Contexte : le blocage des VPN s'est fortement intensifié ces dernières années

NordVPN présente un protocole prétendument capable d'échapper au blocage

Fonctionnement du protocole NordWhisper

NordWhisper est basé sur la technologie du tunnel Web, qui fonctionne différemment des protocoles VPN traditionnels comme OpenVPN ou WireGuard. La plupart des protocoles VPN ont des caractéristiques distinctes, comme des signatures de trafic et des comportements spécifiques.



Ces schémas peuvent parfois être reconnus par les administrateurs de réseau, qui peuvent les bloquer... NordWhisper imite le trafic Web normal, ce qui rend son identification par les filtres de réseau plus difficile...



Les VPN sont un excellent moyen de masquer non seulement les activités en ligne pour des raisons de confidentialité ou d'accéder à des médias soumis à des restrictions géographiques, mais ils sont aussi particulièrement utiles dans les pays où les régimes autoritaires tentent de gérer étroitement le flux d'informations mis à la disposition des citoyens. Malheureusement, il est possible pour les FAI d'identifier le trafic provenant des services VPN et de le couper Les VPN comme NordVPN fonctionnent en acheminant d'abord les requêtes vers l'un de leurs propres serveurs, puis en transmettant la requête à la destination. Cela permet aux internautes de dissimuler leur origine ; une personne se trouvant en Inde peut ne pas pouvoir accéder au contenu de la version américaine de YouTube.En envoyant d'abord la demande à un serveur VPN situé sur le continent américain, YouTube ne se rend pas compte qu'elle provient en fait d'un autre pays. Tout ce qu'il voit, c'est une demande d'accès à sa plateforme provenant d'un ordinateur dont l'adresse IP indique qu'il est basé aux États-Unis.En théories, les VPN garantissent également que toutes les requêtes sont chiffrées afin qu'elles ne puissent pas être interceptées sur le chemin de la destination, ce qui est particulièrement utile pour les voix dissonantes ou les personnes résidant dans des pays moins favorables à la liberté d'expression.Toutefois, comme les VPN envoient de nombreuses requêtes à partir d'un seul serveur, les FAI et les hébergeurs de sites Web peuvent reconnaître l'utilisation d'un VPN et le bloquer. La Russie, par exemple, a bloqué jusqu'à 167 VPN en 2023 , intensifie y compris les protocoles VPN populaires OpenVPN et WireGuard NordVPN a déclaré avoir trouvé un moyen de faire en sorte que le trafic de son service ait l'air normal, mais admet que cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. L'entreprise précise également que son nouveau protocole NordWhisper peut introduire plus de latence. Selon l'annonce, le protocole nouveau NordWhisper est d'abord déployé pour les utilisateurs de Windows, Linux et Android. La prise en charge d'autres plateformes est prévue à l'avenir.NordWhisper fonctionne différemment des modèles de trafic VPN traditionnels qui peuvent être détectés, et devrait fournir « une expérience de navigation plus fluide et plus cohérente » dans les environnements dotés de filtres de sécurité Internet restrictifs, tels que les aéroports, les cafés, les bureaux et les écoles.Mais NordVPN avertit : « nous ne soutenons ni n'encourageons aucune activité illégale lors de l'utilisation de NordWhisper ou de tout autre protocole avec NordVPN. Veuillez vous assurer que votre utilisation de NordVPN est conforme à toutes les lois, à tous les accords et à toutes les politiques de réseau applicables ».NordWhisper est basé sur la technologie des tunnels Web qui dissimule les comportements de connexion cachés sous la forme de trafic Internet ordinaire. Le projet Tor, axé sur la protection de la vie privée, a introduit une technologie de pontage similaire pour son navigateur Tor en mars 2024.Le mimétisme rend plus difficile la reconnaissance des chiffrements VPN par les filtres réseau avancés, mais NordVPN précise que le protocole NordWhisper « peut fonctionner plus lentement » que les connexions VPN traditionnelles, et ne doit donc être utilisé que lorsque celles-ci sont bloquées.« Il ne s'agit pas seulement de contourner les restrictions de réseau. Il s'agit de permettre aux gens de travailler, de communiquer et d'accéder à des services essentiels en toute sécurité et en toute liberté, même dans les environnements les plus restrictifs », explique Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN.NordWhisper vient s'ajouter aux protocoles NordLynx, OpenVPN (UDP) et OpenVPN (TCP) déjà inclus et disponibles dans NordVPN. « Il maintient le même chiffrement fort et la même sécurité que les autres protocoles VPN », explique NordVPN dans un billet de blogue sur son Web officiel.Source : NordVPN Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau protocole NordWhisper annoncé par NordVPN ?NordWhisper peut-il réellement être utile aux résidents des pays soumis aux blocages des VPN ?