Répondre aux réglementations européennes

Protéger le réseau OT avec des produits de cybersécurité industrielle et le réseau IT avec des solutions logicielles

Former les salariés à la cyberattitude

Faire de la télémaintenance sécurisée

S'équiper de produits d'automatisme, de réseau qui incluent des couches de cybersécurité.

Jeudi 10 octobre - Le secteur industriel : la cible privilégiée des cybercriminels

Mardi 15 octobre - Les réglementations de cybersécurité et une cyberdéfense industrielle

Jeudi 24 octobre - Les données des machines disponibles 24H/24 et accès à distance cybersécurisés

Créé en 2012, le Mois européen de la cybersécurité (European Cybersecurity Month – ECSM) est une initiative conçue par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) afin de promouvoir la cybersécurité dans tous les pays de l’UE pour permettre de mieux comprendre les menaces et les appréhender.C'est un fait que depuis quelques années, les cyberattaques en France et dans le monde ne cessent d'augmenter et touchent toutes les typologies d'entreprises (de la TPE à la multinationale), tous les secteurs d'activités (transport, agroalimentaire, pharmaceutique, médical...) et les administrations (hôpitaux, mairies, régions).Selon Phoenix Contact, entre 2021 et 2023, il y a eu une augmentation de 250 % des cyberattaques sur les industriels. Les impacts négatifs qui en découlent peuvent être irréversibles et coûter très cher aux entreprises, voire amener à la liquidation. En France, les cyberattaques auraient coûté 93,5 milliards de dollars en 2023 alors qu'en 2016 le montant était de 5,1 milliards de dollars.Face à cette menace grandissante, la cyberdéfense devient la meilleure contre-attaque. Et pour les industriels, la cyberdéfense signifie, entre autres :Nous serons bientôt en octobre, mois européen de la cybersécurité. Et pour le célébrer, Phoenix Contact organise une série de webinars gratuits de 30min sur la cybersécurité industrielle.Participer aux webinars vous permettra de découvrir les réglementations européennes, pourquoi et comment disposer d'une cybersécurité industrielle.