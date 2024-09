Slack perd l'un de ses plus gros clients à la suite d'un piratage

Que pensent Slack et Salesforces de la décision de Disney ?

Envoyé par Hugh Johnston, directeur financier de Disney Envoyé par

Nos équipes technologiques gèrent actuellement la transition vers l'abandon de Slack d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 25 pour la plupart des entreprises, les cas d'utilisation DX et plus complexes devant suivre au cours du deuxième trimestre de l'exercice [20]25.



Cela permettra d'intégrer nos outils de collaboration à certaines des nouvelles plateformes déjà mises en place. Ces équipes planifient et supervisent les principaux flux de travail pour soutenir cette transition, en mettant l'accent sur le renforcement des politiques actuelles du TWDC en matière de collaboration liée au travail.



Nous nous réjouissons de l'alignement et de la productivité qui se dégageront de la rationalisation de nos plateformes de collaboration et nous vous remercions de votre patience pendant que nous naviguons vers de nouvelles façons de travailler ensemble.



La décision aurait suscité le mécontentement de certains employés

En juillet dernier, The Walt Disney Company a été la cible d'un piratage revendiqué par le groupe de pirates informatiques « Nullbulge ». La violation de données concernerait plus d'un téraoctet de données. En août, Disney a déclaré aux investisseurs que le piratage des données de l'été, qui comprenait une série d'informations financières, des codes informatiques et des détails sur des projets non encore réalisés, ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les opérations ou les performances financières de la société. Toutefois, elle semble suffisamment grave pour faire perdre à Slack l'un de ses plus gros gros clients.Le directeur financier de Disney, Hugh Johnston, a annoncé dans un mémo jeudi que la plupart des activités de la société de médias et de divertissement cesseraient d'utiliser Slack dans le courant de l'année. Johnston a rappelé au personnel que la société avait déjà commencé à passer à « de nouveaux outils de collaboration rationalisés à l'échelle de l'entreprise ». Le personnel devrait donc abandonner Slack pour adopter les nouveaux outils dont parle Johnston.Johnston affirme : « lorsque nous avons la possibilité de tirer parti d'outils et de plateformes plus intégrés, nous devons le faire. Nos équipes technologiques gèrent actuellement la transition de Slack d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 25 pour la plupart des entreprises ». Johnston a néanmoins ajouté qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de temps pour cesser d'utiliser Slack dans les cas d'utilisation plus complexes, ce qui se produira un trimestre plus tard.Après avoir volé les données de Disney, le groupe de pirates informatiques Nullbulge a déclaré être motivé par la protection des droits des artistes face à la menace du contenu généré par l’IA. Nullbulge a mis en ligne des captures d'écran de documents qu'il prétend avoir obtenus via les canaux Slack de Disney, déclarant qu'il s'agissait d'extraits de descriptions et de plans de projets, ainsi que de données sur les visites, les réservations et les recettes de Disneyland Paris.Depuis l’arrivée d’outils d’IA tels que DALL-E et Sora, qui peuvent générer des images ou des vidéos à partir d’une simple instruction textuelle, les artistes ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur pour former ces outils sans leur consentement préalable ni compensation. Les artistes craignent également que ces outils finissent par les remplacer, ce qui a déclenché de vives protestations en Europe et aux États-Unis.« Beaucoup plus d'informations, de ressources de formation et de meilleures pratiques pour une collaboration professionnelle optimale et le renforcement des politiques concernant le traitement sécurisé des informations sensibles seront partagées au cours des prochaines semaines par vos équipes technologiques respectives », a écrit Johnston dans le mémo.Les représentants de Disney et de Salesforce, le propriétaire de Slack , n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Toutefois, peu avant l'annonce, Marc Benioff, PDG de Salesforce, a tenu à rassurer les clients sur la sécurité de Slack. « Notre sécurité est à toute épreuve », a-t-il déclaré lors d'une interview avec Bloomberg à l'occasion de la conférence annuelle Dreamforce de l'entreprise cette semaine. « Les entreprises doivent également prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir les attaques par hameçonnage et verrouiller l'ingénierie sociale de leurs employés », a déclaré le milliardaire.Il a ajouté : « nous pouvons donc faire notre part, mais nos clients doivent également faire la leur ». Lors de l'entretien, Benioff a indiqué que Disney continue d'utiliser les produits Salesforce dans d'autres aspects de son activité, notamment dans ses magasins Disney, ses guides Disney, ses opérations de vente et de service et ses centres d'appels. Dans le mémo envoyé au personnel jeudi, Johnston n'expose pas clairement les raisons de l'abandon de Slack.Il s'est contenté de déclarer que Disney est enthousiasmé par « l'alignement et la productivité qui seront débloqués lorsque nous rationaliserons nos plateformes de collaboration » et que les équipes travaillant sur le changement se concentraient sur le renforcement des politiques pour la collaboration liée au travail :Slack est un outil de communication populaire sur le lieu de travail. Les espaces de travail de Slack permettent aux utilisateurs d'organiser les communications par canaux pour les discussions de groupe et les messages privés pour partager des informations, des fichiers et bien plus encore, le tout en un seul endroit. De plus, Slack s'intègre à une multitude d'autres applications afin que vous puissiez gérer l'ensemble de votre flux de travail à partir d'une seule plateforme.Certains employés de Disney ont exprimé leur mécontentement sur le forum anonyme Blind. Selon un rapport de Business Insider, qui cite des captures d'écran de discussions sur Blind, certains employés de Disney se sont plaints d'un plan apparent de transition vers Microsoft Teams , un rival de Slack. Plusieurs employés auraient déclaré qu'ils pensent que Disney passait à Microsoft Teams à des fins de réduction des coûts et qu'ils craignent de perdre des intégrations Slack de longue date et des contenus archivés avec la transition, ce qui coûterait en fin de compte à l'entreprise en matière de productivité.« Teams est horrible », aurait déclaré un employé apparent de Disney. « Tellement horrible », aurait écrit un autre. (Blind exige que les utilisateurs disposent d'une adresse électronique de la société pour pouvoir consulter et publier des messages sur un canal spécifique de l'entreprise.) Dans la communauté, de nombreux commentateurs critiquent également la décision de Disney d'abandonner Slack, notant que cela pourrait avoir un impact négatif sur la productivité.« Ce n'est pas la faute de Slack. Disney n'a pas réussi à se sécuriser, pas Slack. Les deux seules vraies alternatives sont Slack et Teams. Peut-être que si Discord proposait une version pour les professionnels, il deviendrait un concurrent. Oui, il existe d'autres applications de chat, mais elles sont loin d'être aussi puissantes que Slack. C'est une décision stupide de la part de Disney », peut-on lire dans les commentaires sur l'annonce du directeur financier de Disney.Le trésor d'informations que Nullbulge a publié à la suite du piratage de juillet comprenait plus de 44 millions de messages provenant de l'outil des canaux Slack internes de Disney, plus de 18 800 feuilles de calcul et au moins 13 000 fichiers PDF. Nullbulge compromet les chaînes d'approvisionnement en logiciels en exploitant le code sur GitHub et Hugging Face, des plateformes de codage collaboratif, et incite les utilisateurs à télécharger des fichiers malveillants.Source : mémo interne de Hugh Johnston, directeur financier de DisneyQue pensez-vous de la décision de Disney d'abandonner Slack ?Le piratage dont a été victime Disney en juillet dernier justifie-t-il une telle décision ?Quels pourraient être les impacts de cette décision sur la productivité des employés de Disney ?Que pensez-vous des critiques à l'égard de Microsoft Teams ? Quelle est la meilleure alternative à Slack selon vous ?