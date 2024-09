Comment Israël a-t-il installé des explosifs dans des pagers ?

La plus grande faille de sécurité

L'attaque des bipeurs du Hezbollah met en lumière la cyberguerre israélienne Unité 8200

Implications technologiques

Les répercussions économiques et politiques

Conclusion

De nombreux médias ont rapporté que les milliers de pagers ont explosé après avoir reçu un « message codé ». Si ces affirmations sont vraies, il s'agirait de la guerre la plus avancée contre le groupe Hezbollah. Un responsable du Hezbollah, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'explosion des pagers constituait la « plus grande faille de sécurité » à laquelle le groupe ait été soumis en près d'un an de guerre avec Israël.Le fondateur de Gold Apollo, Ching Kuang, a nié que sa société ait fabriqué les bipeurs explosés, affirmant qu'ils provenaient d'une entreprise européenne utilisant sa marque (une société appelée BAC, basée à Budapest, la capitale de la Hongrie). « Ce n'est pas notre produit, seule notre marque y figurait », a-t-il déclaré.L'agence d'espionnage israélienne Mossad, qui a une longue expérience des attentats sophistiqués en territoire étranger, a placé des explosifs à l'intérieur de téléavertisseurs importés par le Hezbollah plusieurs mois avant les détonations de mardi, ont déclaré à Reuters une source de sécurité libanaise de haut rang et une autre source.Selon le New York Times, citant des sources américaines, Israël aurait placé de petites charges explosives près des batteries de bipeurs importés de Taïwan par le Hezbollah. « À 15h30, un 'message de la direction du Hezbollah' a été envoyé, activant les explosifs », rapporte le journal. Les appareils, fabriqués par la société taïwanaise Gold Apollo, auraient été modifiés pour inclure un détonateur à distance.Le ministre libanais de la santé, Firass Abiad, a déclaré mercredi que le nombre de morts s'élevait à 12, dont deux enfants. L'attentat a blessé près de 3 000 personnes, dont de nombreux combattants du groupe et l'envoyé de l'Iran à Beyrouth.Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que le complot visant à installer des explosifs dans des pagers fabriqués à Taïwan était en préparation depuis plusieurs mois. La source de sécurité de haut rang a déclaré que le Hezbollah avait commandé 5 000 pagers fabriqués par la société Gold Apollo, basée à Taiwan, qui, selon plusieurs sources, ont été introduits dans le pays au printemps. « 3 000 d'entre eux ont explosé après avoir reçu un message codé activant simultanément les explosifs », précise la source.La source de sécurité libanaise a identifié une photographie du modèle de pager, un AP924, qui, comme les autres téléavertisseurs, reçoit et affiche des messages texte sans fil, mais ne peut pas passer d'appels téléphoniques. Ils sont utilisés par le groupe Hezbollah pour protéger leurs communications contre l'interception par les forces militaires israéliennes, ont déclaré cette année à Reuters deux sources familières avec les opérations du groupe.« Le Mossad a injecté à l'intérieur de l'appareil une carte contenant un matériau explosif qui reçoit un code. Il est très difficile de le détecter par quelque moyen que ce soit. Même avec n'importe quel appareil ou scanner », a déclaré la source.Une autre source de sécurité a déclaré à Reuters que jusqu'à trois grammes d'explosifs étaient cachés dans les nouveaux pagers et qu'ils étaient passés « inaperçus » par le Hezbollah pendant des mois. « Il s'agirait facilement du plus grand échec en matière de contre-espionnage que le Hezbollah ait connu depuis des décennies », a déclaré Jonathan Panikoff, ancien responsable adjoint du renseignement national américain pour le Moyen-Orient.Selon le New York Times, chaque bipeur contenait entre 28 et 56 grammes d'explosifs. La plupart des appareils étaient du modèle AP924, avec trois autres modèles inclus dans la livraison. Les explosions auraient été précédées d'un bip de quelques secondes.Sans commenter directement les explosions au Liban, un porte-parole militaire israélien a déclaré que le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, avait rencontré des officiers supérieurs mardi soir pour évaluer la situation. Aucun changement de politique n'a été annoncé, mais « la vigilance doit être maintenue », a-t-il ajouté. Le Hezbollah a confirmé dans un communiqué la mort d'au moins deux de ses combattants dans les explosions et a indiqué qu'il menait une enquête pour en déterminer les causes.Des photos et des vidéos de la banlieue sud de Beyrouth circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux montrent des personnes allongées sur le trottoir avec des blessures aux mains ou près des poches de leurs pantalons. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait précédemment conseillé aux membres du groupe de ne pas porter de téléphones portables, affirmant qu'ils pourraient être utilisés par Israël pour suivre leurs mouvements et mener des frappes cibléesCet incident survient à un moment où les tensions entre le Liban et Israël sont exacerbées. Le groupe militant libanais Hezbollah et les forces israéliennes s'affrontent presque quotidiennement depuis plus de 11 mois, avec en toile de fond la guerre entre Israël et le Hamas, allié du Hezbollah, à Gaza. Les affrontements ont fait des centaines de morts au Liban et des dizaines en Israël, et déplacé des dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière.L'attaque massive de bipeurs contre le Hezbollah au Liban a braqué les projecteurs sur la secrète Unité 8200, l'unité de renseignement des Forces de défense israéliennes, qui, selon une source de sécurité occidentale, a été impliquée dans la planification de l'opération.Une source de sécurité libanaise de haut rang et une autre source ont déclaré à Reuters que l'agence d'espionnage israélienne Mossad était responsable d'une opération sophistiquée visant à placer une petite quantité d'explosifs à l'intérieur de 5 000 téléavertisseurs commandés par le Hezbollah. Une source de sécurité occidentale a déclaré à Reuters que l'unité 8200, une unité militaire qui ne fait pas partie de l'agence d'espionnage, a été impliquée dans la phase de développement de l'opération contre le Hezbollah, qui a duré plus d'un an.La source a indiqué que l'unité 8200 était impliquée dans l'aspect technique des tests visant à déterminer comment insérer des matériaux explosifs dans le processus de fabrication. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Le bureau du premier ministre, qui supervise le Mossad, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.Yossi Kuperwasser, ancien responsable du renseignement militaire et aujourd'hui directeur de recherche à l'Israel Defense and Security Forum, a déclaré qu'il n'y avait pas de confirmation que l'unité du renseignement militaire était impliquée dans l'attaque. Il a toutefois précisé que les membres de l'unité 8200 faisaient partie du personnel le plus compétent et le plus brillant de l'armée israélienne, et qu'ils servaient dans une unité située au cœur des capacités de défense d'Israël.« Les défis auxquels ils sont confrontés sont immenses, très exigeants, et nous avons besoin des meilleurs éléments pour y participer », a-t-il déclaré.Cette opération soulève des questions importantes sur l’utilisation de la technologie dans les conflits modernes. L’insertion d’explosifs dans des dispositifs de communication montre à quel point la guerre technologique peut être avancée et dangereuse. Elle pose également des questions éthiques sur les limites de l’espionnage et des opérations militaires secrètes. Jusqu’où les nations sont-elles prêtes à aller pour atteindre leurs objectifs ? Et quelles sont les conséquences pour les civils innocents pris dans ces conflits ?L’utilisation de la technologie pour des attaques secrètes expose les civils à des risques considérables. Dans ce cas, les pagers, des dispositifs de communication couramment utilisés, sont devenus des armes mortelles. Les civils, souvent non informés des dangers potentiels, peuvent être pris au piège dans des conflits qui les dépassent. Il est crucial de réfléchir aux moyens de protéger les populations civiles contre de telles menaces.Pour Taïwan, cette révélation pourrait avoir des répercussions économiques et politiques significatives. L’implication d’une entreprise taïwanaise dans la production des pagers utilisés dans cette attaque pourrait nuire à la réputation du pays et affecter ses relations commerciales internationales. De plus, cette affaire pourrait renforcer les tensions entre Taïwan et les pays du Moyen-Orient, compliquant davantage la situation géopolitique de la région.L’attaque des pagers du Hezbollah par Israël marque un tournant dans l’utilisation de la technologie pour des opérations militaires. Alors que les tensions continuent de monter, il est crucial de réfléchir aux implications de telles actions sur la sécurité mondiale et les relations internationales. Les gouvernements et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour établir des réglementations claires et protéger les civils contre les dangers de la guerre technologique.Source : ReutersQuels sont les risques associés à l’utilisation de la technologie grand public pour des opérations militaires secrètes ?Comment les civils peuvent-ils être protégés contre de telles attaques technologiques ?Pensez-vous que des réglementations internationales devraient être mises en place pour limiter l’utilisation de la technologie grand public dans les conflits armés ?Comment les entreprises technologiques peuvent-elles s’assurer que leurs produits ne sont pas utilisés à des fins militaires ?Quelles pourraient être les répercussions économiques pour Taïwan suite à cette révélation ?Comment les médias devraient-ils couvrir de telles opérations pour informer le public sans compromettre la sécurité nationale ?Quels sont les impacts psychologiques sur les populations locales suite à des attaques technologiques de cette envergure ?Comment les relations internationales peuvent-elles être affectées par l’utilisation de la technologie dans les conflits ?Y a-t-il, selon vous, des moyens de dissuasion efficaces contre l’utilisation de la technologie grand public pour des attaques secrètes ?Comment les organisations internationales peuvent-elles intervenir pour prévenir de telles escalades de violence technologique ?