Honey : l'extension de navigateur de PayPal accusée d'être une arnaque

Honey également accusée de détourner les revenus des influenceurs

Honey est une extension de navigateur destinée à vous donner tous les codes de réduction disponibles lorsque vous faites des achats en ligne et à les appliquer automatiquement au prix de votre commande, ce qui vous permet d'économiser instantanément de l'argent. L'idée est que l'utilisation de l'extension vous dispense de la recherche de coupons et de codes et dans les vidéos promotionnelles d'influenceurs, elle est décrite comme de « l'argent gratuit ».Honey est une extension populaire, avec des millions de téléchargements. Cela dit, Honey se retrouve au cœur d'un scandale et est accusée d'être un « pot de miel » (honeypot) dirigé contre les clients et les créateurs de contenu. Le scandale est apparu dans une vidéo détaillée publiée par le YouTubeur MegaLag, qui le qualifie de « plus grande escroquerie d'influenceur de tous les temps », sur la base d'une enquête qui dure apparemment depuis plusieurs années.MegaLag affirme avoir examiné un grand nombre de documents, d'e-mails et de publicités en ligne dans le cadre de son enquête, et avoir parlé à des victimes qui ont elles-mêmes été victimes des méthodes d'Honey. Lors de tests effectués sur plusieurs sites, MegaLag a été en mesure de trouver manuellement des codes de réduction valables lorsque Honey n'en trouvait pas, ou de meilleurs codes de réduction que ceux appliqués automatiquement par Honey.Et lorsque des réductions plus importantes sont appliquées au moment du paiement, Honey ne semble pas ajouter ces codes à sa base de données. Il s'agirait d'un moyen pour Honey de conclure des accords avec les détaillants, en leur donnant le contrôle sur les codes de réduction auxquels les acheteurs peuvent accéder.MegaLag a trouvé d'autres preuves dans les propres FAQ de Honey et dans un podcast produit par Honey, qui visait à promouvoir ses services auprès des entreprises en ligne. Selon le YouTuber, dans certains cas, les utilisateurs sont limités dans les codes de réduction qu'ils peuvent utiliser si Honey est installé.La pratique consistant à limiter les codes de réduction que les utilisateurs peuvent utiliser ne correspond pas à la promesse de Honey de rechercher les meilleurs bons de réduction d'Internet. « Si nous trouvons des codes qui fonctionnent, nous appliquerons automatiquement le meilleur à votre panier », explique Honey.Il semble que l'extension ait également une influence sur le partage des revenus. Honey a été fortement promu par une longue liste d'influenceurs en ligne dans le passé, y compris MrBeast et Marques Brownlee. Ces campagnes de promotion permettent aux influenceurs de gagner de l'argent lorsque les internautes cliquent sur leurs liens d'affiliation. Mais MegaLag affirme également que Honey détourne astucieusement les revenus d'affiliation des influenceurs.Selon MegaLag, Honey supprime les cookies des liens d'affiliation de ces influenceurs lorsque les internautes cliquent sur des produits à partir de leurs vidéos YouTube et d'autres sites, ce qui signifie que les influenceurs ne sont pas payés pour la recommandation. Au lieu de cela, Honey toucherait ladite commission. Cela se produirait même si aucune remise n'est appliquée et si les utilisateurs optent également pour le système de cashback PayPal Rewards.Les données du lien d'affiliation original sont modifiées et Honey empoche la prime. Dans un exemple, Honey intercepte une commission de 35 $ pour un abonnement NordVPN, laissant l'affilié original sans rien, puis renvoie 0,89 $ de cette somme au client sous forme de cashback. Que Honey vous ait aidé à trouver un bon de réduction ou non, c'est Honey qui est crédité de la vente, et non le YouTuber ou le site Web dont le lien vous a conduit jusqu'à lui.Dans un courriel adressé à au YouTuber MegaLag, Honey a confirmé que c'est ainsi que fonctionne l'extension, car c'est Honey qui dirige le consommateur vers la meilleure offre possible, et non l'influenceur. « Honey suit les règles et les pratiques de l'industrie, y compris l'attribution du dernier clic », a déclaré Josh Criscoe, vice-président de la communication d'entreprise de PayPal. Les critiques dénoncent cette pratique, affirmant qu'il s'agit d'une escroquerie.Par ailleurs, notons que MegaLag n'est pas le premier à faire de telles déclarations. Un message Twitter datant de 2021 conseille d'utiliser les codes de réduction de Honey dans un autre navigateur pour éviter qu'il ne prenne le crédit de l'affilié. Un employé de Linus Media Group a également expliqué dans une réponse sur un forum en 2022 que Linus Tech Tips avait abandonné Honey en tant que sponsor en raison de ses pratiques en matière de liens d'affiliation.MegaLag promet d'autres vidéos bientôt, donc il y a plus à venir sur ce sujet ; mais la réputation de Honey a déjà pris un sérieux coup. Il semble que vous feriez mieux d'essayer de trouver des codes de réduction par vous-même. « Tout produit qui bénéficie d'une campagne de marketing massive de la part d'influenceurs est pour moi un signal d'alarme instantané », peut-on lire dans les commentaires. Des millions d'utilisateurs auraient déjà désinstallé Honey.Source : MegaLagQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des pratiques douteuses de l'extension de navigateur Honey ?Aviez-vous été victime d'une des pratiques douteuses de l'extension Honey ? Si oui, partagez votre expérience.