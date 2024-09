Des milliers d'adeptes de Trump ont été dupés par des escrocs ciblant son nouveau projet de cryptomonnaie, alors que la famille Trump a été piratée par ces escrocs

🚨🚨 TRUMP FAMILY HACKED



Multiple President TRUMP affiliated accounts have been hacked. Do not interact with this Solana Meme Coin.



Laura Trump and Tiffany Trump accounts have been hacked.



A memecoin on Solana was announced from both accounts and is fake.



Eric Trump and… pic.twitter.com/T6geUyav78 — Chase (@ChaseTheCEO) September 4, 2024

Les nouvelles du lancement futur de la plateforme de cryptomonnaie familiale de Donald Trump dénomméeont filtré il y a peu. Le nom du projet semble avoir évolué en World Liberty Financial comme l’illustrent les comptes sur les réseaux sociaux qui pointent tous vers le même canal Telegram . L’objectif au travers de Word Liberty Financial piloté par les fils de Donald Trump reste le même : Faire front contre les banques. Des observateurs entrevoient déjà un conflit d’intérêts en cas de nouvelle accession de Donald Trump à la présidence. En sus, des questionnements planent quant à la capacité du projet à se démarquer des autres en effaçant l’image de schémas de ponzi qui colle aux cryptomonnaies.Après l'annonce de leur projet de cryptomonnaie familial, les comptes de médias sociaux de deux membres de la famille de Donald Trump semblent avoir été piratés, des escrocs ciblant le projet.Le 3 septembre soir, le compte de la belle-fille de Donald Trump, Lara Trump, a partagé des tweets annonçant le lancement du projet World Liberty Financial. Une minute plus tard, la plus jeune fille du candidat républicain à la présidence, Tiffany Trump, a publié des tweets similaires sur son compte. Plusieurs liens ont été partagés, notamment vers une pièce de monnaie, puis vers des sites web qui prétendaient être les canaux officiels de World Liberty Financial.Eric Trump s'est depuis rendu sur la plateforme X pour déclarer : "".Le Telegram de World Liberty Financial a partagé un message avertissant les gens du piratage ce 4 septembre : "Pour l'instant, les détails autour du projet cryptomonnaie de Trump sont encore assez limités, mais le républicain a déclaré qu'il voulait "" Ces incidents intervient quelques jours seulement après que le canal officiel World Liberty Financial sur Telegram a publié un avis de sécurité à tous les membres.Selon un rapport, une chaîne rivale exploitée par des cybercriminels avait placé des annonces sur la chaîne officielle pour attirer des personnes qui pensaient qu'elle était légitime. L'escroquerie est connue sous le nom de "" et prétend offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille.Quel est votre avis sur le sujet ?