'elle a créée et de ses implications pour les marchés financiers et la politique monétaire, les chercheurs ont récemment commencé à examiner les caractéristiques politiques, psychologiques et sociales des investisseurs en crypto-monnaies.Une analyse de la littérature existante suggère que les détenteurs de cryptomonnaies peuvent posséder des niveaux supérieurs à la moyenne de traits psychologiques non normatifs et afficher une gamme d'identités politiques non conventionnelles. Toutefois, cette littérature existante utilise généralement de petits échantillons non représentatifs de répondants et n'examine qu'un petit nombre de variables indépendantes dans chaque étude. Cela offre l'opportunité de tester davantage les résultats précédents et de réaliser des analyses exploratoires plus larges, y compris des enquêtes descriptives plus approfondies sur les détenteurs de crypto-monnaies.À cette fin, des chercheurs ont interrogé 2 001 adultes américains en 2022 afin d'examiner les associations entre la possession de cryptomonnaies et les caractéristiques politiques, psychologiques et sociales au niveau individuel. Les analyses ont révélé que 30 % de l'échantillon possédaient une forme ou une autre de cryptomonnaie et que ces personnes présentaient une diversité d'allégeances et d'identités politiques.Produits de l'ère Internet, les cryptomonnaies permettent aux gens d'acheter, de vendre, d'investir et d'échanger sans l'aide de monnaies ou de contrôles gouvernementaux. Dans le même temps, les marchés des cryptomonnaies ont été volatils et sujets à diverses formes de fraude. Les événements récents, ainsi que la nature non réglementée des cryptomonnaies, suggèrent que la liberté et la confidentialité qu'elles offrent s'accompagnent de coûts et de risques.En effet, ces questions pourraient être les principales raisons pour lesquelles 75 % des citoyens américains considèrent actuellement les cryptomonnaies comme financièrement peu sûres et peu fiables. Surtout, les résultats suggèrent que la possession de cryptomonnaies est associée à plusieurs caractéristiques non normatives et sans doute inadaptées.Les chercheurs ont constaté que les personnes qui avaient acheté des cryptomonnaies étaient, en moyenne, plus susceptibles de croire aux théories du complot, de soutenir des groupes extrémistes et de partager des sentiments populistes. En outre, les détenteurs de cryptomonnaies de l'ensemble de données étaient plus susceptibles d'afficher un éventail d'identités politiques gauche-droite qui défient toute catégorisation aisée.En outre, les acheteurs de cryptomonnaies étaient susceptibles de présenter des niveaux élevés d'affect positif et négatif, ainsi que des traits de personnalité non normatifs (par exemple, des traits de tétrade sombre). Enfin, les acheteurs de cryptomonnaies étaient plus susceptibles d'utiliser des sources d'information marginales que des sources d'information plus classiques.En tenant compte de toutes les variables pertinentes représentant les données démographiques, les styles de pensée et les attitudes intellectuelles, les caractéristiques de la personnalité et les environnements médiatiques, un profil s'est dessiné, selon lequel les propriétaires de crypto-monnaies sont plus susceptibles d'être des hommes ou de s'identifier à des hommes, d'avoir des revenus un peu plus élevés, de se sentir victimes d'une vie qu'ils perçoivent comme injuste et d'avoir tendance à s'informer sur la politique, les questions publiques et les événements actuels à partir de sources de médias sociaux telles que Telegram, YouTube, Reddit, les messages Twitter et les blogs.En utilisant un vaste échantillon national pour comparer la possession de cryptomonnaies à un large éventail de caractéristiques politiques, psychologiques et sociales au niveau individuel, les chercheurs ont fourni des informations indispensables sur les acheteurs de crypto-monnaies. Ces résultats suggèrent que les acheteurs de cryptomonnaies partagent en moyenne un mélange éclectique d'attitudes, d'identités et de prédispositions politiques. Cette constatation contraste avec les affirmations passées selon lesquelles les cryptomonnaies sont une sorte de shibboleth financier de l'"".Dans l'ensemble, les résultats témoignent de tendances mondiales plus larges en matière de méfiance, de populisme et de cynisme à l'égard des institutions établies, ainsi que de leurs conséquences comportementales non normatives et de leurs conséquences à l'échelle de la société. On vit une époque où les autorités établies sont attaquées, qu'il s'agisse des institutions politiques ou des marchés financiers. Ces deux types d'attaques peuvent entraîner des externalités négatives (c'est-à-dire l'instabilité économique). Il est donc essentiel d'en comprendre les causes.Les chercheurs commentent l'étude en déclarant :Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?