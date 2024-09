Utilisation obligatoire de caractères spéciaux

À l'ère du tout numérique, les internautes se connectent régulièrement à des services en ligne omniprésents dans leur vie quotidienne à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. Choisir des mots de passe forts et les conserver en toute sécurité est l'une des parties les plus difficiles d'un bon régime de cybersécurité. Il est encore plus difficile de se conformer aux règles relatives aux mots de passe imposées par les employeurs, les autorités de réglementation et les fournisseurs de services en ligne. Et dans certains cas, ces règles, censées renforcer l'hygiène de la sécurité, finissent en réalité par la compromettre.Le NIST a publié ce mois-ci la deuxième version de son projet public SP 800-63-4 sur l'identité numérique. Une section consacrée aux mots de passe injecte une grande quantité de pratiques de bon sens qui ne sont pas nécessaires et qui remettent en question les politiques courantes. En d'autres termes, le nouveau document décrit les exigences techniques ainsi que les meilleures pratiques recommandées pour la gestion des mots de passe et l'authentification.Les dernières lignes directrices demandent aux fournisseurs de services d'authentification (CSP) de ne plus exiger des utilisateurs qu'ils définissent des mots de passe utilisant des types ou des caractères spécifiques ou qu'ils changent périodiquement de mot de passe (généralement tous les 60 ou 90 jours). Le NIST interdit également de ne plus utiliser l'authentification basée sur les connaissances ou les questions de sécurité lors de la sélection des mots de passe.Une autre exigence qui fait souvent plus de mal que de bien est l'utilisation obligatoire de certains caractères, tels qu'au moins un chiffre, un caractère spécial et une lettre majuscule et minuscule. Lorsque les mots de passe sont suffisamment longs et aléatoires, il n'y a aucun avantage à exiger ou à restreindre l'utilisation de certains caractères. Par ailleurs, les règles régissant la composition peuvent inciter les gens à choisir des codes de passe plus faibles.Le changement périodique de mot de passe est une exigence qui a vu le jour il y a plusieurs décennies, lorsque la sécurité des mots de passe était mal comprise et qu'il était courant de choisir des noms communs, des mots du dictionnaire et d'autres secrets faciles à deviner. Depuis, la plupart des fournisseurs de services en ligne exigent l'utilisation de mots de passe plus forts, composés de caractères ou de phrases générés de manière aléatoire.Mais lorsque les mots de passe sont choisis correctement, l'obligation de les modifier périodiquement, généralement tous les mois ou tous les trois mois, peut en fait diminuer la sécurité, car la charge supplémentaire incite à choisir des mots de passe plus faibles, plus faciles à définir et à mémoriser. Les dernières lignes directrices stipulent désormais que :« Vérificateur » est un terme utilisé pour désigner l'entité qui vérifie l'identité d'un titulaire de compte en corroborant les références d'authentification du titulaire. Les CSP (credential service providers) sont des entités de confiance qui attribuent ou enregistrent des authentificateurs au titulaire du compte).Lorsque le NIST a présenté pour la première fois ses recommandations en matière de mots de passe (NIST 800-63B) en 2017, il a recommandé la complexité : des mots de passe comprenant un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Cependant, les mots de passe complexes ne sont pas toujours forts (par exemple, « Password123 ! » ou « q1@We3$Rt5 »). En outre, la complexité signifiait que les utilisateurs rendaient leurs mots de passe prévisibles et faciles à deviner, qu'ils les écrivaient dans des endroits faciles à trouver ou qu'ils les réutilisaient pour plusieurs comptes.Ces dernières années, le NIST a mis l'accent sur la longueur des mots de passe, car les mots de passe plus longs sont plus difficiles à décrypter par des attaques par force brute et peuvent être plus faciles à mémoriser pour les utilisateurs sans être prévisibles.Dans les versions précédentes des lignes directrices, certaines des règles proposées par le NIST utilisaient les termes « ne devrait pas », ce qui signifie que la pratique n'est pas recommandée en tant que meilleure pratique. La mention « ne doit pas », en revanche, signifie que la pratique doit être interdite pour qu'une organisation soit en conformité. Le dernier document contient plusieurs autres pratiques de bon sens, notamment :Depuis des années, les critiques dénoncent la folie et les préjudices causés par de nombreuses règles relatives aux mots de passe couramment appliquées. Pourtant, les banques, les services en ligne et les agences gouvernementales se sont largement accrochés à ces règles. Les nouvelles lignes directrices ne sont pas universellement contraignantes, mais elles pourraient fournir des arguments convaincants en faveur de l'élimination de ces absurdités.L'utilisation de mots de passe faibles reste largement répandue par les internautes. Une enquête de la société NordPass a révélé que le pire mot de passe le plus utilisé dans le monde en 2023 est de loin "123456". Rien qu'en France, l'enquête a compté plus de 86 000 entrées de ce mot de passe. Presque la totalité des dix premiers mots de passe les plus utilisés dans le monde peut être déchiffrée en moins d'une seconde à l'aide de simples outils de force brute.Toujours en France, les mots de passe les plus fréquents comprennent également : "motdepasse", "marseille", "azerty", "admin", etc. Selon les données de l'étude, seule une poignée de mots de passe poserait problème à un pirate informatique pendant plus d'une seconde, et un seul - "theworldinyourhand" - est pratiquement indéchiffrable. Il s'agit du 173e mot de passe le plus courant et il faudrait des siècles pour le deviner en utilisant une attaque par force brute.La sécurité apparente de "theworldinyourhand" montre que l'utilisation de caractères spéciaux, de chiffres ou encore de majuscules dans un mot de passe n'est pas obligatoire pour garantir sa sécurité. Selon l'étude de NordPass, le deuxième mot de passe le plus difficile à déchiffrer est "admintelecom". Bien qu'il ne soit pas aussi robuste que "theworldinyourhand", il faudrait tout de même environ 23 jours à un pirate pour le craquer en utilisant une attaque par force brute.Bien sûr, pour satisfaire l'administrateur informatique de votre entreprise et respecter ses exigences qui imposent l'utilisation d'un mot de passe d'au moins 8 caractères contenant au minimum une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre, vous pouvez toujours utiliser "Aa123456". Mais il figure à la 9e position des pires mots de passe les plus utilisés dans le monde. Selon les experts, le choix du bon mot de passe reste un défi pour les internautes.Source : NIST Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles recommandations du NIST en matière de pratiques de gestion de mot de passe ?Que pensez-vous de l'obligation d'utiliser des caractères spéciaux ? 