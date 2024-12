Le Mossad a passé plus de 10 ans à orchestrer le complot des talkies-walkies contre le Hezbollah, tandis que les bipeurs militarisés, conçus en 2022, étaient promus par de fausses publicités sur YouTube

Rappel sur les explosions simultanées de bipeurs et de talkies-walkies au Liban

Le 17 septembre 2024, le monde entier a été choqué par les explosions simultanées de milliers de bipeurs au Liban . Ces bipeurs appartenaient au Hezbollah et les explosions ont blessé environ 3 000 personnes et en ont tué une dizaine d'autres. Alors que les experts tentaient de comprendre comment cela s'était produit, un second attentat a frappé le Hezbollah le lendemain. Cette fois-ci, l'attaque concernait les talkies-walkies utilisés par le Hezbollah Des centaines de personnes ont été mutilées ou tuées dans le cadre de cette nouvelle attaque. Au total, les rapports indiquent qu'environ 4 000 personnes ont été blessées ou mutilées pendant les deux attaques et 42 personnes ont été tuées. Le Hezbollah et de nombreux spécialistes avaient tout de suite accusé Israël d'avoir perpétré ces attaques, bien qu'ils manquaient de preuves pour étayer leurs dires. Aujourd'hui, l'on en sait un peu plus sur ces opérations.Deux agents séniors du renseignement israélien, récemment retraités, ont donné de nouveaux détails sur cette opération clandestine meurtrière. Les agents, qui ont été parmi les fers de lance de l'opération, se sont entretenus avec la chaîne CBS « 60 Minutes » lors d'une séquence diffusée dimanche soir. Ils portaient des masques et parlaient avec des voix modifiées pour cacher leur identité. Les deux ont également été présentés sous des noms d'emprunt.Ils ont raconté en détail comment ils ont fabriqué les appareils et les ont mis entre les mains du Hezbollah, changeant ainsi le cours de l'escalade de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Selon eux, l'opération a rendu le Hezbollah plus vulnérable qu'il ne l'était en exposant les nombreuses failles dans sa sécurité.« Nous voulons qu'ils se sentent vulnérables, ce qui est le cas. Nous ne pouvons pas utiliser à nouveau les bipeurs parce que nous l'avons déjà fait. Nous sommes déjà passés à l'étape suivante. Et ils devront continuer à essayer de deviner ce qu'est la prochaine chose », a déclaré Michael (un faux nom).D'après le récit des deux agents, l'opération « talkie-walkie » du Mossad consistait à faire la guerre par la tromperie et la ruse, conformément à la devise de l'agence d'espionnage. Les travaux d'armement des talkies-walkies ont commencé plus de dix ans avant qu'Israël ne les déclenche le 18 septembre 2024. « Le talkie-walkie était une arme, au même titre qu'une balle, un missile ou un mortier », explique l'ancien agent de renseignements appelé Michael.Michael a révélé que la batterie du talkie-walkie a été fabriquée en Israël dans une usine du Mossad et comprenait un dispositif explosif. Les talkies-walkies étaient conçus pour être placés dans la poche de poitrine d'une veste tactique pour soldats. D'après Michael, le Hezbollah a acheté plus de 16 000 de ces dispositifs explosifs, dont certains ont été utilisés contre lui le 18 septembre 2024. L'on ignore combien de ces 16 000 appareils ont explosé ce jour-là.Comme pour ironiser, Michael a ajouté : « ils ont obtenu un bon prix ». Le prix ne devait pas être trop bas, car Israël ne voulait pas que le Hezbollah ait des soupçons. Le Mossad devait en outre dissimuler son identité en tant que vendeur et s'assurer que les talkies-walkies ne pouvaient pas être retracés jusqu'en Israël. Le témoignage des deux agents indique que le Mossad a donc créé de nombreuses sociétés-écrans pour infiltrer la chaîne d'approvisionnement.« Nous créons un monde imaginaire. Nous sommes une société de production mondiale : nous écrivons le scénario, nous sommes les réalisateurs, nous sommes les producteurs, nous sommes les acteurs principaux. Et le monde est notre scène », a déclaré Michael. Leur histoire a suscité de nombreuses critiques.D'après les deux agents, les talkies-walkies ont été conçus pour être intégrés dans des gilets tactiques blindés utilisés au combat, mais le Mossad recherchait des appareils électroniques que les membres du Hezbollah auraient toujours sur eux. C'est ainsi qu'en 2022, le Mossad a commencé à développer des bipeurs piégés. Le second agent, qui a été identifié comme Gabriel, a décrit comment le Mossad a compromis la chaîne d'approvisionnement des bipeurs.Gabriel a déclaré que le Mossad avait appris que le Hezbollah achetait des bipeurs à Gold Apollo, une société basée à Taïwan. Les bipeurs de Gold Apollo étaient élégants, brillants et pouvaient se glisser dans les poches. Mais selon Gabriel, le Mossad avait besoin d'un bipeur plus grand pour y placer des explosifs. Le bipeur a été soigneusement conçu pour cacher l'explosif à l'intérieur de la batterie de l'appareil, plus grosse, et le rendre indétectable au rayon X.« À l'aide de mannequins, le Mossad a effectué des tests avec le bipeur à l'intérieur d'un gant rembourré, tenu près du visage du mannequin, afin de calibrer les grammes de poudre explosive nécessaires pour qu'ils soient juste suffisants pour blesser le combattant, mais pas la personne à côté de lui », a déclaré Gabriel. Selon lui, l'objectif était de ne blesser que les membres du Hezbollah équipés de bipeurs, et non les personnes se trouvant à proximité.« Nous testons tout, trois fois, deux fois, plusieurs fois, afin de nous assurer que les dommages sont minimes », a déclaré Gabriel. Selon le Mossad, les appareils n'avaient aucune capacité de renseignement et ne pouvaient pas être utilisés pour le pistage. Ils ne pouvaient être utilisés que comme des bombes miniatures.« Il s'agit d'un dispositif très stupide par nature. C'est la raison pour laquelle ils l'utilisent. Il n'y a pratiquement aucun moyen de le mettre sur écoute », a ajouté Gabriel. Les tests ont également permis au Mossad de choisir un son qui incite fortement l'utilisateur à sortir le dispositif de sa poche pour lire le message reçu.Le bipeur conçu par Gabriel et son équipe était trop gros et n'a pas séduit la hiérarchie dès le départ. Il a déclaré qu'il a fallu deux semaines pour convaincre ses responsables des mérites de son bipeur. Ensuite, pour convaincre le Hezbollah d'opter pour le plus gros des bipeurs, le Mossad s'est appuyé sur de fausses publicités sur YouTubes vantant les mérites de l'appareil comme étant étanche à la poussière et à l'eau, avec une batterie de grande autonomie.« C'est devenu le meilleur produit au monde dans le domaine des bipeurs », a déclaré Gabriel. Selon Gabriel, les publicités étaient si convaincantes que des personnes extérieures au Hezbollah ont voulu l'acheter. Gabriel a expliqué que le Mossad a dissuadé ces personnes en leur proposant un prix exorbitant. « Il est évident que nous n'avons pas envoyé de courrier à qui que ce soit. Nous nous sommes contentés de leur proposer un prix élevé », a-t-il déclaré.Gabriel a décrit l'utilisation de sociétés-écrans, dont une en Hongrie, pour duper le fabricant taïwanais Gold Apollo et l'amener à s'associer à son insu avec le Mossad. L'agence fabriquait entièrement les bipeurs et avait un partenariat de licence avec Gold Apollo. Tout cela devait paraître légitime aux yeux du Hezbollah, qui a fini par commander des milliers de bipeurs israéliens. Le Hezbollah ne savait pas non plus qu'il travaillait avec Israël, son ennemi.Gabriel a comparé la ruse à un film psychologique de 1998 dans lequel un homme ne se doute pas qu'il vit dans un monde factice et que sa famille et ses amis sont des acteurs payés pour entretenir l'illusion. « Lorsqu'ils nous achètent des produits, ils ne se doutent pas qu'ils achètent des produits du Mossad. Nous faisons comme dans « Truman Show », tout est contrôlé par nous dans l'ombre. Pour eux, tout était normal », a déclaré l'ancien agent.Pour faire avancer le complot, le Mossad a engagé la vendeuse de Gold Apollo avec laquelle le Hezbollah avait l'habitude de travailler et qui ne savait pas qu'elle travaillait avec le Mossad. Selon Gabriel, elle a offert au Hezbollah le premier lot de bipeurs en guise de mise à niveau, gratuitement.En septembre 2024, le Hezbollah avait environ 5 000 bipeurs. Pour Israël, la question est de savoir quand les bombes dormantes doivent être activées. Israël a déclenché la première vague de l'attaque le 17 septembre 2024, lorsque des bipeurs ont commencé à émettre des bips dans tout le Liban. Les appareils explosaient même si la personne n'appuyait pas sur les boutons pour lire un message chiffré entrant, installant un climat de chaos dans le pays.Le lendemain, le Mossad a activé les talkies-walkies, dont certains ont explosé lors des funérailles de quelques-unes des quelque 30 personnes qui ont été tuées dans la première de l'attaque la veille. Selon Gabriel, l'objectif était davantage d'envoyer un message que de tuer des combattants du Hezbollah.« S'il est mort, il est mort. Mais s'il est blessé, il faut l'emmener à l'hôpital, le soigner. Il faut investir de l'argent et des efforts. Ces personnes privées de mains et d'yeux sont la preuve vivante, au Liban, que l'on ne doit pas se frotter à nous. Ils sont la preuve vivante de notre supériorité dans tout le Moyen-Orient », a-t-il déclaré.Michael a déclaré que le Hezbollah n'a plus le vent en poupe depuis l'opération des bipeurs. Il espère que cela aura un effet sur le Hamas et la prise d'otages à Gaza. « Ils regardent sur le côté et ils ne voient personne à côté d'eux. Ils sont complètement isolés maintenant », a déclaré Michael.Source : interview des anciens agents du Mossad