Elon Musk impute la panne de son réseau social X à une « cyberattaque massive » provenant d'adresses IP originaires de la région de l'Ukraine

ajoutant qu'il pourrait s'agir d'un groupe coordonné ou d'un pays

Les pannes techniques rencontrées par X seraient dues à une cyberattaque

Est-il probable que le réseau social d'Elon Musk ait subi une cyberattaque ?

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025

Elon Musk a déjà imputé une panne de X à une cyberattaque non confirmée

De nombreux utilisateurs du réseau social X d'Elon Musk ont rencontré des problèmes techniques le lundi 10 mars 2025. Plus de 41 000 personnes ont signalé des problèmes techniques avec X vers 10h03 EDT sur DownDetector, un site Web qui suit les pannes sur les plateformes en se basant sur les rapports des utilisateurs. La plupart des rapports d'incident faisaient état de problèmes d'accès à l'application et au site Web de la plateforme de médias sociaux.Le nombre de rapports d'incidents a commencé à diminuer après ce pic, mais a atteint un nouveau sommet peu de temps après. Entre 25 000 et 36 000 utilisateurs ont à nouveau signalé des problèmes entre 11h30 et 13h. Plus tôt dans la matinée, à 5h43, des milliers d'utilisateurs avaient signalé des problèmes similaires avec X, avec un pic de 22 766 plaintes juste avant 6 heures, bien que les problèmes semblent avoir été résolus environ une heure plus tard.La grande majorité des rapports d'incident publiés sur DownDetector (environ 58 %) concernaient le non-fonctionnement de l'application X, tandis que 31 % concernaient le non-fonctionnement du site Web. Seulement 11 % des rapporteurs ont signalé des problèmes de connexion au serveur. Dans certaines régions, la plateforme continue de rencontrer des problèmes, les utilisateurs signalant des difficultés à afficher le site Web de la plateforme.Vers 13h30, Elon Musk a indiqué dans un message publié sur X, où il compte plus de 219 millions d'abonnés, que la plateforme était confrontée à une « cyberattaque massive » menée avec beaucoup de ressources. « Il y a eu (et il y a toujours) une cyberattaque massive contre X. Nous sommes attaqués tous les jours, mais ceci a été fait avec beaucoup de ressources. Il s'agit soit d'un groupe important et coordonné, soit d'un pays. Tracer ... », a-t-il déclaré.Lors d'une apparition sur Fox Business Network plus tard dans l'après-midi, Elon Musk a déclaré au journaliste Larry Kudlow que « les équipes de X ne savent toujours pas exactement ce qui s'est passé, mais qu'elles sont remontées jusqu'à des adresses IP originaires de la région de l'Ukraine ». Mais il n'était pas clair si la référence d'Elon Musk à la « région de l'Ukraine » signifiait ou non l'Ukraine elle-même ou un pays limitrophe, ce qui inclurait la Russie.En dehors de son message sur X et de son commentaire au journaliste Larry Kudlow, Elon Musk n'a pas dit grand-chose à ce sujet. La nature de l'attaque reste également inconnue, mais certains évoquent la possibilité d'une attaque DDoS. Sur X, Elon Musk a répondu à une poignée de messages lui exprimant du soutien, dont au moins un disait : « ils veulent vous réduire au silence, vous et cette plateforme », ce à quoi Elon Musk a répondu : « oui ».Le groupe de pirates informatiques propalestinien Dark Storm Team aurait revendiqué la responsabilité des récentes attaques contre la plateforme d'Elon Musk. Ce groupe est connu pour cibler principalement les pays et les entités qui soutiennent la riposte d'Israël contre Gaza à la suite de l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre 2023. Selon Orange Cyberdefense, Dark Storm Team a « des liens non confirmés », mais « très » probables avec la Russie.Dark Storm Team aurait également de « solides partenariats avec d'autres groupes de pirates ». Oded Vanunu, responsable de la vulnérabilité des produits chez Check Point Software, a déclaré : « la résurgence de Dark Storm Team met en évidence la menace cybernétique croissante qui pèse sur les plateformes en ligne et les infrastructures critiques ». Toutefois, d'autres spécialistes jugent qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur cette question.« Il est trop tôt pour se prononcer définitivement », a déclaré Cliff Steinhauer, directeur de la sécurité de l'information et de l'engagement à la National Cybersecurity Alliance. Cliff Steinhauer a déclaré que l'hypothèse selon laquelle l'attaque impliquait « un grand groupe coordonné ou un pays » était prématurée en l'absence de preuves supplémentaires. L'expert a également ajouté qu'il était « extrêmement difficile » d'attribuer les attaques en temps réel.« Si les acteurs étatiques et les groupes cybercriminels organisés mènent des attaques à grande échelle, il est également possible que des groupes plus petits ou même des individus lancent des perturbations importantes », a déclaré Cliff Steinhauer dans un courriel envoyé à Forbes. Il a également ajouté que « le moment et l'ampleur de la perturbation pourraient également fournir des indices importants sur la nature externe ou interne de l'attaque ».Nicholas Reese, expert en cyberopérations et chargé de cours au Center for Global Affairs de la School of Professional Studies de l'université de New York, a fait une déclaration similaire à l'Associated Press. Nicholas Reese a déclaré que l'hypothèse d'une attaque émanant d'un acteur étatique « n'a pas beaucoup de sens » en raison de sa courte durée, bien qu'il ait noté qu'elle aurait pu être un avertissement pour quelque chose de plus important à venir.Elon Musk a racheté Twitter (rebaptisé X) pour 44 milliards de dollars fin octobre 2022. Parallèlement au licenciement d'environ 80 % des membres du personnel dans les semaines qui ont suivi le rachat, Elon Musk a également apporté de nombreuses modifications à la plateforme, créant parfois le chaos . Ces changements, parfois mal implémentés, ont été source de frictions pour de nombreux utilisateurs, dont beaucoup ont quitté massivement la plateforme.Cependant, ce n'est pas la première qu'Elon Musk affirme que sa plateforme de médias sociaux X a été la cible d'une cyberattaque. L'exemple le plus...