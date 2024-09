Telegram Messenger, communément appelé Telegram, est un service de messagerie instantanée (IM) multiplateforme basé sur le cloud. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des médias et des fichiers, et de tenir des appels vocaux ou vidéo privés ou de groupe, ainsi que des livestreams publics. Telegram offre également un chiffrement de bout en bout dans les appels vocaux et vidéo, ainsi que dans les chats privés optionnels. Le 24 aoû 2024, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été en France pour manque de modération sur la plateforme. Tous les reportages sur l'arrestation de Pavel Durov présentent Telegram comme étant une "application de messagerie chiffrée". Pourtant, de nombreux experts en sécurité ont déclaré que Telegram n'était pas suffisamment chiffré.Le gouvernement ukrainien a interdit l'utilisation de l'application de messagerie Telegram sur les téléphones portables de l'État et de l'armée afin d'empêcher l'espionnage russe. Telegram, un service de messagerie en ligne similaire à WhatsApp, a été un outil essentiel pour le partage d'informations sur la guerre en Ukraine, mais les services de renseignement de Kiev craignent qu'il ne soit également vulnérable aux cyberattaques russes.Le Conseil national de sécurité et de défense ukrainien (RNBO) a déclaré avoir pris la décision d'interdire Telegram afin de "minimiser" ces menaces, telles que la possibilité pour la Russie d'intercepter les messages même après leur suppression. L'interdiction de l'Ukraine ne s'applique qu'aux téléphones portables officiels et aux autres appareils fournis au personnel gouvernemental et militaire, l'utilisation de Telegram sur leurs téléphones personnels restant autorisée.", a déclaré le RNBO dans un communiqué.L'interdiction de Telegram sur les appareils officiels du gouvernement a été décidée après une présentation de Kyrylo Budanov, le chef du renseignement militaire de l'Ukraine, qui a montré comment la Russie pourrait être en mesure de pirater le système. "", aurait déclaré M. Budanov à propos de l'interdiction.Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, Telegram est rapidement devenu une source majeure de mises à jour en direct sur la guerre pour le public. Telegram serait le site de messagerie le plus populaire en Ukraine, utilisé par 72 % de la population selon une enquête récente.L'application a été fondée par l'entrepreneur technologique d'origine russe Pavel Durov et son frère en 2013. M. Durov a fui la Russie après avoir refusé de faire taire les critiques des autorités et s'est rendu en France, dont il est citoyen. Mais il a été arrêté le mois dernier dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé. Selon M. Durov, Telegram compte environ 900 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.Cette interdiction a été faite alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu l'autorisation des États-Unis ou du Royaume-Uni d'utiliser des missiles à longue portée à l'intérieur de la Russie. "", a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays craignaient une "" des hostilités. "Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?