NSO Group a toujours été critiqué en raison des technologies de surveillance qu'il propose à ses clients. Pegasus est un logiciel qui exploite des failles de sécurité inconnues des smartphones modernes (appelées zero-day) pour infecter ces derniers à distance, sans aucune action de la part de la victime. Pegasus peut ensuite accéder aux données personnelles de l’utilisateur, y compris celles qui sont chiffrées par des applications comme Signal ou WhatsApp.L'administration de Joe Biden a accusé l'entreprise israélienne de logiciels espions du NSO Group de fournir des technologies pour "cibler malicieusement" des militants, des journalistes et d'autres personnalités influentes du monde. Pour cette raison, les États-Unis ont décidé de mettre le groupe sur liste noire. Selon les documents de plusieurs employés du NSO Group déposées par WhatsApp dans le cadre du procès qui l'oppose à l'entreprise, c'est le NSO Group lui-même qui est responsable de l'exploitation de son logiciel espion Pegasus pour le compte de ses clients, et non les clients eux-mêmes, comme on le pensait jusqu'à présent. Selon Josh Shaner, un ancien employé de Westbridge, une filiale de NSO basée aux États-Unis, un client "". "", ajoute-il.WhatsApp a déclaré dans son dossier : "Yaron Shohat, PDG de NSO et directeur des opérations au moment où Pegasus a été utilisé pour infecter les appareils de 1 400 utilisateurs de WhatsApp en 2019, a également été interrogé. Selon les documents déposés par WhatsApp, il a admis que "".Ce nouveau rebondissement est la dernière révélation en date dans la bataille judiciaire en cours entre WhatsApp et le groupe NSO. En juillet, une fuite de documents du ministère israélien de la justice a révélé des informations inquiétantes sur les liens entre le gouvernement israélien et le fabricant de logiciels espions NSO Group. Les données divulguées révèlent que le ministère israélien de la justice a saisi les documents avant qu'ils ne puissent être communiqués à la justice américaine dans le cadre de la procédure de communication de pièces. Le ministère de la justice a également promulgué une ordonnance de non-publication pour garder la saisie secrète.Selon le site web Forbidden Stories, les documents divulgués montrent "Donncha Ó Cearbhaill, du laboratoire de sécurité d'Amnesty International, a déclaré à l'époque que ces documents "".Ces nouvelles révélations confirment les craintes de certains gouvernements qui ont interdit l’utilisation du logiciel espion Pegasus , développé par la société israélienne NSO Group. Selon des rapports, le gouvernement israélien exigeait que l'entreprise obtienne des licences avant d'exporter son logiciel espion à un service de police ou de renseignement particulier. Cela permettait au gouvernement israélien d'exercer une influence diplomatique sur les pays désireux d'acheter Pegasus. Mais les preuves de l'utilisation abusive de Pegasus se sont accumulées.: Documents judiciaires dans le procès entre WhatsApp et NSO GroupPensez-vous que ces documents sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?