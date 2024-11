Services web exposés non corrigés : 36 % des organisations ont découvert dans leur environnement cloud un service web non corrigé qui est exposé à l'Internet et donc facilement accessible par des attaquants.

Informations sensibles dans les référentiels Git : 50 % des entreprises ont au moins un référentiel Git contenant des données sensibles.

Clés AWS sensibles non sécurisées : 49 % des organisations ont des clés AWS sensibles stockées sur un système de fichiers à l'intérieur d'une machine virtuelle.

Rôles de gestion des identités et des accès (IAM : identity and access management) surprivilégiés : 33 % des organisations accordent des privilèges administratifs complets à plus de 10 % des rôles IAM dans leur environnement cloud, 10 % d'entre elles accordant même des autorisations administratives à plus de 40 % de leurs rôles.

Fonctions AWS Lambda surprivilégiées : 70 % des organisations ont au moins deux fonctions Lambda qui partagent le même rôle IAM. En outre, près de 86 % de toutes les fonctions Lambda partagent leur rôle IAM.

Une nouvelle étude, réalisée par le fournisseur de gestion d'infrastructure Pulumi, révèle que 58 % des entreprises estiment que leur sécurité dans le cloud est critique, ce qui souligne le besoin urgent de mesures de sécurité renforcées dans les environnements cloud. Cette étude fait écho à d'autres sources qui indiquent une augmentation de 75 % des intrusions dans le cloud entre 2022 et 2023, et que 44 % des organisations ont été confrontées à une violation de données dans le cloud - 14 % d'entre elles en ont signalé une au cours de l'année écoulée.", déclare Joe Duffy, cofondateur et PDG de Pulumi. "En 2023, une analyse d'Orca Security présentait notamment cinq des risques de sécurité cloud les plus courants , mais aussi les plus graves, que l'on retrouve dans de nombreux environnements cloud. Par ordre de gravité, il s'agit de :En réponse à ces défis, Pulumi organisera PulumiUP Europe, où ces clients présenteront les meilleures pratiques en matière de sécurité cloud. L'événement vise à doter les organisations des connaissances et des outils nécessaires pour sécuriser l'ensemble de leur empreinte cloud.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?