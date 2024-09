CMG espionne les conversations des utilisateurs par le biais du microphone de leurs appareils

Une fuite qui confirme les soupçons de longue date des utilisateurs d'appareils intelligents

Facebook a été régulièrement accusé d'espionner les utilisateurs à travers le microphone

un système en ligne [qui pourrait être une application située sur un dispositif comme un smartphone] analyse le contenu diffusé par des individus dans un ménage. Chaque individu dans le ménage est associé à un dispositif client sur lequel un module d’application logicielle est exécuté.

lorsque le module d’application logicielle détecte un ou plusieurs signaux de diffusion d’un élément de contenu [comme une publicité sur une smart TV] diffusé au foyer, le module d’application logicielle enregistre l’audio ambiant, y compris l’audio provenant du dispositif de diffusion.

le module d’application logicielle envoie [vers le serveur Facebook] un identifiant de l’individu associé au dispositif client, une empreinte audio ambiante dérivée de l’audio ambiant enregistré, et des informations de temps pour l’audio ambiant enregistré au système en ligne.

Vous est-il déjà arrivé de parler de quelque chose avec quelqu'un, puis de prendre votre téléphone et de voir ce dont vous parliez apparaître sous forme de publicité ? Des millions de personnes s'en doutent depuis longtemps, mais une fuite suggère aujourd'hui que nos téléphones nous espionnent vraiment à travers le microphone. Une présentation ayant fait l'objet de fuite révèle que la société de marketing Cox Media Group (CMG) utilise une technologie d'écoute active qu'elle a développée pour collecter les données vocales des utilisateurs à des fins de publicités ciblées en utilisant le microphone de leur smartphone.La présentation, obtenue par 404 Media, suggère que la situation est plus sombre que ce que l'on pensait auparavant. Elle détaille le processus en six étapes que le logiciel "Active-Listening" de CMG utilise pour collecter les données vocales des consommateurs via n'importe quel appareil équipé d'un microphone, y compris votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre assistant domestique. Ce qui représente une importante capacité de collecte de données.Le diaporama n'indique pas clairement si le logiciel Active-Listening écoute en permanence ou seulement à des moments précis lorsque le microphone du téléphone est activé, par exemple lors d'un appel. Selon le document, les annonceurs peuvent associer ces données vocales à des données comportementales pour cibler les consommateurs sur le marché, c'est-à-dire les personnes qui envisagent activement d'acheter un produit ou un service particulier.Le logiciel analyse automatiquement le trafic de votre site et vos clients pour alimenter le ciblage de l'audience sur une base continue. Si la voix ou les données comportementales de l'utilisateur suggèrent qu'il envisage d'acheter quelque chose, il verra alors des publicités pour cet article. Par exemple, si vous parlez de voitures Renault ou si vous effectuez une recherche sur ce sujet, vous verrez des publicités pour les modèles les plus récents de la marque.Le diaporama cite Facebook, Google et Amazon comme clients de CMG, suggérant que ces géants de l'Internet pourraient utiliser son logiciel Active-Listening pour cibler les utilisateurs. Mais ils ont tenté de prendre leur distance avec CMG. Depuis que l'affaire a éclaté, Google a retiré le groupe de médias de son site Web "Partners Program". Meta, le propriétaire de Facebook, a déclaré qu'il examine CMG pour vérifier s'il y avait eu violation des conditions d'utilisation.Amazon a répondu en déclarant que « son service de publicité n'a jamais travaillé avec CMG dans le cadre de ce programme et n'a pas l'intention de le faire ». Un porte-parole de l'entreprise a toutefois ajouté que si l'un de ses partenaires marketing enfreignait ses règles, l'entreprise prendrait des mesures, ce qui laisse planer un certain flou sur le statut de la relation entre Amazon et CMG. Cette fuite de données a suscité un grand débat dans la communauté.Parfois, le timing des publicités personnalisées sur les réseaux sociaux, en particulier les plateformes de Meta telles que Facebook et Instagram, peut être incroyablement dérangeant, surtout s'il n'y a qu'une question de secondes entre la fin de votre conversation sur ce produit et son apparition soudaine au milieu de votre fil d'actualité. La constance de cette coïncidence pose depuis un certain temps la question suivante : « les entreprises telles que Google et Meta utilisent-elles le microphone de nos appareils connectés pour écouter nos conversations qui sont ensuite utilisées pour alimenter des publicités ciblées en ligne ? »Depuis des années, les utilisateurs pensent que leurs téléphones ou leurs tablettes écoutent ce qu'ils disent. Cependant, la plupart des entreprises technologiques ont catégoriquement démenti ces affirmations. À titre d'exemple, le centre de confidentialité en ligne de Meta indique : « nous comprenons que parfois les publicités peuvent être si spécifiques qu'il semble que nous devons écouter vos conversations à travers votre microphone, mais ce n'est pas le cas ».Mais cette fuite n'est que le dernier développement d'une vague de rapports qui suggèrent que votre téléphone vous écoute vraiment, et que des sites comme Facebook pourraient tirer profit de ce que vous dites. MindSift, une société de marketing par l'IA, a suscité un tollé après s'être vantée qu'elle utilise les haut-parleurs des appareils pour cibler les publicités. L'existence du logiciel Active-Listening de CMG a été révélée pour la première en décembre 2023.CMG estime que « son logiciel Active-Listening est parfaitement légal ». « Nous savons ce que vous pensez. Est-ce que c'est légal ? Il est légal que les téléphones et les appareils vous écoutent. Lorsqu'une nouvelle application est téléchargée ou mise à jour et que les consommateurs sont invités à signer un contrat d'utilisation de plusieurs pages, l'écoute active est souvent incluse », a écrit CMG dans un billet datant de novembre 2023. Une déclaration surprenante.Le billet de blogue a toutefois depuis été supprimé. Ce contrat d'utilisation pourrait expliquer comment CMG s'en tire dans des pays ou juridictions dotés de lois sur les écoutes téléphoniques qui interdisent d'enregistrer quelqu'un à son insu. CMG est un conglomérat américain de médias basé à Atlanta, en Géorgie. Il fournit des services de médias audiovisuels, de médias numériques, de publicité et de marketing, et a généré 22,1 milliards de dollars de revenus en 2022.Pour ce service, CMG facture 100 dollars par jour pour cibler les personnes se trouvant dans un rayon de 16 km, et 200 dollars par jour pour cibler celles se trouvant dans un rayon de 32 miles. Étant donné que l'entreprise s'en est elle-même vantée sur son site Web public avant que quiconque ne commence à prêter attention à son activité douteuse, il semble toutefois qu'il serait assez difficile à ce stade de nier qu'elle facturait ses écoutes.Meta n'en est pas à sa première tentative visant à écouter en permanence les sons autour des utilisateurs. En juin 2018, peu après le scandale Cambridge Analytica , un rapport a signalé que Meta (alors Facebook) souhaitait breveter un concept qui lui permettrait d'activer le microphone d’un smartphone et d’enregistrer l'audio ambiant lorsque l'appareil détecte un son à haute fréquence inaudible pour l’être humain et émis dans un programme de télé comme une publicité. En plus de l’audio ambiant, l’appareil enregistre également le contenu dans lequel se trouve le signal déclencheur de l’enregistrement.En d'autres termes, cette technologie permettrait à Facebook d'enregistrer les sons autour des téléphones, par exemple. La publication du brevet de Facebook, intitulée "Analyse de l’affichage du contenu diffusé en fonction de l’enregistrement audio ambiant", a été faite le 14 juin 2018 et décrit de manière détaillée les points suivants :Deux ans auparavant, à la suite de plusieurs allégations, Facebook avait fait une communication sur sa page officielle indiquant : « Facebook n’utilise pas le microphone de votre téléphone pour diffuser de la publicité ou pour modifier ce que vous voyez dans le fil d’actualité. Certains articles récents ont suggéré que nous devions écouter les conversations des gens afin de leur montrer des publicités pertinentes. Ce n’est pas vrai ». Toutefois, ces allégations ont persisté.Cette demande de brevet en 2018 a révélé que l’entreprise entendait tôt ou tard écouter les sons émis dans l’environnement des smartphones pour affiner son système de ciblage publicitaire. Avant cela, en 2014, Facebook avait annoncé une fonctionnalité qui permettait à l'entreprise de médias sociaux de se servir du microphone de votre appareil pour identifier les chansons que vous écoutez ou les émissions télévisées que vous regardez.À l'époque, cela avait conduit de nombreuses personnes à croire que Facebook accède au microphone de leurs téléphones pour écouter leurs conversations afin de rechercher des mots clés et déterminer quelles publicités leur montrer. D'autres entreprises telles qu'Apple et Amazon sont également accusées d'utiliser le microphone de leurs assistants vocaux (Siri et Alexa) pour espionner les utilisateurs, notamment en écoutant leurs conversations.L'année dernière, WhatsApp, propriété de Meta, a été accusé d'utiliser le microphone en permanence sur les smartphones. Mais l'entreprise a affirmé par la suite qu'il s'agissait d'un bogue sur Android. WhatsApp a sollicité l’aide de Google pour le corriger. Google a confirmé qu’il était au courant du problème et qu’il travaillait avec WhatsApp pour le corriger. Le bogue a été révélé par un ingénieur de X et relayé par Elon Musk, qui a exprimé sa méfiance à l'égard de WhatsApp.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des capacités du logiciel Active-Listening Cox Media Group ?Enregistrer les conversations d'un utilisateur à son insu est-il légal comme le prétend Cox Media Group ?Comment les utilisateurs peuvent-ils se protéger contre de tels agissements des entreprises de publicité en ligne ?Comment les régulateurs peuvent-ils protéger les utilisateurs face à ces entreprises ?