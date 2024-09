La nouvelle donne fait suite à un engagement de Pavel Durov de faire de la modération de l'application « un sujet d'éloges » et non plus « un sujet de critiques »

« Si Telegram reçoit un ordre valide des autorités judiciaires compétentes confirmant que vous êtes un suspect dans une affaire impliquant des activités criminelles qui violent les conditions d'utilisation de Telegram, nous effectuerons une analyse juridique de la demande et pourrons divulguer votre adresse IP et votre numéro de téléphone aux autorités compétentes », lit-on dans la nouvelle mise à jour.Dans une publication sur Telegram, Pavel Durov explique que l'entreprise apporte ces modifications afin de « dissuader les criminels d'abuser » de la fonction de recherche de l'application. La fonction de recherche de Telegram permet aux utilisateurs de rechercher des canaux publics et des bots, mais Pavel Durov affirme qu'elle a été utilisée de manière abusive par des personnes « pour vendre des produits illégaux ».« Nous avons clairement indiqué que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valables », écrit Pavel Durov dans un message publié sur son canal Telegram. « Nous ne laisserons pas de mauvais acteurs mettre en péril l'intégrité de notre plateforme pour près d'un milliard d'utilisateurs. »Outre la modification de la politique de confidentialité de Telegram, Pavel Durov explique que les modérateurs utilisent l'intelligence artificielle pour identifier et supprimer les « contenus problématiques » de la fonction de recherche de la plateforme. Au début du mois, Telegram a modifié ses termes concernant la modération des discussions privées. La plateforme a également désactivé la fonction « People Nearby », utilisée à mauvais escient, et mis en pause les téléchargements de médias sur son outil de blog anonyme, Telegraph.Telegram était un gros sujet à controverse en raison d'une quasi-inexistence de modération sur l'application. Selon un récent rapport sur le sujet, cela a favorisé l'émergence de milliers de chaînes Telegram qui vendent des identités volées, des drogues illicites et du matériel pédopornographique (CSAM), faisant de la plateforme un nouveau type de darknet pour les criminels. Cependant, les choses ont commencé à changer avec l'arrestation en France du PDG Pavel Durov. Les premiers changements introduits par Telegram suite à cette arrestation suggéraient que l'application veut se débarrasser de sa réputation de paradis pour les criminels.Telegram, qui ignorait largement les réquisitions judiciaires, serait désormais pleinement disposé à collaborer avec la justice et les forces de l'ordre. « La porte s’ouvre vraiment », a confirmé à Libération Johanna Brousse, cheffe de la section J3 de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du parquet de Paris. La section J3 est dédiée à la cybercriminalité. L'entreprise aurait même déjà collaboré sur certains cas pour montrer sa bonne foi.Au début du mois en cours, Telegram a répondu une requête de la Commission coréenne des normes de communication en supprimant des deepfakes pornographiques de collégiennes, étudiantes et célébrités. Telegram aurait supprimé 25 publications sur plusieurs milliers et fourni une adresse mail spécifique pour de futures communications avec le régulateur des médias. L'entreprise s'est également excusée pour son manque de réponses aux crimes sexuels numériques.En Europe, outre la France, d'autres pays auraient également déclaré avoir constaté des changements dans les pratiques de longue date de Telegram. Le parquet fédéral belge aurait déclaré à Libération : « nous constatons en effet que, depuis quelque temps, Telegram est plus enclin à collaborer avec la justice. Nous surveillons ce dossier de près, en espérant que la collaboration continuera d’évoluer dans le bon sens ». Mais d'importants chantiers restent à aborder.Source : MAJQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la volte-face du PDG de Telegram au sujet de la modération sur Telegram ?Que pensez-vous des changements introduits par Telegram ? Vont-elles contribuer à rendre la plateforme plus sûre ?Selon vous, quels impacts ces changements pourraient-ils avoir sur les utilisateurs de la plateforme ?