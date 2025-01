Depuis plusieurs mois, les États-Unis font face à une série de menaces et de cyberattaques. Récemment, une lettre adressée aux législateurs par des fonctionnaires du Trésor a révélé que des pirates informatiques parrainés par l'État chinois ont franchi les garde-fous de sécurité informatique du département du Trésor américain et ont volé des documents, dans ce que le Trésor a qualifié d'"".Les pirates ont compromis le fournisseur de services de cybersécurité BeyondTrust et ont pu accéder à des documents non classifiés. BeyondTrust (anciennement Symark) est une société américaine qui développe, commercialise et prend en charge une famille de produits de gestion des identités et des accès privilégiés (PIM/PAM), d'accès à distance privilégié et de gestion des vulnérabilités pour les systèmes d'exploitation UNIX, Linux, Windows et macOS.Selon la lettre, les pirates "".", précise la lettre. Le département du Trésor a indiqué qu'il avait été alerté de la violation par BeyondTrust le 8 décembre et qu'il travaillait avec l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) et le FBI pour évaluer l'impact du piratage.", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a également rejeté toute responsabilité dans le piratage, déclarant que Pékin "".Un porte-parole de BeyondTrust, basé en Géorgie, a déclaré dans un courriel que la société "" impliquant son produit d'assistance à distance. BeyondTrust "" et les forces de l'ordre ont été prévenues, a déclaré le porte-parole, ajoutant que "Le porte-parole s'est référé à une déclaration publiée sur le site web de la société le 8 décembre, partageant certains détails de l'enquête, notamment qu'une clé numérique avait été compromise dans l'incident et qu'une enquête était en cours. Cette déclaration a été mise à jour pour la dernière fois le 18 décembre.Tom Hegel, chercheur en cybersécurité, a déclaré que l'incident de sécurité signalé "".Cette situation rappelle que récemment, une neuvième entreprise de télécommunications américaine a été piratée. Un haut responsable de la Maison Blanche avait affirmé que l'attaque était dans le cadre d'une vaste campagne d'espionnage chinoise qui a permis à des fonctionnaires de Pékin d'avoir accès à des textes et conversations téléphoniques privés d'un nombre indéterminé d'Américains. Des responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'en décembre 2024, au moins huit entreprises de télécommunications, ainsi que des dizaines de pays, avaient été touchés par la campagne de piratage chinoise connue sous le nom de Salt Typhoon.Fait intéressant, face à ces séries de menaces et de cyberattaques visant l'infrastructure numérique des États-Unis, l'administration Trump souhaite passer à la cyberoffensive contre la Chine. Le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, a notamment déclaré : "". Il a affirmé qu'il était prêt à faire "" les pirates informatiques.: Le département du Trésor américain, BeyondTrustPensez-vous que désigner la Chine comme responsable de ces attaques est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur ces séries de cyberattaques ?