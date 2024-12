Nous avons tous chez nous un tiroir sinistre ou un placard encombré d'appareils électriques inutilisés - en fait, il y a plus de 800 millions d'articles cachés dans nos maisons. L'un des avantages de prendre le temps de supprimer vos données, c'est que vous pourrez peut-être vendre en toute sécurité certains de vos appareils technologiques et électriques et vous faire un peu d'argent après Noël. Et s'ils sont cassés, n'oubliez pas que tout ce qui comporte une prise, un câble ou une batterie ne doit jamais être mis à la poubelle et doit toujours être réutilisé ou recyclé.