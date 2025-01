Les CAPTCHA sont plus qu'ennuyants, et ils sont déjoués par les Bots, voici donc le nouveau CAPTCHA qui invite les utilisateurs à jouer au jeu classique DOOM

Les programmes CAPTCHA utilisés pour déterminer si le visiteur d'un site est une personne ou un robot se présentent sous des formes assez classiques. Pensez à la déformation de texte (où les utilisateurs tapent les caractères qu'ils voient dans une boîte au milieu d'autres gribouillis), à la reconnaissance d'images (vous sélectionnez, disons, tous les carrés d'une grille avec une image de vélo) et à la vérification de cases à cocher (vous cliquez sur la case qui dit : "Je ne suis pas un robot").En 2023, des chercheurs de l’Université de Californie à Irvine ont mené une étude comparant les performances de 1 000 humains et de plusieurs bots sur 200 sites web populaires utilisant des CAPTCHA. Les résultats ont montré que pour les champs de texte déformés, les humains ont pris 9 à 15 secondes avec une précision de seulement 50 à 84 %. Les bots, des programmes informatiques capables de simuler des comportements humains, ont réussi les tests en moins d'une seconde avec une précision de 99,8 %.Cette étude vient confirmer la situation actuelle : les CAPTCHA sont de plus en plus inefficaces face aux bots. Guillermo Rauch, PDG de Vercel, un produit de frontend-as-a-service, vient d'utiliser l'outil d'IA de création de sites web de sa société pour proposer une nouvelle version des CAPTCHA, qui invite les utilisateurs à jouer au jeu classique DOOM et à tuer au moins trois monstres.En réaction à ce nouveau CAPTCHA, certains testeurs se sont plaints que c'est trop difficile, d'autres ont complimenté le projet comme étant "". Un autre a notamment commenté : "Si l'idée n'est pas tout à fait originale (la partie DOOM en tant que CAPTCHA), elle est néanmoins intéressante. En effet, selon un autre étude, les CAPTCHA sont de plus en plus ennuyants. L'analyse a évoqué les conséquences négatives de leur implémentation : les CAPTCHA ne réussissent pas à complètement filtrer les spams, de plus les CAPTCHA nuisent à l'expérience utilisateur, ce qui représente un obstacle pour les visiteurs légitimes et fait chuter le taux de conversions des nouveaux clients.Pensez-vous que ce CAPTCHA est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?