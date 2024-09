Quand Starlink rend visibles les avions furtifs : des scientifiques affirment que la Chine peut détecter les avions furtifs F-22 et F-35 grâce au réseau de satellites d'Elon Musk

La Chine « profondément alarmée » par le potentiel de Starlink à aider l'armée américaine

Des scientifiques chinois démontrent que Pékin peut détecter avec succès un avion furtif grâce aux satellites Starlink d'Elon Musk.

En 2022, un article dans le journal officiel des forces armées chinoises a suggéré que la communauté internationale devrait être en état d'alerte maximale pour les risques associés au système Internet par satellite Starlink, car l'armée américaine pourrait potentiellement l'utiliser pour dominer l'espace extra-atmosphérique. L'article est intervenu un jour avant le lancement par SpaceX de la fusée Falcon 9 qui a décollé le 6 mai 2022 du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center, transportant 53 satellites Internet Starlink vers l'orbite terrestre basse (LEO).L'article sur China Military Online, le site d'information officiel affilié à la Commission militaire centrale (CMC), la plus haute organisation de défense nationale chinoise dirigée par le président Xi Jinping lui-même, note le rôle de SpaceX Starlink pendant la guerre russo-ukrainienne, où Elon Musk a fourni des terminaux Starlink pour rétablir les communications dans les parties du pays où la connexion Internet ou téléphonique avait cessé suite au bombardement par les troupes russes.« Starlink était le seul système de communication non russe qui fonctionnait encore dans certaines parties de l'Ukraine à la suite de l'invasion », a déclaré le fondateur de SpaceX, Elon Musk. Cependant, il y a également eu des rapports selon lesquels Starlink aurait aidé les forces armées ukrainiennes à effectuer des frappes de précision contre des chars et des positions russes, ce qui n'a pas échappé aux observateurs militaires chinois :« Pendant le conflit russo-ukrainien, SpaceX a fourni des services Internet haut débit à l'Ukraine en lui offrant des tonnes d'appareils de communication par satellite. En plus de soutenir la communication, Starlink, comme l'ont estimé les experts, pourrait également interagir avec les drones et, en utilisant les mégadonnées et la technologie de reconnaissance faciale, aurait peut-être déjà joué un rôle dans les opérations militaires de l'Ukraine contre la Russie.SpaceX a décidé d'augmenter le nombre de satellites Starlink de 12 000 à 42 000 - l'expansion incontrôlée du programme et l'ambition de l'entreprise de l'utiliser à des fins militaires devraient mettre la communauté internationale en état d'alerte ».Une situation qui a d'ailleurs poussé la Chine à envisager de lancer un réseau rival de 13 000 satellites en orbite basse pour contrer Starlink.Les avions furtifs, tels que le F-22 et le F-35, sont conçus pour échapper aux systèmes radar conventionnels situés au sol, mais ils sont détectables depuis l'espace. Des scientifiques chinois ont utilisé avec succès les signaux du satellite Starlink pour détecter une cible furtive lors d'une expérience radar en mer de Chine méridionale. Cette nouvelle méthode pourrait être appliquée aux technologies militaires futures et à la détection des avions furtifs, rapporte le South China Morning Post.La technique de détection repose sur l’utilisation des signaux électromagnétiques émis par les satellites Starlink. Lorsqu’un avion passe à travers le chemin de transmission de ces signaux, il crée une perturbation ou une « ombre » qui peut être détectée et analysée. Cette méthode, connue sous le nom de détection par radar à diffusion avant, permet de repérer les avions furtifs qui sont conçus pour échapper aux radars conventionnelsL’expérience a été menée au large des côtes du Guangdong, en mer de Chine méridionale. Un drone DJI Phantom 4 Pro, de la taille d'un oiseau, a été utilisé pour simuler un avion furtif en raison de sa section radar similaire à celle des chasseurs américains avancés comme le F-221. Mais au lieu de s'appuyer sur les émissions radar traditionnelles au sol, le drone a été détecté en analysant les signaux électromagnétiques d'un satellite Starlink passant au-dessus des Philippines.Avec plus de 6 000 satellites en orbite, le réseau satellitaire Starlink est vaste et émet des signaux à haute fréquence pour assurer une couverture étendue. Bien que ces signaux soient chiffrés et ne soient pas accessibles aux clients en Chine, l'équipe de recherche a réussi à construire un récepteur utilisant des composants disponibles dans le commerce pour capturer et traiter les données. Elle s'est servie d'une puce haute performance, dont les caractéristiques n'ont pas été divulguées, pour affiner l'algorithme qui traite les signaux reçus. L'antenne radar utilisée dans l'expérience n'avait que la taille d'une poêle à frire et le drone volait à des altitudes relativement basses. Malgré ces limitations, le système a réussi à détecter des détails complexes tels que le mouvement des rotors du drone.Cette découverte marque une avancée significative dans la détection des avions furtifs, qui sont conçus pour minimiser la réflexion radar grâce à des formes géométriques avancées et à des matériaux absorbant les ondes radar. La capacité de détecter ces avions grâce au vaste réseau Starlink pourrait révolutionner les systèmes de surveillance et de défense de l'espace aérien.Les chercheurs ont noté que l'utilisation de sources de rayonnement tierces, telles que celles des satellites Starlink, pourrait améliorer les capacités de dissimulation et d'antibrouillage des systèmes radar. Cette technique pourrait être particulièrement efficace pour la détection des drones et des chasseurs furtifs, en offrant une couverture étendue avec des milliers de satellites en orbite.L'affirmation a suscité un débat important, certains critiques mettant en doute l'aspect pratique et la préparation militaire de la technologie. Les sceptiques affirment que si la détection d'avions furtifs est théoriquement possible, la mise en œuvre réelle dans un scénario de combat est beaucoup plus complexe. Ils soulignent que la technologie furtive avancée, telle que celle employée par le F-22 et le F-35, est conçue pour échapper à la détection par les systèmes radar les plus sophistiqués, et qu'il est peu probable que les drones commerciaux utilisant les signaux Starlink représentent une menace significative.Toutefois, si les affirmations des chercheurs chinois sont validées et que la technologie est développée, cela pourrait potentiellement compromettre la dépendance de l'armée américaine à l'égard des avions furtifs, tels que le F-22 et le F-35, qui sont actuellement considérés comme quasiment indétectables.Bien que l'expérience ait démontré la faisabilité et l'efficacité de la technique, la technologie n'est pas encore prête pour un déploiement militaire. Le système actuel en est encore au stade expérimental et doit être perfectionné avant d'être appliqué à des scénarios militaires réels. L'équipe s'efforce d'affiner le modèle de détection et d'améliorer les capacités du système à détecter les avions furtifs à des altitudes opérationnelles. Cette avancée pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans la détection des avions furtifs et la surveillance de l’espace aérien, renforçant ainsi les capacités de défense de la ChineSource : South China Morning Post Que pensez-vous de l’utilisation des satellites commerciaux comme Starlink pour des applications militaires ?Cette technologie pourrait-elle représenter une menace pour la sécurité nationale des pays utilisant des avions furtifs ?Pensez-vous que d’autres pays suivront l’exemple de la Chine en utilisant des réseaux de satellites pour la détection aérienne ?Quels pourraient être les impacts éthiques et légaux de l’utilisation de satellites commerciaux pour la surveillance militaire ?Comment cette avancée technologique pourrait-elle influencer les futures stratégies de défense aérienne ?Voyez-vous des applications civiles potentielles pour cette technologie de détection ?Quels sont, selon vous, les défis techniques et logistiques à surmonter pour rendre cette technologie opérationnelle à grande échelle ?Pensez-vous que cette découverte pourrait accélérer le développement de contre-mesures pour les avions furtifs ?