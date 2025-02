Google opte pour des codes QR au lieu de codes SMS pour l'authentification Gmail

Gmail est le service de messagerie électronique fourni par Google. En 2019, il comptait 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui en fait le plus grand service de messagerie au monde. Il propose également une interface de messagerie web, accessible via un navigateur web, et est également accessible via l'application mobile officielle. Google prend également en charge l'utilisation de clients de messagerie tiers via les protocoles POP et IMAP.En raison de problèmes de sécurité, Google remplacera sa méthode de vérification par l'envoi de messages SMS par des codes QR. Cette méthode est devenue la norme pour un grand nombre d'entreprises au fil des ans : les utilisateurs reçoivent un SMS contenant un code qu'ils doivent saisir lorsqu'ils souhaitent se connecter.Cependant, une "réimagination" de la manière dont les comptes sont vérifiés aura lieu au cours des prochains mois. La nouvelle vient de Forbes, qui a rapporté le changement en exclusivité, et a été confirmée par le géant de la recherche. Ross Richendrfer, porte-parole de Gmail, a déclaré à l'éditeur : "".L'entreprise a déjà adopté l'approche par SMS pour des raisons de sécurité, afin de vérifier qu'il s'agit bien du même utilisateur qu'auparavant. Mais avec l'amélioration de la technologie, des pirates et des escroqueries, cette option n'est plus aussi parfaite qu'elle l'était peut-être auparavant. "", explique Richendrfer, "".[TWITTER]

Forbes: Exclusive: Google Confirms Gmail To Ditch SMS Code Authentication



“Over the next few months, we will be reimagining how we verify phone numbers,” Richendrfer told me; “Specifically, instead of entering your number and receiving a 6-digit code, you’ll see a QR code being… pic.twitter.com/zAeocmFwqB — Marsha Collier (@MarshaCollier) February 24, 2025