Alors que de plus en plus de transactions quotidiennes sont effectuées en ligne, le risque d'être victime de la cybercriminalité augmente également. L'étude menée auprès de plus de 7 000 personnes révèle que les membres de la génération silencieuse sont les plus inquiets (70 %), suivis par les baby-boomers (56 %). En revanche, les générations plus jeunes, comme la génération Z, semblent moins touchées, avec seulement 20 % d'inquiétudes et 44 % de personnes qui pensent qu'il est peu probable qu'elles soient ciblées. De même, 40 % des milléniaux estiment qu'ils ne courent que peu de risques, ce qui reflète un écart de confiance entre les participants plus âgés et les plus jeunes.Il est intéressant de noter que ce sont les jeunes générations qui sont les plus susceptibles de se sentir dépassées par les informations relatives à la sécurité, avec 42 % des milléniaux et 41 % de la Génération Z qui ont pris des mesures pour limiter leur activité en ligne en conséquence. La génération Z et les milléniaux sont également les moins optimistes quant aux pertes subies, 41 % de chaque génération se résignant à l'idée qu'il est inévitable de perdre de l'argent en ligne. En revanche, les générations plus anciennes, dont 68 % des baby-boomers et 64 % de la génération silencieuse, ont une vision plus positive, estimant qu'elles peuvent se protéger financièrement en ligne.Un pourcentage significatif de 65 % de tous les participants se disent préoccupés par la cybercriminalité liée à l'IA, en corrélation avec la sophistication accrue du phishing et des fausses communications pilotées par l'IA, qui deviennent de plus en plus difficiles à détecter. L'image de la sécurité en ligne véhiculée par les médias contribue également à la montée de l'anxiété cybernétique, 44 % des participants déclarant craindre davantage les cyberrisques en raison de la couverture médiatique. En outre, 47 % des participants estiment que les médias compliquent souvent la cybersécurité, une perception qui a augmenté de 5 % depuis 2023.Oz Alashe MBE, PDG et fondateur de CybSafe, commente : "Il conclut : "Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?