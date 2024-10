Piratages et attaques malveillantes du mois d'octobre

Une cryptomonnaie ou une crypto est une monnaie numérique conçue pour fonctionner par l'intermédiaire d'un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. La première cryptomonnaie a été le bitcoin, qui a été publié pour la première fois en 2009. En juin 2023, il existait plus de 25 000 autres cryptomonnaies sur le marché, dont plus de 40 avaient une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars.Selon Arkham Intelligence, plusieurs portefeuilles contrôlés par le pirate ont renvoyé les fonds au portefeuille du gouvernement américain, en commençant par les caractères « 0xc9E ». À la date du 25 octobre, environ 88 % des fonds ont été renvoyés.Les données de l'Onchain montrent que le hacker a retourné environ 2,412 Ether, 7,200 USD Coin et 13,2 millions de dollars en Aave-staked USDC (aUSDC). Un spécialiste de la blockchain, a noté que les fonds restitués n'incluent pas les quelque 700 000 dollars que le pirate a envoyés à des bourses d'échange instantanées.L'identité du hacker et la motivation de l'attaque ne sont pas encore connues, mais l'incident reflète une tendance croissante de piratages et d'exploits au troisième trimestre 2024.Le 16 octobre, Radiant Capital, un protocole de prêt cross-chain, a été exploité et vidé de 50 millions de dollars. Le hacker a compromis les contrats Radiant Capital sur les réseaux BNB Smart Chain et Arbitrum en obtenant les clés privées nécessaires à la signature des transactions à partir du portefeuille multisignature de Radiant Capital.Environ une semaine après l'exploit, le hacker a déplacé 52 millions de dollars de fonds vers le réseau Ethereum - ce qui rend les fonds volés beaucoup plus difficiles à récupérer.Le lendemain, le protocole d'échange décentralisé Ambient Finance a subi une attaque frontale sur son site web. Selon l'équipe d'Ambient Finance, un hacker a compromis le domaine du site web dans un incident isolé qui n'a pas affecté le protocole. Ambient Finance a ensuite repris le contrôle du domaine et rétabli le service du site web pour les utilisateurs.Le service de restauration Eigenlayer a été victime d'un piratage similaire le 18 octobre, lorsqu'un acteur de la menace a pris le contrôle du compte de médias sociaux X d'Eigenlayer et a diffusé des liens airdrop malveillants à des utilisateurs peu méfiants. Le lien frauduleux n'est resté en ligne que quelques minutes avant d'être supprimé, et le compte fonctionne actuellement normalement.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, pourquoi le hacker à l'origine de l'attaque du portefeuille de cryptomonnaies du gouvernement américain a-t-il restitué la majorité des fonds volés ?