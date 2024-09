Quelqu'un croit-il vraiment que chanter distrait les conducteurs ou s'agit-il d'un cas où l'IA et la surveillance dépassent leurs limites ? Personnellement, le fait d'atteindre les aigus d'une chanson de Whitney me donne de l'énergie et me permet de rester entre les lignes blanches.J'ai demandé à mon réseau, qui est presque entièrement composé d'adeptes de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne d'approvisionnement adjacente, ce qu'ils pensaient de la question. Plus de 94 % des utilisateurs de X et 97 % des utilisateurs de LinkedIn pensent que les conducteurs devraient être autorisés à chanter.