Série d'explosions de bipeurs électroniques au Liban : que s'est-il passé ?

Des responsables du groupe militant n'écartent pas la piste d'un piratage

Gold Apollo affirme ne pas avoir fabriqué les bipeurs reçus par le Hezbollah

Des milliers de personnes ont été blessées au Liban mardi lorsque des bipeurs électroniques utilisés par le groupe militant Hezbollah ont explosé simultanément vers 15h30 (heure locale). Les experts ont décrit cela comme une attaque apparemment coordonnée visant les membres du Hezbollah. Le premier bilan initial fait état de 11 morts et plus de 2 800 blessés, dont certains sont dans un état grave. La vague meurtrière d'explosions de bipeurs a surpris les spécialistes en électronique et a donné lieu à un débat intense sur la nature de l'explosion, qui reste indéterminée et donne lieu à de nombreuses spéculations.Dans des déclarations successives, le Hezbollah a déclaré qu'un nombre non spécifié de téléavertisseurs appartenant à des "employés de diverses unités et institutions du Hezbollah" ont explosé vers 15h30. Le groupe militant a ajouté que la cause est inconnue. Cette attaque sans précédent souligne la vulnérabilité du Hezbollah, dont le réseau de communication a été compromis avec un effet mortel, et fait suite à une série d'assassinats ciblés contre ses commandants.Comment ces dispositifs de communication sans fil de faible technicité ont-ils pu être exploités ? Diverses théories circulent sur la toile, mais un rapport du New York Times attire l'attention. Selon le rapport, la chaîne d'approvisionnement a été compromise par Israël. L'État hébreu aurait dissimulé des explosifs dans un stock de bipeurs commandés au fabricant taïwanais Gold Apollo et destinés au Hezbollah. Un interrupteur a été intégré pour les faire exploser à distance.Le rapport cite des responsables américains et d'autres responsables informés de l'opération. Les bipeurs qui ont explosé avaient été achetés par le Hezbollah au cours des derniers mois. Ils ont explosé simultanément après avoir reçu un message mardi après-midi. Les images partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer des bipeurs Gold Apollo endommagés. Plusieurs témoins oculaires ont décrit le carnage qui s'est déroulé à Beyrouth après les explosions.« Cet appareil n'était pas seulement entre les mains des membres du Hezbollah, mais entre les mains de tout le monde. Des personnes travaillant dans le domaine de la sécurité utilisaient cet appareil et ont également été blessées », affirme un témoin qui a ajouté que l'un de ses amis a été blessé mardi par l'explosion de son bipeur. La plupart des bipeurs reçus par le Liban étaient des modèles AP924 de Gold Apollo, mais on y trouve également trois autres modèles.Selon un rapport du Wall Street Journal, un responsable du Hezbollah a émis l'hypothèse qu'un « logiciel malveillant pourrait avoir provoqué l'explosion des appareils ». Le responsable a déclaré que certaines personnes ont senti que leurs appareils chauffaient et se sont débarrassées d'eux avant qu'ils n'explosent. Les bipeurs en question seraient équipés de batteries au lithium-ion, qui s'enflamment parfois après avoir généré une chaleur importante. Un premier article d'un média local affirmait que le serveur des bipeurs a été compromis, ce qui a conduit à l'installation d'un script qui a ensuite provoqué une surcharge.Le média suggère que cela a probablement entraîné une surchauffe de la batterie au lithium, qui a alors explosé. Le Wall Street Journal cite Michael Horowitz, analyste régional en sécurité, qui suggère que l'attaque a probablement été causée soit par 1) un logiciel malveillant déclenchant la surchauffe/explosion des batteries, soit par 2) une charge explosive réelle insérée dans les appareils à un moment donné de la chaîne d'approvisionnement, puis déclenchée à distance.Mais David Kennedy, ancien analyste du renseignement de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, a déclaré à CNN que les explosions observées dans les vidéos partagées en ligne semblaient trop importantes pour qu'il s'agisse d'un piratage direct et à distance qui surchargerait le bipeur et provoquerait l'explosion d'une batterie au lithium. De nombreux commentaires ont écarté la théorie selon laquelle l'explosion serait due à une surcharge du bipeur.Kennedy explique : « il est plus probable qu'Israël ait eu des agents humains... au sein du Hezbollah... Les bipeurs auraient été implantés avec des explosifs et n'auraient probablement explosé qu'à la réception d'un certain message », a-t-il déclaré. Le Hezbollah est récemment passé à « la basse technologie » pour tenter d'empêcher l'assassinat d'un plus grand nombre de ses agents. Le groupe a appelé ses membres à se débarrasser de leurs téléphones portables.Contrairement à d'autres acteurs non étatiques du Moyen-Orient, les unités du Hezbollah communiqueraient par le biais d'un réseau de communication interne. Ce réseau est considéré comme l'un des principaux éléments constitutifs de la puissance groupe militant qui a longtemps été accusé de fonctionner comme un État au sein d'un État. Le Hezbollah tient Israël responsable de l'attaque et promet une réponse.« Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une attaque très sophistiquée. Surtout s'il s'agit d'une violation physique parce que cela signifierait qu'Israël a accès au producteur de ces appareils. Cela pourrait faire partie du message envoyé ici », a déclaré Horowitz.Selon Kennedy, la complexité de cette opération est incroyable. « Il aurait fallu de nombreux éléments de renseignement et une exécution différente. Le renseignement humain (HUMINT) serait la principale méthode utilisée pour y parvenir, ainsi que l'interception de la chaîne d'approvisionnement afin de modifier les téléavertisseurs », a-t-il déclaré. Reuters rapporte que le président de Gold Apollo a rejeté tout lien avec les bipeurs qui ont explosé mardi au Liban, affirmant que ces derniers n'ont pas été fabriqués par son entreprise à Taïwan. Les bipeurs auraient été fabriqués par une entreprise européenne appelée BAC.Elle a ensuite apposé la marque de Gold Apollo. La BAC serait le distributeur européen de Gold Apollo et aurait établi une relation avec l'entreprise taïwanaise il y a environ trois ans. Au début, la société européenne n'importait que les produits de communication et de radiomessagerie de Gold Apollo. Par la suite, la société a fait part à Gold Apollo de son souhait de fabriquer ses propres bipeurs et lui a demandé le droit d'utiliser la marque de l'entreprise taïwanaise.Hsu Ching-kuang, fondateur de Gold Apollo, a déclaré que Gold Apollo avait rencontré au moins une anomalie dans ses relations avec le distributeur européen, citant un virement bancaire qui a pris beaucoup de temps à s'effectuer. Une source a déclaré à CNN que Taïwan n'a aucune trace de l'envoi de bipeurs Gold Apollo au Liban ou au Moyen-Orient. Gold Apollo aurait expédié environ 260 000 bipeurs de Taïwan entre janvier 2022 et août 2024 vers les États-Unis et l'Australie.Les autorités libanaises ont demandé aux citoyens possédant des bipeurs de s'en débarrasser. Le système de gestion de la sécurité de l'ONU a conseillé au personnel au Liban d'éteindre leurs appareils VHF (très haute fréquence) et de retirer toutes les batteries jusqu'à nouvel ordre, coupant temporairement le réseau radio de l'agence. Un message vocal a été diffusé aux membres du Hezbollah : « que tous ceux qui ont reçu un nouveau bipeur le jettent ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des explosions simultanées de bipeurs qui se sont produites mardi au Liban ?Selon vous, quelle pourrait être la nature de cette explosion ? Que pensez-vous des théories qui circulent ?Quelle est la théorie la plus probable selon vous ? Pourquoi la piste d'un piratage est-elle rejetée par de nombreux experts ?Quelle leçon peut-on tirer de cette attaque sans précédent alors que les bipeurs sont utilisés dans plusieurs secteurs, notamment la santé ?