Des acteurs de la menace alignés à la Russie ciblent activement Signal Messenger, afin de compromettre les personnes présentant un intérêt pour les services de renseignement russes, d'après Google GTIG.

Une page d'hameçonnage conçue pour ressembler à une alerte de sécurité de Signal

Dans les opérations d'hameçonnage à distance observées à ce jour, les codes QR malveillants ont souvent été maquillés en ressources Signal légitimes, telles que des invitations à des groupes, des alertes de sécurité ou des instructions légitimes d'appairage d'appareils à partir du site Web de Signal.

Dans le cadre d'opérations d'hameçonnage à distance plus ciblées, des codes QR malveillants ont été intégrés dans des pages d'hameçonnage conçues pour ressembler à des applications spécialisées utilisées par l'armée ukrainienne.

Au-delà des opérations d'hameçonnage à distance et de diffusion de logiciels malveillants, le GTIG a également constaté que des codes QR malveillants étaient utilisés dans le cadre d'opérations d'accès rapproché. APT44 (alias Sandworm ou Seashell Blizzard, un acteur de la menace attribué par plusieurs gouvernements au Centre principal des technologies spéciales (GTsST) au sein de la Direction principale de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie (GU), communément appelé GRU) s'est efforcé de permettre aux forces militaires russes déployées à l'avant de relier les comptes Signal des appareils capturés sur le champ de bataille à l'infrastructure contrôlée par l'acteur en vue d'une exploitation ultérieure.



Exemple

Des sites web de phishing qui redirigent les victimes vers une infrastructure de phishing secondaire se faisant passer pour des instructions légitimes de connexion d'appareils fournies par Signal.

Des sites web d'hameçonnage avec le code QR malveillant de connexion à un appareil directement intégré dans le kit d'hameçonnage principal sur le thème de Kropyva.

Lors d'opérations antérieures menées en 2022, les pages de phishing UNC4221 ont été conçues pour apparaître comme une alerte de sécurité légitime émanant de Signal.



Exemple

Un récent rapport révèle que de multiples acteurs de la menace alignés à la Russie ont été observés en train de cibler des personnes d'intérêt via l'application de messagerie confidentielle Signal afin d'obtenir un accès non autorisé à leurs comptes. La technique la plus novatrice et la plus largement utilisée pour compromettre les comptes Signal est l'utilisation abusive de la fonction légitime "" de l'application, qui permet d'utiliser Signal sur plusieurs appareils en même temps, selon le rapport du Google Threat Intelligence Group (GTIG).Pour rappel, Signal est une application de messagerie assez populaire. Rien qu'en 2021, l'application de messagerie Signal a connu une augmentation de 1 192 % de ses téléchargements pour atteindre 64,4 millions au cours des quatre premiers mois de 2021. La plateforme se vante notamment d'offrir un chiffrement de bout en bout sur les chats avec d'autres fonctionnalités conviviales.Dans les attaques repérées par les équipes de renseignement sur les menaces de Google, les acteurs de la menace, dont l'un est identifié comme UNC5792, ont eu recours à des codes QR malveillants qui, lorsqu'ils sont scannés, lient le compte d'une victime à une instance de Signal contrôlée par l'acteur. Ainsi, les futurs messages sont transmis de manière synchrone à la victime et à l'acteur de la menace en temps réel, ce qui permet aux acteurs de la menace d'écouter les conversations de la victime de manière persistante.Ces codes QR sont connus pour se faire passer pour des invitations de groupe, des alertes de sécurité ou des instructions légitimes de couplage d'appareils provenant du site web Signal. Par ailleurs, les codes QR malveillants de couplage d'appareils ont été intégrés dans des pages d'hameçonnage censées être des applications spécialisées utilisées par l'armée ukrainienne.Même si la sécurité de Signal semble attirée des millions d'utilisateurs, la société a admis qu'elle a besoin de beaucoup d'argent pour faire fonctionner l'application. En novembre 2023, Signal a affirmé qu'elle avait besoin d'environ 50 millions de dollars par an jusqu'en 2025 pour garantir la sécurité de sa messagerie ainsi que la vie privé des utilisateurs. Il serait donc intéressant de savoir si cette faille de sécurité a un rapport avec la situation financière de Signal.Voici un extrait du rapport de Google :Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a constaté que plusieurs acteurs de la menace alignés à l'État russe s'efforçaient de compromettre les comptes Signal Messenger utilisés par des personnes présentant un intérêt pour les services de renseignement russes. Bien que cet intérêt opérationnel émergent ait probablement été suscité par des demandes d'accès à des communications gouvernementales et militaires sensibles en temps de guerre dans le contexte de la ré-invasion de l'Ukraine par la Russie, l'équipe de Google prévoit que les tactiques et méthodes utilisées pour cibler Signal deviendront de plus en plus courantes à court terme et proliféreront vers d'autres acteurs de la menace et d'autres régions en dehors du théâtre de guerre ukrainien.La popularité de Signal parmi les cibles habituelles des activités de surveillance et d'espionnage - telles que le personnel militaire, les politiciens, les journalistes, les activistes et d'autres communautés à risque - a fait de l'application de messagerie sécurisée une cible de grande valeur pour les adversaires qui cherchent à intercepter des informations sensibles susceptibles de répondre à toute une série d'exigences différentes en matière de renseignement.D'une manière plus générale, cette menace s'étend également à d'autres applications de messagerie populaires telles que WhatsApp et Telegram, qui sont également activement ciblées par des groupes de menace alignés sur la Russie et utilisant des techniques similaires. En prévision d'une adoption plus large de techniques similaires par d'autres acteurs de la menace, le GTIG a publié un avertissement public concernant les tactiques et les méthodes utilisées à ce jour afin de sensibiliser le public et d'aider les communautés à mieux se prémunir contre des menaces similaires.La technique la plus novatrice et la plus largement utilisée pour compromettre les comptes Signal est l'utilisation abusive de la fonction légitime "appareils liés" (Linked Devices) de l'application, qui permet d'utiliser Signal sur plusieurs appareils en même temps. Comme la liaison d'un appareil supplémentaire nécessite généralement la numérisation d'un code de réponse rapide (QR), les acteurs de la menace ont eu recours à la création de codes QR malveillants qui, lorsqu'ils sont numérisés, lient le compte d'une victime à une instance de Signal contrôlée par l'acteur. En cas de succès, les futurs messages seront transmis de manière synchrone à la victime et à l'acteur de la menace en temps réel, ce qui constitue un moyen permanent d'écouter les conversations sécurisées de la victime sans qu'il soit nécessaire de compromettre l'ensemble de l'appareil.Ce concept d'opérations de liaison de dispositifs s'est avéré être une forme d'accès initial à faible signature en raison de l'absence de détections et de défenses technologiques centralisées pouvant être utilisées pour surveiller la compromission de comptes par le biais de dispositifs nouvellement reliés ; en cas de succès, il existe un risque élevé qu'une compromission puisse passer inaperçue pendant de longues périodes.Pour compromettre les comptes Signal à l'aide de la fonction de liaison d'appareils, un groupe d'espionnage russe présumé, répertorié sous le nom de UNC5792 (qui recoupe partiellement l'UAC-0195 du CERT-UA), a modifié des pages légitimes d'"invitation de groupe" pour les diffuser dans des campagnes de phishing, en remplaçant la redirection prévue vers un groupe Signal par une redirection vers une URL malveillante conçue pour lier un appareil contrôlé par l'acteur au compte Signal de la victime.Dans le cadre de ces opérations, UNC5792 a hébergé des invitations de groupe Signal modifiées sur une infrastructure contrôlée par l'acteur, conçues pour sembler identiques à une invitation de groupe Signal légitime.Dans chacune des fausses invitations, le code JavaScript qui redirige généralement l'utilisateur vers un groupe Signal a été remplacé par un bloc malveillant contenant l'identifiant de ressource uniforme (URI) utilisé par Signal pour relier un nouvel appareil à Signal (c'est-à-dire « sgnl://linkdevice?uuid= »), ce qui incite les victimes à relier leurs comptes Signal à un appareil contrôlé par l'UNC5792.UNC4221 (suivi par CERT-UA sous le nom de UAC-0185) est un autre acteur de menace lié à la Russie qui a activement ciblé les comptes Signal utilisés par le personnel militaire ukrainien. Le groupe utilise un kit d'hameçonnage Signal conçu pour imiter les composants de l'application Kropyva utilisée par les forces armées ukrainiennes pour le guidage de l'artillerie. À l'instar de l'approche d'ingénierie sociale utilisée par UNC5792, UNC4221 a également tenté de masquer sa fonctionnalité de liaison d'appareils comme une invitation à un groupe Signal de la part d'un contact de confiance. Différentes variantes de ce kit d'hameçonnage ont été observées, notamment :Notamment, dans le cadre de son ciblage de Signal, UNC4221 a également utilisé une charge utile JavaScript légère appelée PINPOINT pour collecter des informations de base sur l'utilisateur et des données de géolocalisation à l'aide de l'API de géolocalisation du navigateur. D'une manière générale, le GTIG s'attendait à ce que les messages sécurisés et les données de localisation figurent fréquemment parmi les cibles communes des futures opérations de cette nature, en particulier dans le cadre d'opérations de surveillance ciblées ou de soutien à des opérations militaires conventionnelles.Au-delà des efforts ciblés visant à relier d'autres appareils contrôlés par des acteurs aux comptes Signal des victimes, de nombreux acteurs régionaux connus et établis ont également été observés en train d'exploiter des capacités conçues pour voler des fichiers de base de données Signal à partir d'appareils Android et Windows.APT44 a été observé en train d'utiliser WAVESIGN, un script Batch Windows léger, pour interroger périodiquement les messages Signal de la base de données Signal d'une victime et exfiltrer les messages les plus récents à l'aide de Rclone.Comme l'ont signalé en 2023 le Service de sécurité de l'Ukraine (SSU) et le Centre national de cybersécurité (NCSC) du Royaume-Uni, le logiciel malveillant Android repéré sous le nom d'Infamous Chisel et attribué par les organisations respectives à Sandworm, est conçu pour rechercher de manière récursive une liste d'extensions de fichiers comprenant la base de données locale d'une série d'applications de messagerie, y compris Signal, sur les appareils Android.Turla, un acteur russe de la menace attribué par les États-Unis et le Royaume-Uni au Centre 16 du Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie, a également utilisé un script PowerShell léger dans des contextes post-compromis pour mettre en scène des messages de bureau Signal en vue de leur exfiltration.Au-delà de la Russie, le groupe UNC1151, lié au Belarus, a utilisé l'utilitaire de ligne de commande Robocopy pour mettre en scène le contenu des répertoires de fichiers utilisés par Signal Desktop pour stocker les messages et les pièces jointes en vue d'une exfiltration ultérieure.L'accent opérationnel mis sur Signal par de multiples acteurs de la menace au cours des derniers mois constitue un avertissement important concernant la menace croissante qui pèse sur les applications de messagerie sécurisée et qui ne manquera pas de s'intensifier à court terme. Dans un contexte plus large, avec d'autres tendances du paysage des menaces, telles que le développement de l'industrie des logiciels espions commerciaux et l'augmentation des variantes de logiciels malveillants mobiles utilisés dans les zones de conflit actif, il semble y avoir une demande claire et croissante de capacités cybernétiques offensives qui peuvent être utilisées pour surveiller les communications sensibles des personnes qui comptent sur les applications de messagerie sécurisée pour protéger leur activité en ligne.Comme en témoignent les efforts de grande ampleur déployés pour compromettre les comptes Signal, la menace qui pèse sur les applications de messagerie sécurisée ne se limite pas à des opérations cybernétiques à distance telles que l'hameçonnage et la diffusion de logiciels malveillants, mais comprend également des opérations d'accès rapproché dans le cadre desquelles un acteur de la menace peut s'assurer un bref accès à l'appareil déverrouillé d'une cible. Tout aussi important, cette menace ne se limite pas à Signal, mais s'étend également à d'autres plateformes de messagerie largement utilisées, notamment WhatsApp et Telegram, qui ont également fait partie des priorités de ciblage de plusieurs des groupes...