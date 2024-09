Le parquet général de Francfort-sur-le-Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) ont désactivé 47 services d'échange hébergés en Allemagne qui étaient utilisés à des fins criminelles. Il s'agissait de plateformes permettant d'échanger des monnaies traditionnelles et des cryptomonnaies.Il est reproché aux exploitants des services d'échange désormais désactivés d'avoir sciemment dissimulé à grande échelle l'origine de fonds obtenus de manière criminelle en ne mettant pas en œuvre les dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (principe du « Know Your Customer »), et de s'être ainsi rendus coupables de blanchiment d'argent et d'exploitation de plateformes commerciales criminelles sur Internet conformément aux articles 127 et 261, paragraphe 1, première phrase, n° 2 et paragraphe 4 du code pénal allemand.Concrètement, les services d'échange permettaient des échanges sans passer par un processus d'enregistrement et sans vérification des preuves d'identité (principe dit « Know-Your-Customer »). L'offre visait à échanger rapidement, facilement et anonymement des cryptomonnaies contre d'autres cryptomonnaies ou monnaies numériques afin d'en dissimuler l'origine.Les services d'échange qui permettent de telles transactions financières anonymes, et donc le blanchiment d'argent, constituent l'un des éléments les plus pertinents de la chaîne de création de valeur criminelle du phénomène de la cybercriminalité. Parmi les utilisateurs, on trouve des groupes de ransomware, des commerçants du darknet et des exploitants de réseaux de zombies qui introduisent dans le circuit monétaire normal la rançon extorquée ou d'autres produits du crime via ces services, afin de pouvoir utiliser l'argent obtenu de manière criminelle.Dans le cadre de ces mesures, le BKA et le ZIT ont pu saisir de nombreuses données d'utilisateurs et de transactions des services d'échange désactivés. Ces données constituent de précieuses pistes d'investigation dans la lutte contre la cybercriminalité.Pour lutter durablement contre la cybercriminalité, les enquêtes personnelles, c'est-à-dire l'identification et la poursuite réussie des criminels, constituent une approche importante et efficace. Cependant, comme les cybercriminels se trouvent souvent à l'étranger et sont tolérés, voire protégés, par certains pays, ils restent souvent inaccessibles aux forces de l'ordre allemandes.Par conséquent, les mesures prises par les forces de l'ordre allemandes visent également à affaiblir et à démanteler l'infrastructure des cybercriminels. Cette approche infrastructurelle a permis de priver l'économie souterraine de ressources financières parfois considérables dans un passé récent. En outre, des systèmes informatiques et des données ont été saisis, ce qui a permis de poursuivre les investigations.Ainsi, en 2023, il a été possible de saisir l'infrastructure des serveurs de ChipMixer, le crypto-mixeur au chiffre d'affaires le plus élevé au monde sur le darknet, et de mettre la main sur l'équivalent de 90 millions d'euros. En outre, l'infrastructure de plusieurs places de marché criminelles a été saisie - dont Kingdom Market. En outre, le logiciel malveillant Qakbot a pu être retiré du réseau en 2023 et Emotet en 2021. Tous deux comptaient parmi les principales menaces du cyberespace et ont causé des dommages de plusieurs centaines de millions d'euros dans le monde entier. En 2024, l'opération internationale « Endgame » s'est attaquée à pas moins de six des plus grandes familles de logiciels malveillants et a visé leurs infrastructures, leurs acteurs concrets et leurs ressources financières.