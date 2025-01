Un fiasco de la sécurité ? 32 millions d'ordinateurs en Allemagne fonctionnent encore sous Windows 10

Mettre à jour Windows : Utilisez toujours la dernière version de Windows, même si la transition est difficile au début. Les anciennes versions comme Windows 7 ou XP représentent un risque de sécurité élevé et devraient être remplacées d'urgence. Le passage de Windows 10 devrait également être déjà planifié. ESET recommande de passer le plus rapidement possible à Windows 11. Alternativement, une distribution Linux peut être une bonne option, surtout pour le matériel ancien.





Installer des mises à jour régulières : Maintenez toujours à jour non seulement le système d'exploitation, mais aussi le micrologiciel de l'appareil et tous les programmes installés. Activez si possible la fonction de mise à jour automatique. Vérifiez régulièrement si de nouvelles mises à jour sont disponibles.





Utiliser un logiciel de sécurité : Un logiciel de sécurité Internet moderne est indispensable. Celui-ci doit contrôler les e-mails, les pages web, les supports amovibles tels que les clés USB, la mémoire vive et les interfaces réseau pour détecter les logiciels malveillants. Un bloqueur d'exploits est important pour offrir une protection lorsqu'aucune mise à jour n'est encore disponible pour une faille de sécurité. Choisissez des solutions qui présentent également un niveau de protection basé sur le cloud. Cela permet de lutter contre les menaces encore inconnues.





Minimiser les droits d'administration : Travaillez au quotidien avec des droits d'utilisateur limités. N'utilisez les droits d'administration que lorsque c'est absolument nécessaire.





Sauvegardes régulières : sauvegardez régulièrement vos données sur des supports de stockage externes ou dans un cloud sécurisé afin d'être prêt en cas d'attaque ou de panne du système.

L'Allemagne sera-t-elle confrontée à un désastre de sécurité dans quelques mois ? 32 millions d'ordinateurs Windows fonctionnent encore sous le système d'exploitation Windows 10 en Allemagne, ce qui représente environ 65 pour cent de tous les appareils dans les foyers allemands. La fin du support pour ce système vieux de bientôt dix ans est annoncée pour le 14 octobre 2025. Le nouveau Windows 11 fonctionne actuellement sur environ 33 % des appareils (16,5 millions d'appareils). Par ailleurs, il reste encore plus d'un million de dinosaures Windows qui fonctionnent sous Windows 8.1, 8, 7 ou même XP., explique l'expert en sécurité informatique Thorsten Urbanski d'ESET., poursuit Urbanski.Environ 65 pour cent de tous les utilisateurs en Allemagne ont installé Windows 10 sur leur ordinateur. En chiffres absolus, cela représente environ 32 millions d'ordinateurs. En Autriche (63 pour cent) et en Suisse (56 pour cent) également, la majorité des utilisateurs misent encore sur le système d'exploitation en fin de vie. Au total, cela représente plus de 35 millions d'appareils pour l'ensemble de la zone DACH.Actuellement, Microsoft publie encore régulièrement des mises à jour de sécurité pour Windows 10, mais cela prendra fin le 14 octobre 2025. Les nouvelles failles de sécurité découvertes ne seront plus comblées. Cela rend les appareils plus vulnérables aux logiciels malveillants et aux cyber-attaques. Sans mises à jour, il est plus facile pour les criminels de s'emparer de données sensibles telles que les coordonnées bancaires ou les mots de passe.Microsoft a déjà annoncé qu'il y aurait un support étendu et payant pour Windows 10. La nouveauté est que les utilisateurs privés peuvent également acheter ce service. Les coûts sont toutefois élevés et doublent à chaque année d'utilisation. Dans le secteur des entreprises également, les systèmes obsolètes sont justement une cible principale pour les cybercriminels. C'est pourquoi les responsables devraient planifier suffisamment tôt le changement.Les appareils dont les logiciels ne sont plus pris en charge sont plus vulnérables aux attaques. Outre les dangers tels que la perte de données, les attaques d'espionnage ainsi que les ransomwares coûteux, des problèmes de compatibilité avec les logiciels et le matériel modernes menacent également, ce qui nuit à la productivité. Les entreprises risquent également d'enfreindre les dispositions en vigueur en matière de protection des données, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques et une perte de confiance de la part des clients.