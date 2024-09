Des faux tests de compétences en codage Python pour les développeurs à la recherche d'un nouvel emploi font installer des paquets de logiciels malveillants de Corée du Nord

L'une des conclusions évidentes de nos dernières découvertes et de la campagne VMConnect précédemment documentée est que "cette histoire n'est pas terminée". Nos recherches ont révélé la poursuite d'activités malveillantes ciblant les développeurs travaillant au sein d'organisations sensibles, avec des paquets Python malveillants qui reflètent étroitement les types de menaces documentées en 2023 dans le cadre de la campagne VMConnect. Comme nous l'avons noté, les détails révélés par notre analyse des paquets en question montrent clairement que les acteurs malveillants ciblaient les développeurs et cherchaient à installer des téléchargeurs malveillants sur les systèmes des développeurs, capables d'aller chercher des logiciels malveillants de deuxième et troisième stade, tels que des portes dérobées et des voleurs d'informations.Tout comme les pièces jointes malveillantes envoyées par courrier électronique ou par des liens Internet, les paquets de "test" pour développeurs envoyés par LinkedIn DM ont probablement permis de prendre pied sur les terminaux des développeurs et, par la suite, d'exploiter les autorisations des développeurs pour se déplacer latéralement et exploiter d'autres actifs informatiques de plus grande valeur.Les campagnes de ce type, qui s'appuient sur des progiciels et des plateformes open source pour cibler les développeurs, sont de plus en plus répandues parmi les groupes de cybercriminels et d'États-nations sophistiqués. Le groupe Lazarus de Corée du Nord, qui serait à l'origine de cette campagne, est un bon indicateur de l'évolution de ces menaces. Lazarus est un acteur de menace avancé et très actif qui se concentre sur les gains financiers et le vol de cryptomonnaies au profit du gouvernement de la Corée du Nord. Les rapports sur les menaces émanant d'autres groupes de recherche montrent que Lazarus et d'autres acteurs nord-coréens utilisent un large éventail de moyens offensifs pour atteindre leurs objectifs, notamment en ciblant les développeurs et les organisations de développement afin d'infiltrer des réseaux sensibles.Pour faire face à ce risque croissant, les organisations doivent être à l'affût de ces téléchargements et apprendre à leurs développeurs et à leur personnel technique à se méfier de toute tentative visant à les inciter à télécharger et à exécuter sur leur système un code provenant d'une source inconnue.