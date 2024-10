À deux semaines du jour de l'élection 2024, le Centre d'analyse des menaces de Microsoft (MTAC) observe les efforts d'influence soutenus de la Russie, de l'Iran et de la Chine visant à saper les processus démocratiques américains. Depuis nos deux derniers rapports, le gouvernement américain a pris de nombreuses mesures révélant les activités cybernétiques et d'influence d'adversaires étrangers en rapport avec les élections de 2024. Plus récemment, nous avons révélé que des cyberacteurs iraniens malveillants avaient envoyé des « documents volés et non publics de la campagne de l'ancien président Trump » à des personnes alors associées à la campagne du président Biden et à des organisations médiatiques américaines, et que trois acteurs iraniens avaient été inculpés pour l'opération de piratage et de fuite visant la campagne Trump-Vance.



Nous avons également noté dans notre dernier rapport que si les acteurs iraniens ont concentré leurs opérations de cyberinfluence sur la campagne Trump, les acteurs russes se sont résolument tournés vers la campagne Harris une fois qu'elle est entrée dans la course. Depuis lors, les acteurs russes continuent d'intégrer l'IA générative dans leur contenu, les groupes iraniens intensifient leurs préparatifs pour mener des opérations de cyberinfluence, tandis que les acteurs chinois se concentrent sur plusieurs candidats de second tour et membres du Congrès. Des acteurs russes ont notamment tenté de cibler la campagne Harris-Walz en s'attaquant aux personnages des candidats.



L'histoire a montré que la capacité des acteurs étrangers à diffuser rapidement des contenus trompeurs peut avoir un impact significatif sur la perception du public et les résultats électoraux. Les électeurs, les institutions gouvernementales, les candidats et les partis doivent rester vigilants face aux activités trompeuses et suspectes en ligne, en particulier dans les 48 heures précédant et suivant le jour du scrutin. La détection précoce et la vérification des faits restent essentielles pour contrer ces efforts et maintenir l'intégrité des élections. À deux semaines du jour de l'élection 2024, le Centre d'analyse des menaces de Microsoft (MTAC) observe les efforts d'influence soutenus de la Russie, de l'Iran et de la Chine visant à saper les processus démocratiques américains. Depuis nos deux derniers rapports, le gouvernement américain a pris de nombreuses mesures révélant les activités cybernétiques et d'influence d'adversaires étrangers en rapport avec les élections de 2024. Plus récemment, nous avons révélé que des cyberacteurs iraniens malveillants avaient envoyé des « documents volés et non publics de la campagne de l'ancien président Trump » à des personnes alors associées à la campagne du président Biden et à des organisations médiatiques américaines, et que trois acteurs iraniens avaient été inculpés pour l'opération de piratage et de fuite visant la campagne Trump-Vance.Nous avons également noté dans notre dernier rapport que si les acteurs iraniens ont concentré leurs opérations de cyberinfluence sur la campagne Trump, les acteurs russes se sont résolument tournés vers la campagne Harris une fois qu'elle est entrée dans la course. Depuis lors, les acteurs russes continuent d'intégrer l'IA générative dans leur contenu, les groupes iraniens intensifient leurs préparatifs pour mener des opérations de cyberinfluence, tandis que les acteurs chinois se concentrent sur plusieurs candidats de second tour et membres du Congrès. Des acteurs russes ont notamment tenté de cibler la campagne Harris-Walz en s'attaquant aux personnages des candidats.L'histoire a montré que la capacité des acteurs étrangers à diffuser rapidement des contenus trompeurs peut avoir un impact significatif sur la perception du public et les résultats électoraux. Les électeurs, les institutions gouvernementales, les candidats et les partis doivent rester vigilants face aux activités trompeuses et suspectes en ligne, en particulier dans les 48 heures précédant et suivant le jour du scrutin. La détection précoce et la vérification des faits restent essentielles pour contrer ces efforts et maintenir l'intégrité des élections.

Envoyé par Extrait du rapport de Microsoft Envoyé par Les agents russes continuent de prendre des mesures pour saper la campagne Harris-Walz. Les acteurs russes continuent de créer de fausses vidéos (deepfake) améliorées par l'IA sur la vice-présidente Harris. Dans l'une d'entre elles, Kamala Harris est représentée en train de faire des commentaires désobligeants sur l'ancien président Donald Trump. Dans une autre, provenant d'une ferme de trolls alignée sur le Kremlin que nous suivons sous le nom de Storm-1516, Kamala Harris est accusée de braconnage illégal en Zambie. Enfin, une autre vidéo diffuse des informations erronées sur le candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walz, et a été visionnée plus de 5 millions de fois sur X au cours des 24 premières heures.



Bien que la plupart de ces vidéos n'aient suscité qu'un engagement minime, elles soulignent l'utilisation continue par la Russie de contenus traditionnels et générés par l'IA pour influencer le public américain et attiser la discorde politique. Nous avons également constaté que certains acteurs ont déplacé leur stratégie de publication de contenu de Telegram vers X afin d'atteindre le public américain.

Envoyé par Extrait du rapport de Microsoft Envoyé par Les opérations d'influence chinoises se sont concentrées sur les candidats républicains et les membres du Congrès qui défendent des politiques anti-chinoises. Il s'agit notamment de campagnes contre le représentant Barry Moore, la sénatrice Marsha Blackburn et le sénateur Marco Rubio (qui n'est pas en lice pour une réélection au cours de ce cycle). Les acteurs ont répété des messages antisémites, amplifié des accusations de corruption et promu des candidats de l'opposition. Bien qu'ils n'aboutissent pas toujours à des niveaux d'engagement élevés, ces efforts démontrent les tentatives soutenues de la Chine d'influencer la politique américaine dans tous les domaines.

Envoyé par Extrait du rapport de Microsoft Envoyé par L'Iran a prouvé qu'il pouvait mener simultanément plusieurs opérations contre différentes cibles. Malgré l'escalade des tensions avec Israël, l'Iran poursuit ses efforts pour influencer le public américain. Tout récemment, le MTAC a observé des activités iraniennes, déguisées en « Bushnell's Men », appelant les Américains à boycotter les élections en raison du soutien des candidats à Israël. Les efforts antérieurs du groupe pour inciter à des manifestations anti-israéliennes dans les universités illustrent l'utilisation qu'il fait des questions sociales qui divisent pour semer le conflit entre les communautés aux États-Unis.



En outre, le cyber-groupe iranien que Microsoft suit sous le nom de Cotton Sandstorm a activement repéré les sites web et les médias liés aux élections, ce qui suggère des préparatifs pour des opérations d'influence plus directes à l'approche du jour de l'élection. Les antécédents de ces acteurs en matière d'ingérence électorale et leurs habitudes en matière d'opérations de cyberinfluence soulignent la menace persistante qu'ils représentent.

Nous nous attendons à ce que la Russie, l'Iran et la Chine poursuivent leurs efforts, y compris en utilisant l'IA, et à ce qu'ils emploient des tactiques visant à jeter le doute sur l'intégrité du résultat de l'élection. Le MTAC continuera à surveiller cette activité et à fournir des mises à jour publiquement afin de promouvoir l'éducation et de protéger les institutions contre toute forme d'ingérence étrangère. Nous nous attendons à ce que la Russie, l'Iran et la Chine poursuivent leurs efforts, y compris en utilisant l'IA, et à ce qu'ils emploient des tactiques visant à jeter le doute sur l'intégrité du résultat de l'élection. Le MTAC continuera à surveiller cette activité et à fournir des mises à jour publiquement afin de promouvoir l'éducation et de protéger les institutions contre toute forme d'ingérence étrangère.

En août, l'équipe chargée des menaces de Google (Threat Analysis Group) confirme que l'Iran cible les États-Unis et Israël, avec des courriels d'hameçonnage, des malwares et des redirections malveillantes . Au cours des six derniers mois, les États-Unis et Israël ont représenté environ 60 % des cibles géographiques connues d'APT42, y compris d'anciens hauts responsables militaires israéliens et des personnes affiliées aux deux campagnes présidentielles américaines.Selon un nouveau rapport du Microsoft Threat Analysis Center, les adversaires étrangers des États-Unis ont fait preuve d'une détermination sans faille pour influencer les élections américaines - et il y a des signes que leur activité va s'intensifier à l'approche du jour de l'élection.Les agents russes redoublent d'efforts pour diffuser de fausses vidéos afin de salir la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, tandis que des campagnes de médias sociaux liées à la Chine dénigrent les républicains qui critiquent la Chine, a indiqué le service de renseignement sur les menaces de l'entreprise. Par ailleurs, les acteurs iraniens qui auraient envoyé des courriels visant à intimider les électeurs américains en 2020 ont surveillé les sites web liés aux élections et les principaux médias, ce qui fait craindre qu'ils ne soient en train de préparer une autre opération cette année, a déclaré le géant de la technologie.Ce rapport constitue un avertissement, qui s'ajoute à d'autres émanant des services de renseignement américains : alors que le pays entre dans la dernière ligne droite et commence à dépouiller les bulletins de vote, les pires tentatives d'influence pourraient être encore à venir. Les autorités américaines se disent convaincues que l'infrastructure électorale est suffisamment sûre pour résister à toute attaque de la part d'adversaires américains. Néanmoins, dans le cadre d'une élection serrée, les efforts déployés par des pays étrangers pour influencer les électeurs suscitent des inquiétudes.Microsoft a noté que certaines des campagnes de désinformation qu'elle suit ont reçu peu d'engagement authentique de la part du public américain, mais que d'autres ont été amplifiées par des Américains involontaires, exposant des milliers de personnes à la propagande étrangère au cours des dernières semaines du scrutin.La Russie, la Chine et l'Iran ont tous rejeté les allégations selon lesquelles ils chercheraient à s'immiscer dans les élections américaines. "", a déclaré l'ambassade de Chine dans un communiqué. "", peut-on lire dans une déclaration de la mission iranienne auprès des Nations unies.Le rapport révèle un paysage de plus en plus vaste de campagnes coordonnées visant à promouvoir les priorités des adversaires, alors que les guerres mondiales et les préoccupations économiques augmentent les enjeux de l'élection américaine dans le monde entier. Il détaille une tendance déjà observée lors des élections de 2016 et 2020, à savoir que des acteurs étrangers fomentent secrètement la discorde parmi les électeurs américains, creusant ainsi un fossé dans l'électorat qui a laissé la nation presque divisée en deux à seulement 13 jours de la fin du scrutin.", a déclaré Clint Watts, directeur général du Centre d'analyse des menaces de Microsoft, dans un communiqué de presse. "Voici la présentation du rapport de Microsoft :Le rapport s'ajoute aux conclusions précédentes de Microsoft et des services de renseignement américains qui suggèrent que le Kremlin s'est engagé à dénigrer le personnage de Kamala Harris en ligne, signe de sa préférence pour une autre présidence de Donald Trump. Les analystes de Microsoft ont constaté que les acteurs russes ont passé les derniers mois à produire des contenus générés par l'intelligence artificielle, des parodies plus rudimentaires et des vidéos mises en scène qui diffusent des informations erronées sur Kamala Harris.Parmi ces fausses vidéos, on trouve un clip mis en scène d'un imitateur de garde forestier affirmant que Kamala Harris a tué un rhinocéros en voie de disparition en Zambie, ainsi qu'une vidéo partageant des allégations sans fondement sur son colistier Tim Walz, que les services de renseignement américains ont également attribuée à la Russie cette semaine. Morgan Finkelstein, porte-parole de la campagne de Kamala Harris pour les questions de sécurité nationale, a condamné les efforts de la Russie.Selon le rapport, un autre acteur russe de l'influence a produit de fausses vidéos liées aux élections en imitant des organisations américaines, de Fox News au FBI en passant par le magazine Wired.Au cours des derniers mois, la Chine s'est concentrée sur les élections partielles et sur les efforts généraux visant à semer la méfiance et le mécontentement à l'égard de la démocratie. Selon les analystes de Microsoft, un acteur chinois connu sous le nom de Spamouflage a utilisé de faux utilisateurs de médias sociaux pour attaquer les républicains qui ont dénoncé publiquement la Chine.Parmi les candidats visés figurent le représentant Barry Moore de l'Alabama, la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee et le représentant Michael McCaul du Texas, tous candidats à la réélection, selon le rapport. Le groupe a également attaqué le sénateur Marco Rubio de Floride. Les quatre candidats politiques ont envoyé par courriel des déclarations condamnant l'agression de la Chine contre les candidats politiques américains et ses efforts pour affaiblir la démocratie.Dans son communiqué, l'ambassade de Chine a déclaré que des fonctionnaires, des hommes politiques et des médias américains "".En outre, le cyber-groupe iranien que Microsoft suit sous le nom de Cotton Sandstorm a activement repéré les sites web et les médias liés aux élections, ce qui suggère des préparatifs pour des opérations d'influence plus directes à l'approche du jour de l'élection. Les antécédents de ces acteurs en matière d'ingérence électorale et leurs habitudes en matière d'opérations de cyberinfluence soulignent la menace persistante qu'ils représentent.L'Iran, qui a passé la campagne 2024 à s'en prendre à Donald Trump par la désinformation et le piratage de la campagne de l'ancien président, n'a pas été freiné par les tensions actuelles au Moyen-Orient, selon le rapport de Microsoft. Au contraire, des groupes liés à l'Iran ont utilisé des opinions divergentes sur la guerre entre Israël et le Hamas pour influencer les électeurs américains, ont constaté les analystes. Par exemple, un personnage exploité par l'Iran a pris Telegram et X pour appeler les Américains à ne pas participer aux élections en raison du soutien des candidats à Israël.Le rapport de Microsoft indique également qu'un groupe iranien a compromis le compte d'un homme politique républicain de renom dont le compte avait été pris pour cible en juin. L'entreprise n'a pas voulu donner le nom de cette personne, mais a précisé qu'il s'agissait de la même personne qu'elle avait désignée en août comme un "".Le rapport signale également que le même groupe iranien qui se serait fait passer pour des membres des Proud Boys d'extrême droite dans des courriels d'intimidation adressés aux électeurs en 2020 a repéré ces derniers mois des sites web et des médias en rapport avec les élections dans les États baltes. Ce comportement pourrait "", a déclaré Watts.La mission de l'Iran auprès des Nations unies a déclaré dans un communiqué que les allégations contenues dans le rapport "".Même si la Russie, la Chine et l'Iran tentent d'influencer les électeurs, les services de renseignement ont déclaré que rien n'indiquait qu'ils préparaient des attaques importantes contre les infrastructures électorales afin d'en perturber le résultat. "", a déclaré Jen Easterly, directeur de l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.Les responsables du renseignement ont également averti que la Russie et l'Iran pourraient tenter d'encourager des manifestations violentes aux États-Unis après les élections du mois prochain, ce qui ouvrirait la voie à des complications potentielles au cours de la période post-électorale.En période d'émotion, de conflit et de concurrence, les images, les sons et les vidéos manipulés voyagent souvent plus loin et plus vite que lors d'un cycle d'information moyen. Le rapport de Microsoft confirme que les acteurs adverses des États-Unis se sont montrés agiles et capables d'insérer des contenus trompeurs et de les diffuser rapidement dans ces moments-là.Microsoft conclut :: MicrosoftPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?